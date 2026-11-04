Барселона - Астон Вилла 3 ноября обзор матча
Дата публикации: 04-11-2026
Барселона
3 : 0
Астон Вилла
События матча ФК Барселона - Астон Вилла
7'
⚽
Ламин Ямаль (1 - 0)
11'
Иан Матсен
31'
Эмилиано Буэндия
45'
Николас Джексон
45'
Рафинья
46'
⇄
Марк Берналь / Родри
52'
⚽
Рафинья (2 - 0)
62'
⇄
Ибраим Мбайе / Эмилиано Буэндия
62'
⇄
Леон Горецка / Йохан Манзамби
62'
⇄
Росс Баркли / Жоау Гомес
64'
⚽
Рафинья (3 - 0)
70'
⇄
Фрэнки де Йонг / Педри
70'
⇄
Гави / Фермин Лопес
70'
⇄
Габриэл Жезус / Рафинья
77'
⇄
Тэмми Абрахам / Николас Джексон
77'
⇄
Алиссон Эдвард Франко да Роша / Джон Макгинн
82'
⇄
Алехандро Бальде / Брайан Фариньяс
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|18
|зщ
|Херард Мартин
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|8
|пз
|Педри
70'
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|17
|пз
|Энтони Гордон
|7
|пз
|Фермин Лопес
69'
|16
|пз
|Родри
46'
|4
|пз
|Брайан Фариньяс
82'
|11
|нп
|Рафинья
70'
|22
|пз
|Марк Берналь
46'
|6
|пз
|Гави
69'
|21
|пз
|Френки де Йонг
70'
|9
|нп
|Габриэл Жезус
70'
|3
|зщ
|Алекс Бальде
82'
|1
|вр
|Дзион Судзуки
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|14
|зщ
|Пау Торрес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|22
|зщ
|Ян Матсен
|35
|пз
|Жоао Гомес
62'
|7
|пз
|Джон Макгинн
77'
|8
|пз
|Бубакар Камара
|10
|пз
|Эмилиано Буэндия
62'
|44
|пз
|Йохан Манзамби
62'
|11
|нп
|Николас Джексон
77'
|27
|пз
|Леон Горецка
62'
|6
|пз
|Росс Баркли
62'
|19
|нп
|Ибрагим Мбайе
62'
|47
|нп
|Алиссон
77'
|18
|нп
|Тэмми Абрахам
77'
Запасные
|13
|вр
|Войцех Щенсны
|25
|вр
|Доминик Ливакович
|40
|зщ
|Гиллем Виктор
|41
|зщ
|Алекс Кампос
|32
|пз
|Ориан Горен
|14
|нп
|Карим Адейеми
|29
|нп
|Хамза Абделькарим
|40
|вр
|Марко Бизот
|42
|вр
|Джеймс Райт
|4
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|53
|пз
|Джордж Хеммингс
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Унаи Эмери
Голы
Ламин Ямаль
1:0
7'
Рафинья
Фермин Лопес
2:0
52'
Рафинья
Жоау Канселу
3:0
64'
Наказания
Ян Матсен
11'
Эмилиано Буэндия
31'
Рафинья
44'
Николас Джексон
44'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Барселона - Астон Вилла, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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