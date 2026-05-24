Торринсе - Арарат-Армения 05 Ноября прямая трансляция

05 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы , Общий этап. 4-й тур Главный судья: Милош Миланович (Чуприя, Сербия)

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Торринсе Торриш-Ведраш, Португалия Арарат-Армения Ереван, Армения Главные тренеры Тулипа История личных встреч 22.10.2026 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 4 : 1 15.10.2026 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 1 : 2 17.09.2026 Лига Европы Общий этап. 1-й тур 1 : 2 01.08.2026 Суперкубок Португалии 2026 Финал 1 : 0 24.05.2026 Кубок Португалии Финал 1 : 2 ДВ Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала Бенфика 3 9 2 1/8 финала Байер 3 9 3 1/8 финала Борнмут 3 9 4 1/8 финала Ференцварош 3 9 5 1/8 финала Олимпиакос 3 9 6 1/8 финала Юнион 3 7 7 1/8 финала Ювентус 3 7 8 1/8 финала Бешикташ 3 7 9 Плей-офф Сандерленд 3 7 10 Плей-офф АЗ Алкмар 3 6 11 Плей-офф Омония 3 6 12 Плей-офф Лион 3 6 13 Плей-офф Ренн 3 5 14 Плей-офф НЕК Неймеген 3 4 15 Плей-офф Ред Булл Зальцбург 3 4 16 Плей-офф Левски 3 4 17 Плей-офф Реал Сосьедад 3 4 18 Плей-офф Кристал Пэлас 3 4 19 Плей-офф Спарта П 3 4 20 Плей-офф Штурм 3 4 21 Плей-офф Динамо З 3 4 22 Плей-офф Андерлехт 3 3 23 Плей-офф ОФИ 3 3 24 Плей-офф Милан 3 3 25 Сельта 3 3 26 Торринсе 3 3 27 Хоффенхайм 3 3 28 Ягеллония 3 3 29 Целе 3 1 30 Хапоэль Б-Ш 3 1 31 Лиллестрем 3 1 32 Лех П 3 1 33 Виктория Пльзень 3 0 34 Марсель 3 0 35 Селтик 3 0 36 Арарат-Армения 3 0