Порту - Наполи 4 ноября обзор матча Дата публикации: 05-11-2026 Порту 4 : 1 Наполи События матча Порту - ССК Наполи 1' Антонио Вергара 11' ⚽ Ян Беднарек (1 - 0) 21' Франк Ангисса 35' Амир Ррахмани 36' Скотт Мактоминей 43' ⚽ Скотт Мактоминей (1 - 1) 45+2' Габри Вейга 56' ⇄ Сэмюэл Агехова / Андре Силва 67' ⇄ Сантьяго Хименес / Борха Сайнс 67' ⇄ Зайду Сануси / Мартим Фернандеш 71' ⚽ Габри Вейга (2 - 1) 78' ⇄ Хван Ин Бом / Габри Вейга 78' ⇄ Секо Фофана / Пепе 78' ⇄ Ноа Ланг / Франк Ангисса 78' ⇄ Жоване / Антонио Вергара 80' ⚽ Якуб Кивер (3 - 1) 81' ⇄ Лоренцо Лукка / Маттео Политано 88' Рафа Марин Прямое удаление 90' ⚽ Сэмюэл Агехова (4 - 1) Пенальти Составы команд Порту Порту, Португалия Наполи Неаполь, Италия 99 вр Диогу Кошта 20 зщ Алберту Кошта 4 зщ Якуб Кивёр 5 зщ Ян Беднарек 52 зщ Мартим Фернандеш 67' 8 пз Виктор Фрохольдт 13 пз Пабло Паулино Росарио 10 пз Габриэль Вейга 78' 11 нп Пепе 78' 19 нп Андре Силва 56' 17 нп Борха Сайнс 67' 9 нп Самуэль Агехова 56' 12 зщ Зайду Занузи 67' 29 нп Сантьяго Хименес 67' 16 пз Хван Ин Бём 78' 42 пз Секо Фофана 78' 1 вр Алекс Мерет 16 зщ Рафа Марин 13 зщ Амир Ррахмани 31 зщ Сэм Бёкема 99 пз Франк Ангисса 78' 8 пз Скотт Мактоминей 6 пз Билли Гилмор 11 пз Кевин Де Брёйне 26 пз Антонио Вергара 78' 21 нп Маттео Политано 81' 19 нп Расмус Хойлунд 23 пз Жиоване 78' 70 нп Ноа Ланг 78' 20 нп Лоренцо Лукка 81' Запасные 14 вр Клаудиу Рамуш 24 вр Жоау Кошта 18 зщ Патрисио Перес 33 зщ Соуза 74 зщ Франсишку Моура 22 пз Алан Варела 77 нп Оскар Петушевский 14 вр Никита Контини 32 вр Ваня Милинкович-Савич 40 зщ Клаудио Льето 38 пз Андреа Кьюммарьелло Главные тренеры Франческо Фариоли Массимилиано Аллегри Голы Ян Беднарек Габриэль Вейга 1:0 11' Скотт Мактоминей Расмус Хойлунд 1:1 43' Габриэль Вейга Сантьяго Хименес 2:1 71' Якуб Кивёр Хван Ин Бём 3:1 80' Самуэль Агехова 4:1 90' Наказания Антонио Вергара 2' Франк Ангисса 21' Амир Ррахмани 36' Скотт Мактоминей 36' Габриэль Вейга 45+2' Рафа Марин 89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Порту - Наполи, который состоялся 4 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

ПСВ - Брюгге 4 ноября обзор матча

Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...

Боруссия Д - Бетис 4 ноября обзор матча

Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...

Викинг - Сабах 4 ноября обзор матча

Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...

Фенербахче - Ливерпуль 4 ноября обзор матча

Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...