Андерлехт - Ред Булл Зальцбург 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Лотто Парк (Брюссель, Бельгия), вместимость: 28063
05 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Эльчин Масиев (Азербайджан)
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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Составы команд
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Главные тренеры
|Витор Бруну
|Дэнни Рёль
История личных встреч
|31.10.2026
|Бельгия — Лига Жюпиле
|10-й тур
|4 : 1
|25.10.2026
|Бельгия — Лига Жюпиле
|9-й тур
|4 : 0
|22.10.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 3
|18.10.2026
|Кубок Бельгии
|1/16 финала
|2 : 1
|15.10.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бенфика
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Байер
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Борнмут
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Ференцварош
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Олимпиакос
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Юнион
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Ювентус
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Бешикташ
|3
|7
| 9
Плей-офф
|Сандерленд
|3
|7
| 10
Плей-офф
|АЗ Алкмар
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Омония
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Лион
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Ренн
|3
|5
| 14
Плей-офф
|НЕК Неймеген
|3
|4
| 15
Плей-офф
|Ред Булл Зальцбург
|3
|4
| 16
Плей-офф
|Левски
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Реал Сосьедад
|3
|4
| 18
Плей-офф
|Кристал Пэлас
|3
|4
| 19
Плей-офф
|Спарта П
|3
|4
| 20
Плей-офф
|Штурм
|3
|4
| 21
Плей-офф
|Динамо З
|3
|4
| 22
Плей-офф
|Андерлехт
|3
|3
| 23
Плей-офф
|ОФИ
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Милан
|3
|3
|25
|Сельта
|3
|3
|26
|Торринсе
|3
|3
|27
|Хоффенхайм
|3
|3
|28
|Ягеллония
|3
|3
|29
|Целе
|3
|1
|30
|Хапоэль Б-Ш
|3
|1
|31
|Лиллестрем
|3
|1
|32
|Лех П
|3
|1
|33
|Виктория Пльзень
|3
|0
|34
|Марсель
|3
|0
|35
|Селтик
|3
|0
|36
|Арарат-Армения
|3
|0
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