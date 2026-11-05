Славия - Арсенал 4 ноября обзор матча Дата публикации: 05-11-2026 Славия П 1 : 2 Арсенал События матча СК Славия Прага - Арсенал 9' ⚽ Нони Мадуэке (0 - 1) 20' Давид Мозес 38' ⚽ Виктор Дьёкереш (0 - 2) 46' ⇄ Анж Н'Гессан / Даниел Штурм 46' ⇄ Моймир Хитил / Мубарак Сулейман 53' Эзри Конса 61' ⇄ Микулаш Конечны / Томаш Влчек 62' ⇄ Кристиан Москера / Эзри Конса 62' ⇄ Христос Дзолис / Эберечи Эзе 68' Деклан Райс 71' ⇄ Давид Юрасек / Эммануэль Аяоси 78' ⇄ Юрриен Тимбер / Бен Уайт 78' ⇄ Мартин Эдегор / Виктор Дьёкереш 81' ⇄ Штепан Халоупек / Давид Мозес 90' ⚽ Виктор Новак (1 - 2) 90+3' ⇄ Макс Дауман / Нони Мадуэке Составы команд Славия П Прага, Чехия Арсенал Лондон, Англия 29 вр Назар Домчак 27 зщ Томаш Влчек 61' 4 зщ Давид Зима 3 зщ Томаш Голеш 15 пз Мубарак Сулейман 46' 16 пз Дэвид Мозес 81' 8 пз Оскар Кубяк 30 пз Виктор Новак 23 пз Михал Садилек 10 пз Даниэль Штурм 46' 20 нп Эммануэль Аяоси 71' 6 зщ Анж Н'Гессан 46' 13 нп Моймир Хитил 46' 42 зщ Микулаш Конечны 61' 39 пз Давид Юрасек 71' 2 зщ Штепан Халоупек 81' 1 вр Давид Райя 15 зщ Эзри Конса 62' 6 зщ Габриэл Магальяйнс 4 зщ Бен Уайт 78' 5 зщ Пьеро Инкапье 36 пз Мартин Субименди 23 пз Микель Мерино 41 пз Деклан Райс 10 пз Эберечи Эзе 62' 14 нп Виктор Дьёкереш 78' 20 нп Чуквунонсо Мадуэке 90+3' 3 зщ Кристьян Москера 62' 17 пз Христос Цолис 62' 12 зщ Юрриен Тимбер 78' 8 пз Мартин Эдегор 78' 56 нп Макс Доумен 90+3' Запасные 35 вр Якуб Маркович 40 вр Адам Резек 47 зщ Давид Барчот 22 пз Тумани Дьяките 32 пз Павел Качор 17 нп Лукаш Провод 53 нп Матей Котрба 13 вр Кепа Аррисабалага 30 вр Иллан Мелье 2 зщ Вильям Салиба 33 зщ Риккардо Калафьори 39 пз Бруно Гимарайнс 49 пз Майлз Льюис-Скелли 29 нп Кай Хаверц Главные тренеры Йиндржих Трпишовски Микель Артета Голы Чуквунонсо Мадуэке Виктор Дьёкереш 0:1 9' Виктор Дьёкереш Микель Мерино 0:2 38' Виктор Новак Давид Юрасек 1:2 90' Наказания Дэвид Мозес 20' Эзри Конса 53' Деклан Райс 68'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Славия - Арсенал, который состоялся 4 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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