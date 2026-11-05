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Славия - Арсенал 4 ноября обзор матча

Дата публикации: 05-11-2026
Славия П
Славия П
1 : 2
Арсенал
Арсенал
События матча СК Славия Прага - Арсенал
9'
Нони Мадуэке (0 - 1)
20'
Давид Мозес
38'
Виктор Дьёкереш (0 - 2)
46'
Анж Н'Гессан / Даниел Штурм
46'
Моймир Хитил / Мубарак Сулейман
53'
Эзри Конса
61'
Микулаш Конечны / Томаш Влчек
62'
Кристиан Москера / Эзри Конса
62'
Христос Дзолис / Эберечи Эзе
68'
Деклан Райс
71'
Давид Юрасек / Эммануэль Аяоси
78'
Юрриен Тимбер / Бен Уайт
78'
Мартин Эдегор / Виктор Дьёкереш
81'
Штепан Халоупек / Давид Мозес
90'
Виктор Новак (1 - 2)
90+3'
Макс Дауман / Нони Мадуэке
Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Арсенал
Лондон, Англия
29УкраинаврНазар Домчак
27ЧехиязщТомаш Влчек
61'
4ЧехиязщДавид Зима
3ЧехиязщТомаш Голеш
15НигерияпзМубарак Сулейман
46'
16НигерияпзДэвид Мозес
81'
8ПольшапзОскар Кубяк
30ПольшапзВиктор Новак
23ЧехияпзМихал Садилек
10СловенияпзДаниэль Штурм
46'
20НигериянпЭммануэль Аяоси
71'
6ФранциязщАнж Н'Гессан
46'
13ЧехиянпМоймир Хитил
46'
42ЧехиязщМикулаш Конечны
61'
39ЧехияпзДавид Юрасек
71'
2ЧехиязщШтепан Халоупек
81'
1ИспанияврДавид Райя
15АнглиязщЭзри Конса
62'
6БразилиязщГабриэл Магальяйнс
4АнглиязщБен Уайт
78'
5ЭквадорзщПьеро Инкапье
36ИспанияпзМартин Субименди
23ИспанияпзМикель Мерино
41АнглияпзДеклан Райс
10АнглияпзЭберечи Эзе
62'
14ШвециянпВиктор Дьёкереш
78'
20АнглиянпЧуквунонсо Мадуэке
90+3'
3ИспаниязщКристьян Москера
62'
17ГрецияпзХристос Цолис
62'
12НидерландызщЮрриен Тимбер
78'
8НорвегияпзМартин Эдегор
78'
56АнглиянпМакс Доумен
90+3'
Запасные
35ЧехияврЯкуб Маркович
40ЧехияврАдам Резек
47ЧехиязщДавид Барчот
22Кот-д&#039;ИвуарпзТумани Дьяките
32ЧехияпзПавел Качор
17ЧехиянпЛукаш Провод
53ЧехиянпМатей Котрба
13ИспанияврКепа Аррисабалага
30ФранцияврИллан Мелье
2ФранциязщВильям Салиба
33ИталиязщРиккардо Калафьори
39БразилияпзБруно Гимарайнс
49АнглияпзМайлз Льюис-Скелли
29ГерманиянпКай Хаверц
Главные тренеры
ЧехияЙиндржих Трпишовски
ИспанияМикель Артета
Голы
Чуквунонсо Мадуэке
Виктор Дьёкереш
0:1
9'
Виктор Дьёкереш
Микель Мерино
0:2
38'
Виктор Новак
Давид Юрасек
1:2
90'
Наказания
Дэвид Мозес
20'
Эзри Конса
53'
Деклан Райс
68'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Славия - Арсенал, который состоялся 4 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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