Хетафе - Брайтон энд Хоув Альбион 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393 05 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций , Общий этап. 3-й тур Главный судья: Филип Глова (Словакия)

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Хетафе Хетафе, Испания Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув, Англия Главные тренеры Хосе Бордалас Фабиан Марк Хюрцелер История личных встреч 01.11.2026 Испания — Ла Лига 11-й тур 3 : 1 29.10.2026 Кубок Испании 1-й раунд 2 : 3 25.10.2026 Испания — Ла Лига 10-й тур 4 : 0 22.10.2026 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 2 : 5 19.10.2026 Испания — Ла Лига 9-й тур 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала Панатинаикос 2 6 2 1/8 финала Лугано 2 6 3 1/8 финала Бранн 2 6 4 1/8 финала Трабзонспор 2 6 5 1/8 финала Твенте 2 6 6 1/8 финала Монако 2 6 7 1/8 финала Сент-Трюйден 2 6 8 1/8 финала Хайдук 2 6 9 Плей-офф Брайтон энд Хоув Альбион 2 4 10 Плей-офф Копенгаген 2 4 11 Плей-офф Университатя Кр 2 4 12 Плей-офф Мьельбю 2 4 13 Плей-офф Аякс 2 3 14 Плей-офф Борац Б-Л 2 3 15 Плей-офф Аталанта 2 3 16 Плей-офф Брага 2 3 17 Плей-офф Гент 2 3 18 Плей-офф Фрайбург 2 3 19 Плей-офф Норшелланн 2 2 20 Плей-офф Рига 2 2 21 Плей-офф Эгнатия 2 2 22 Плей-офф Црвена Звезда 2 1 23 Плей-офф ЦСКА С 2 1 24 Плей-офф Яблонец 2 1 25 Мидтьюлланн 2 1 26 Орхус 2 1 27 Пафос 2 1 28 Хартс 2 1 29 Иберия 1999 2 1 30 Хетафе 2 1 31 Кайрат 2 1 32 Тун 2 0 33 Линкольн 2 0 34 КуПС 2 0 35 Интер Клуб Эскальдес 2 0 36 Кауно Жальгирис 2 0