ПСВ - Брюгге 4 ноября обзор матча Дата публикации: 05-11-2026 ПСВ Эйндховен 1 : 2 Брюгге События матча ПСВ - Брюгге 25' ⚽ Николо Тресольди (0 - 1) 28' Карлос Форбс 36' ⇄ Феликс Лемарешаль / Жан Виргили 54' ⚽ Кодай Сано (1 - 1) 65' ⚽ Карлос Форбс (1 - 2) 69' ⇄ Рикардо Пепи / Рубен ван Боммел 73' Хуго Ветлесен 81' Йорне Спилерс 81' ⇄ Ромео Вермант / Николо Тресольди 81' ⇄ Мамаду Диакон / Хуго Ветлесен 84' ⇄ Эсмир Байрактаревич / Филип Костич 87' ⇄ Уго Сике / Карлос Форбс 90' ⇄ Миккель Бро Хансен / Свен Мейнанс Составы команд ПСВ Эйндховен Эйндховен, Нидерланды Брюгге Брюгге, Бельгия 32 вр Матей Коварж 8 зщ Серджино Дест 2 зщ Лютсхарел Гертрейда 18 зщ Филип Костич 84' 17 зщ Мауро Жуниор 4 зщ Армандо Обиспо 24 пз Кодаи Сано 20 пз Гус Тиль 5 пз Иван Перишич 21 пз Свен Мейнанс 90' 7 пз Рубен ван Боммел 69' 9 нп Рикардо Пепи 69' 19 нп Эсмир Байрактаревич 84' 23 нп Миккель Бро 90' 1 вр Ян Зоммер 64 зщ Кириани Саббе 58 зщ Йорне Спилерс 44 зщ Брандон Мехеле 65 зщ Йоакин Сейс 8 пз Фредди Поттс 20 пз Ханс Ванакен 9 пз Карлуш Форбш 87' 11 пз Хан Вирхили 36' 10 пз Уго Ветлесен 82' 7 нп Николо Трезольди 82' 80 пз Феликс Лемарешаль 36' 17 пз Ромео Верман 82' 67 пз Мамаду Диахон 82' 41 зщ Юго Сике 87' Запасные 1 вр Ник Олай 51 вр Тейн Смоленарс 3 зщ Ярек Гонсёровски 6 зщ Райан Фламинго 25 зщ Килианн Сильдилья 27 пз Деннис Ман 31 пз Ноа Фернандес 35 пз Айони Сантуш 29 вр Нордин Яккерс 81 вр Аргус Ванден-Дриссе 3 зщ Ли Хан Бом 32 зщ Маттео Дамс 16 пз Хевейо Тсава 62 пз Линнт Аудор 39 нп Милан Робберехтс 77 нп Андрей Васович Главные тренеры Петер Бош Иван Леко Голы Николо Трезольди Йоакин Сейс 0:1 25' Кодаи Сано 1:1 54' Карлуш Форбш Йоакин Сейс 1:2 65' Наказания Карлуш Форбш 28' Уго Ветлесен 73' Йорне Спилерс 81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ПСВ - Брюгге, который состоялся 4 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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