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ПСВ - Брюгге 4 ноября обзор матча

Дата публикации: 05-11-2026
ПСВ Эйндховен
ПСВ Эйндховен
1 : 2
Брюгге
Брюгге
События матча ПСВ - Брюгге
25'
Николо Тресольди (0 - 1)
28'
Карлос Форбс
36'
Феликс Лемарешаль / Жан Виргили
54'
Кодай Сано (1 - 1)
65'
Карлос Форбс (1 - 2)
69'
Рикардо Пепи / Рубен ван Боммел
73'
Хуго Ветлесен
81'
Йорне Спилерс
81'
Ромео Вермант / Николо Тресольди
81'
Мамаду Диакон / Хуго Ветлесен
84'
Эсмир Байрактаревич / Филип Костич
87'
Уго Сике / Карлос Форбс
90'
Миккель Бро Хансен / Свен Мейнанс
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Брюгге
Брюгге, Бельгия
32ЧехияврМатей Коварж
8СШАзщСерджино Дест
2НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
18СербиязщФилип Костич
84'
17БразилиязщМауро Жуниор
4КюрасаозщАрмандо Обиспо
24ЯпонияпзКодаи Сано
20НидерландыпзГус Тиль
5ХорватияпзИван Перишич
21НидерландыпзСвен Мейнанс
90'
7НидерландыпзРубен ван Боммел
69'
9СШАнпРикардо Пепи
69'
19Босния и ГерцеговинанпЭсмир Байрактаревич
84'
23ДаниянпМиккель Бро
90'
1ШвейцарияврЯн Зоммер
64БельгиязщКириани Саббе
58БельгиязщЙорне Спилерс
44БельгиязщБрандон Мехеле
65БельгиязщЙоакин Сейс
8АнглияпзФредди Поттс
20БельгияпзХанс Ванакен
9ПортугалияпзКарлуш Форбш
87'
11ИспанияпзХан Вирхили
36'
10НорвегияпзУго Ветлесен
82'
7ГерманиянпНиколо Трезольди
82'
80ФранцияпзФеликс Лемарешаль
36'
17БельгияпзРомео Верман
82'
67ФранцияпзМамаду Диахон
82'
41БельгиязщЮго Сике
87'
Запасные
1НидерландыврНик Олай
51НидерландыврТейн Смоленарс
3ИспаниязщЯрек Гонсёровски
6НидерландызщРайан Фламинго
25ФранциязщКилианн Сильдилья
27РумынияпзДеннис Ман
31БельгияпзНоа Фернандес
35Кабо-ВердепзАйони Сантуш
29БельгияврНордин Яккерс
81БельгияврАргус Ванден-Дриссе
3Южная КореязщЛи Хан Бом
32БельгиязщМаттео Дамс
16ШвейцарияпзХевейо Тсава
62БельгияпзЛиннт Аудор
39БельгиянпМилан Робберехтс
77ШвейцариянпАндрей Васович
Главные тренеры
НидерландыПетер Бош
ХорватияИван Леко
Голы
Николо Трезольди
Йоакин Сейс
0:1
25'
Кодаи Сано
1:1
54'
Карлуш Форбш
Йоакин Сейс
1:2
65'
Наказания
Карлуш Форбш
28'
Уго Ветлесен
73'
Йорне Спилерс
81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ПСВ - Брюгге, который состоялся 4 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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