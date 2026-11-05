Славия - Арсенал 4 ноября обзор матча
Дата публикации: 05-11-2026
Славия П
1 : 2
Арсенал
События матча СК Славия Прага - Арсенал
9'
⚽
Нони Мадуэке (0 - 1)
20'
Давид Мозес
38'
⚽
Виктор Дьёкереш (0 - 2)
46'
⇄
Анж Н'Гессан / Даниел Штурм
46'
⇄
Моймир Хитил / Мубарак Сулейман
53'
Эзри Конса
61'
⇄
Микулаш Конечны / Томаш Влчек
62'
⇄
Кристиан Москера / Эзри Конса
62'
⇄
Христос Дзолис / Эберечи Эзе
68'
Деклан Райс
71'
⇄
Давид Юрасек / Эммануэль Аяоси
78'
⇄
Юрриен Тимбер / Бен Уайт
78'
⇄
Мартин Эдегор / Виктор Дьёкереш
81'
⇄
Штепан Халоупек / Давид Мозес
90'
⚽
Виктор Новак (1 - 2)
90+3'
⇄
Макс Дауман / Нони Мадуэке
Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Арсенал
Лондон, Англия
|29
|вр
|Назар Домчак
|27
|зщ
|Томаш Влчек
61'
|4
|зщ
|Давид Зима
|3
|зщ
|Томаш Голеш
|15
|пз
|Мубарак Сулейман
46'
|16
|пз
|Дэвид Мозес
81'
|8
|пз
|Оскар Кубяк
|30
|пз
|Виктор Новак
|23
|пз
|Михал Садилек
|10
|пз
|Даниэль Штурм
46'
|20
|нп
|Эммануэль Аяоси
71'
|6
|зщ
|Анж Н'Гессан
46'
|13
|нп
|Моймир Хитил
46'
|42
|зщ
|Микулаш Конечны
61'
|39
|пз
|Давид Юрасек
71'
|2
|зщ
|Штепан Халоупек
81'
|1
|вр
|Давид Райя
|15
|зщ
|Эзри Конса
62'
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|4
|зщ
|Бен Уайт
78'
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
|36
|пз
|Мартин Субименди
|23
|пз
|Микель Мерино
|41
|пз
|Деклан Райс
|10
|пз
|Эберечи Эзе
62'
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
78'
|20
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
90+3'
|3
|зщ
|Кристьян Москера
62'
|17
|пз
|Христос Цолис
62'
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
78'
|8
|пз
|Мартин Эдегор
78'
|56
|нп
|Макс Доумен
90+3'
Запасные
|35
|вр
|Якуб Маркович
|40
|вр
|Адам Резек
|47
|зщ
|Давид Барчот
|22
|пз
|Тумани Дьяките
|32
|пз
|Павел Качор
|17
|нп
|Лукаш Провод
|53
|нп
|Матей Котрба
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|30
|вр
|Иллан Мелье
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
|29
|нп
|Кай Хаверц
Главные тренеры
|Йиндржих Трпишовски
|Микель Артета
Голы
Чуквунонсо Мадуэке
Виктор Дьёкереш
0:1
9'
Виктор Дьёкереш
Микель Мерино
0:2
38'
Виктор Новак
Давид Юрасек
1:2
90'
Наказания
Дэвид Мозес
20'
Эзри Конса
53'
Деклан Райс
68'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Славия - Арсенал, который состоялся 4 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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