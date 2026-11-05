ПСВ - Брюгге 4 ноября обзор матча
Дата публикации: 05-11-2026
ПСВ Эйндховен
1 : 2
Брюгге
События матча ПСВ - Брюгге
25'
⚽
Николо Тресольди (0 - 1)
28'
Карлос Форбс
36'
⇄
Феликс Лемарешаль / Жан Виргили
54'
⚽
Кодай Сано (1 - 1)
65'
⚽
Карлос Форбс (1 - 2)
69'
⇄
Рикардо Пепи / Рубен ван Боммел
73'
Хуго Ветлесен
81'
Йорне Спилерс
81'
⇄
Ромео Вермант / Николо Тресольди
81'
⇄
Мамаду Диакон / Хуго Ветлесен
84'
⇄
Эсмир Байрактаревич / Филип Костич
87'
⇄
Уго Сике / Карлос Форбс
90'
⇄
Миккель Бро Хансен / Свен Мейнанс
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Брюгге
Брюгге, Бельгия
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|2
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|18
|зщ
|Филип Костич
84'
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|24
|пз
|Кодаи Сано
|20
|пз
|Гус Тиль
|5
|пз
|Иван Перишич
|21
|пз
|Свен Мейнанс
90'
|7
|пз
|Рубен ван Боммел
69'
|9
|нп
|Рикардо Пепи
69'
|19
|нп
|Эсмир Байрактаревич
84'
|23
|нп
|Миккель Бро
90'
|1
|вр
|Ян Зоммер
|64
|зщ
|Кириани Саббе
|58
|зщ
|Йорне Спилерс
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|65
|зщ
|Йоакин Сейс
|8
|пз
|Фредди Поттс
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|9
|пз
|Карлуш Форбш
87'
|11
|пз
|Хан Вирхили
36'
|10
|пз
|Уго Ветлесен
82'
|7
|нп
|Николо Трезольди
82'
|80
|пз
|Феликс Лемарешаль
36'
|17
|пз
|Ромео Верман
82'
|67
|пз
|Мамаду Диахон
82'
|41
|зщ
|Юго Сике
87'
Запасные
|1
|вр
|Ник Олай
|51
|вр
|Тейн Смоленарс
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|25
|зщ
|Килианн Сильдилья
|27
|пз
|Деннис Ман
|31
|пз
|Ноа Фернандес
|35
|пз
|Айони Сантуш
|29
|вр
|Нордин Яккерс
|81
|вр
|Аргус Ванден-Дриссе
|3
|зщ
|Ли Хан Бом
|32
|зщ
|Маттео Дамс
|16
|пз
|Хевейо Тсава
|62
|пз
|Линнт Аудор
|39
|нп
|Милан Робберехтс
|77
|нп
|Андрей Васович
Главные тренеры
|Петер Бош
|Иван Леко
Голы
Николо Трезольди
Йоакин Сейс
0:1
25'
Кодаи Сано
1:1
54'
Карлуш Форбш
Йоакин Сейс
1:2
65'
Наказания
Карлуш Форбш
28'
Уго Ветлесен
73'
Йорне Спилерс
81'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ПСВ - Брюгге, который состоялся 4 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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