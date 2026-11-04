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Барселона - Астон Вилла 3 ноября обзор матча

Дата публикации: 04-11-2026
Барселона
Барселона
3 : 0
Астон Вилла
Астон Вилла
События матча ФК Барселона - Астон Вилла
7'
Ламин Ямаль (1 - 0)
11'
Иан Матсен
31'
Эмилиано Буэндия
45'
Николас Джексон
45'
Рафинья
46'
Марк Берналь / Родри
52'
Рафинья (2 - 0)
62'
Ибраим Мбайе / Эмилиано Буэндия
62'
Леон Горецка / Йохан Манзамби
62'
Росс Баркли / Жоау Гомес
64'
Рафинья (3 - 0)
70'
Фрэнки де Йонг / Педри
70'
Гави / Фермин Лопес
70'
Габриэл Жезус / Рафинья
77'
Тэмми Абрахам / Николас Джексон
77'
Алиссон Эдвард Франко да Роша / Джон Макгинн
82'
Алехандро Бальде / Брайан Фариньяс
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1ИспанияврЖоан Гарсия
5ИспаниязщПау Кубарси
18ИспаниязщХерард Мартин
2ПортугалиязщЖоау Канселу
8Испанияпз Педри
70'
10ИспанияпзЛамин Ямаль
17АнглияпзЭнтони Гордон
7ИспанияпзФермин Лопес
69'
16Испанияпз Родри
46'
4ИспанияпзБрайан Фариньяс
82'
11Бразилиянп Рафинья
70'
22ИспанияпзМарк Берналь
46'
6Испанияпз Гави
69'
21НидерландыпзФренки де Йонг
70'
9БразилиянпГабриэл Жезус
70'
3ИспаниязщАлекс Бальде
82'
1ЯпонияврДзион Судзуки
3ШвециязщВиктор Линделёф
14ИспаниязщПау Торрес
2ПольшазщМэтти Кэш
22НидерландызщЯн Матсен
35БразилияпзЖоао Гомес
62'
7ШотландияпзДжон Макгинн
77'
8ФранцияпзБубакар Камара
10АргентинапзЭмилиано Буэндия
62'
44ШвейцарияпзЙохан Манзамби
62'
11СенегалнпНиколас Джексон
77'
27ГерманияпзЛеон Горецка
62'
6АнглияпзРосс Баркли
62'
19СенегалнпИбрагим Мбайе
62'
47Бразилиянп Алиссон
77'
18АнглиянпТэмми Абрахам
77'
Запасные
13ПольшаврВойцех Щенсны
25ХорватияврДоминик Ливакович
40ИспаниязщГиллем Виктор
41ИспаниязщАлекс Кампос
32ИзраильпзОриан Горен
14ГерманиянпКарим Адейеми
29ЕгипетнпХамза Абделькарим
40НидерландыврМарко Бизот
42АнглияврДжеймс Райт
4АнглиязщТейлор Харвуд-Беллис
5АнглиязщТайрон Мингз
17АргентинапзАлехандро Гарначо
53АнглияпзДжордж Хеммингс
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ИспанияУнаи Эмери
Голы
Ламин Ямаль
1:0
7'
Рафинья
Фермин Лопес
2:0
52'
Рафинья
Жоау Канселу
3:0
64'
Наказания
Ян Матсен
11'
Эмилиано Буэндия
31'
Рафинья
44'
Николас Джексон
44'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Барселона - Астон Вилла, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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