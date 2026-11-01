Мидтьюлланн - Аякс 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 12152 05 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций , Общий этап. 3-й тур Главный судья: Павел Рачковски (Варшава, Польша);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Мидтьюлланн Хернинг, Дания Аякс Амстердам, Нидерланды 25 вр Нордин Баккер 2 зщ Андреас Макссё 4 зщ Усман Диао 22 зщ Мадс Бек Сёренсен 5 зщ Расмус Кристенсен 19 пз Педро Браво 20 пз Хён Сок Хон 29 пз Кьелль-Арик Ветьен 55 пз Виктор Бак 38 нп Julius Emefile 9 нп Милета Райович 1 вр Марк-Андре тер Штеген 2 зщ Лукас Роза 30 зщ Арон Бауман 15 зщ Юри Бас 5 зщ Оуэн Вейндал 4 пз Софьян Амрабат 24 пз Йорти Мокио 18 пз Дави Классен 68 пз Абделла Уазан 10 пз Оскар Глух 99 нп Толуваласе Арокодаре Главные тренеры Майк Тулльберг Мичел Санчес История личных встреч 25.11.2020 Лига чемпионов Группа D. 4-й тур 3 : 1 03.11.2020 Лига чемпионов Группа D. 3-й тур 1 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала Панатинаикос 2 6 2 1/8 финала Лугано 2 6 3 1/8 финала Бранн 2 6 4 1/8 финала Трабзонспор 2 6 5 1/8 финала Твенте 2 6 6 1/8 финала Монако 2 6 7 1/8 финала Сент-Трюйден 2 6 8 1/8 финала Хайдук 2 6 9 Плей-офф Брайтон энд Хоув Альбион 2 4 10 Плей-офф Копенгаген 2 4 11 Плей-офф Университатя Кр 2 4 12 Плей-офф Мьельбю 2 4 13 Плей-офф Аякс 2 3 14 Плей-офф Борац Б-Л 2 3 15 Плей-офф Аталанта 2 3 16 Плей-офф Брага 2 3 17 Плей-офф Гент 2 3 18 Плей-офф Фрайбург 2 3 19 Плей-офф Норшелланн 2 2 20 Плей-офф Рига 2 2 21 Плей-офф Эгнатия 2 2 22 Плей-офф Црвена Звезда 2 1 23 Плей-офф ЦСКА С 2 1 24 Плей-офф Яблонец 2 1 25 Мидтьюлланн 2 1 26 Орхус 2 1 27 Пафос 2 1 28 Хартс 2 1 29 Иберия 1999 2 1 30 Хетафе 2 1 31 Кайрат 2 1 32 Тун 2 0 33 Линкольн 2 0 34 КуПС 2 0 35 Интер Клуб Эскальдес 2 0 36 Кауно Жальгирис 2 0