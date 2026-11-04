Барселона - Астон Вилла 3 ноября обзор матча Дата публикации: 04-11-2026 Барселона 3 : 0 Астон Вилла События матча ФК Барселона - Астон Вилла 7' ⚽ Ламин Ямаль (1 - 0) 11' Иан Матсен 31' Эмилиано Буэндия 45' Николас Джексон 45' Рафинья 46' ⇄ Марк Берналь / Родри 52' ⚽ Рафинья (2 - 0) 62' ⇄ Ибраим Мбайе / Эмилиано Буэндия 62' ⇄ Леон Горецка / Йохан Манзамби 62' ⇄ Росс Баркли / Жоау Гомес 64' ⚽ Рафинья (3 - 0) 70' ⇄ Фрэнки де Йонг / Педри 70' ⇄ Гави / Фермин Лопес 70' ⇄ Габриэл Жезус / Рафинья 77' ⇄ Тэмми Абрахам / Николас Джексон 77' ⇄ Алиссон Эдвард Франко да Роша / Джон Макгинн 82' ⇄ Алехандро Бальде / Брайан Фариньяс Составы команд Барселона Барселона, Испания Астон Вилла Бирмингем, Англия 1 вр Жоан Гарсия 5 зщ Пау Кубарси 18 зщ Херард Мартин 2 зщ Жоау Канселу 8 пз Педри 70' 10 пз Ламин Ямаль 17 пз Энтони Гордон 7 пз Фермин Лопес 69' 16 пз Родри 46' 4 пз Брайан Фариньяс 82' 11 нп Рафинья 70' 22 пз Марк Берналь 46' 6 пз Гави 69' 21 пз Френки де Йонг 70' 9 нп Габриэл Жезус 70' 3 зщ Алекс Бальде 82' 1 вр Дзион Судзуки 3 зщ Виктор Линделёф 14 зщ Пау Торрес 2 зщ Мэтти Кэш 22 зщ Ян Матсен 35 пз Жоао Гомес 62' 7 пз Джон Макгинн 77' 8 пз Бубакар Камара 10 пз Эмилиано Буэндия 62' 44 пз Йохан Манзамби 62' 11 нп Николас Джексон 77' 27 пз Леон Горецка 62' 6 пз Росс Баркли 62' 19 нп Ибрагим Мбайе 62' 47 нп Алиссон 77' 18 нп Тэмми Абрахам 77' Запасные 13 вр Войцех Щенсны 25 вр Доминик Ливакович 40 зщ Гиллем Виктор 41 зщ Алекс Кампос 32 пз Ориан Горен 14 нп Карим Адейеми 29 нп Хамза Абделькарим 40 вр Марко Бизот 42 вр Джеймс Райт 4 зщ Тейлор Харвуд-Беллис 5 зщ Тайрон Мингз 17 пз Алехандро Гарначо 53 пз Джордж Хеммингс Главные тренеры Ханс-Дитер Флик Унаи Эмери Голы Ламин Ямаль 1:0 7' Рафинья Фермин Лопес 2:0 52' Рафинья Жоау Канселу 3:0 64' Наказания Ян Матсен 11' Эмилиано Буэндия 31' Рафинья 44' Николас Джексон 44'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Барселона - Астон Вилла, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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