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Порту - Наполи 4 ноября обзор матча

Дата публикации: 05-11-2026
Порту
Порту
4 : 1
Наполи
Наполи
События матча Порту - ССК Наполи
1'
Антонио Вергара
11'
Ян Беднарек (1 - 0)
21'
Франк Ангисса
35'
Амир Ррахмани
36'
Скотт Мактоминей
43'
Скотт Мактоминей (1 - 1)
45+2'
Габри Вейга
56'
Сэмюэл Агехова / Андре Силва
67'
Сантьяго Хименес / Борха Сайнс
67'
Зайду Сануси / Мартим Фернандеш
71'
Габри Вейга (2 - 1)
78'
Хван Ин Бом / Габри Вейга
78'
Секо Фофана / Пепе
78'
Ноа Ланг / Франк Ангисса
78'
Жоване / Антонио Вергара
80'
Якуб Кивер (3 - 1)
81'
Лоренцо Лукка / Маттео Политано
88'
Рафа МаринПрямое удаление
90'
Сэмюэл Агехова (4 - 1)Пенальти
Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Наполи
Неаполь, Италия
99ПортугалияврДиогу Кошта
20ПортугалиязщАлберту Кошта
4ПольшазщЯкуб Кивёр
5ПольшазщЯн Беднарек
52ПортугалиязщМартим Фернандеш
67'
8ДанияпзВиктор Фрохольдт
13НидерландыпзПабло Паулино Росарио
10ИспанияпзГабриэль Вейга
78'
11Бразилиянп Пепе
78'
19ПортугалиянпАндре Силва
56'
17ИспаниянпБорха Сайнс
67'
9ИспаниянпСамуэль Агехова
56'
12НигериязщЗайду Занузи
67'
29МексиканпСантьяго Хименес
67'
16Южная КореяпзХван Ин Бём
78'
42Кот-д&#039;ИвуарпзСеко Фофана
78'
1ИталияврАлекс Мерет
16ИспаниязщРафа Марин
13КосовозщАмир Ррахмани
31НидерландызщСэм Бёкема
99КамерунпзФранк Ангисса
78'
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
6ШотландияпзБилли Гилмор
11БельгияпзКевин Де Брёйне
26ИталияпзАнтонио Вергара
78'
21ИталиянпМаттео Политано
81'
19ДаниянпРасмус Хойлунд
23Бразилияпз Жиоване
78'
70НидерландынпНоа Ланг
78'
20ИталиянпЛоренцо Лукка
81'
Запасные
14ПортугалияврКлаудиу Рамуш
24ПортугалияврЖоау Кошта
18АргентиназщПатрисио Перес
33Бразилиязщ Соуза
74ПортугалиязщФрансишку Моура
22АргентинапзАлан Варела
77ПольшанпОскар Петушевский
14ИталияврНикита Контини
32СербияврВаня Милинкович-Савич
40ИталиязщКлаудио Льето
38ИталияпзАндреа Кьюммарьелло
Главные тренеры
ИталияФранческо Фариоли
ИталияМассимилиано Аллегри
Голы
Ян Беднарек
Габриэль Вейга
1:0
11'
Скотт Мактоминей
Расмус Хойлунд
1:1
43'
Габриэль Вейга
Сантьяго Хименес
2:1
71'
Якуб Кивёр
Хван Ин Бём
3:1
80'
Самуэль Агехова
4:1
90'
Наказания
Антонио Вергара
2'
Франк Ангисса
21'
Амир Ррахмани
36'
Скотт Мактоминей
36'
Габриэль Вейга
45+2'
Рафа Марин
89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Порту - Наполи, который состоялся 4 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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