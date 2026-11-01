КуПС - Гент 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Вяре Арена (Куопио, Финляндия), вместимость: 7890 05 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций , Общий этап. 3-й тур Главный судья: Роберт Харви (Ирландия)

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд КуПС Куопио, Финляндия Гент Гент, Бельгия Главные тренеры Миика Нуутинен История личных встреч 01.11.2026 Финляндия — Вейккауслиига Плей-офф чемпионов. 9-й тур 2 : 0 29.10.2026 Финляндия — Вейккауслиига Плей-офф чемпионов. 8-й тур 1 : 1 25.10.2026 Финляндия — Вейккауслиига Плей-офф чемпионов. 7-й тур 2 : 2 22.10.2026 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 2 : 0 18.10.2026 Финляндия — Вейккауслиига Плей-офф чемпионов. 6-й тур 2 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала Панатинаикос 2 6 2 1/8 финала Лугано 2 6 3 1/8 финала Бранн 2 6 4 1/8 финала Трабзонспор 2 6 5 1/8 финала Твенте 2 6 6 1/8 финала Монако 2 6 7 1/8 финала Сент-Трюйден 2 6 8 1/8 финала Хайдук 2 6 9 Плей-офф Брайтон энд Хоув Альбион 2 4 10 Плей-офф Копенгаген 2 4 11 Плей-офф Университатя Кр 2 4 12 Плей-офф Мьельбю 2 4 13 Плей-офф Аякс 2 3 14 Плей-офф Борац Б-Л 2 3 15 Плей-офф Аталанта 2 3 16 Плей-офф Брага 2 3 17 Плей-офф Гент 2 3 18 Плей-офф Фрайбург 2 3 19 Плей-офф Норшелланн 2 2 20 Плей-офф Рига 2 2 21 Плей-офф Эгнатия 2 2 22 Плей-офф Црвена Звезда 2 1 23 Плей-офф ЦСКА С 2 1 24 Плей-офф Яблонец 2 1 25 Мидтьюлланн 2 1 26 Орхус 2 1 27 Пафос 2 1 28 Хартс 2 1 29 Иберия 1999 2 1 30 Хетафе 2 1 31 Кайрат 2 1 32 Тун 2 0 33 Линкольн 2 0 34 КуПС 2 0 35 Интер Клуб Эскальдес 2 0 36 Кауно Жальгирис 2 0