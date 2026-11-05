Порту - Наполи 4 ноября обзор матча
Дата публикации: 05-11-2026
Порту
4 : 1
Наполи
События матча Порту - ССК Наполи
1'
Антонио Вергара
11'
⚽
Ян Беднарек (1 - 0)
21'
Франк Ангисса
35'
Амир Ррахмани
36'
Скотт Мактоминей
43'
⚽
Скотт Мактоминей (1 - 1)
45+2'
Габри Вейга
56'
⇄
Сэмюэл Агехова / Андре Силва
67'
⇄
Сантьяго Хименес / Борха Сайнс
67'
⇄
Зайду Сануси / Мартим Фернандеш
71'
⚽
Габри Вейга (2 - 1)
78'
⇄
Хван Ин Бом / Габри Вейга
78'
⇄
Секо Фофана / Пепе
78'
⇄
Ноа Ланг / Франк Ангисса
78'
⇄
Жоване / Антонио Вергара
80'
⚽
Якуб Кивер (3 - 1)
81'
⇄
Лоренцо Лукка / Маттео Политано
88'
Рафа МаринПрямое удаление
90'
⚽
Сэмюэл Агехова (4 - 1)Пенальти
Составы команд
Порту
Порту, Португалия
Наполи
Неаполь, Италия
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
67'
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|13
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|10
|пз
|Габриэль Вейга
78'
|11
|нп
|Пепе
78'
|19
|нп
|Андре Силва
56'
|17
|нп
|Борха Сайнс
67'
|9
|нп
|Самуэль Агехова
56'
|12
|зщ
|Зайду Занузи
67'
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
67'
|16
|пз
|Хван Ин Бём
78'
|42
|пз
|Секо Фофана
78'
|1
|вр
|Алекс Мерет
|16
|зщ
|Рафа Марин
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|99
|пз
|Франк Ангисса
78'
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|6
|пз
|Билли Гилмор
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|26
|пз
|Антонио Вергара
78'
|21
|нп
|Маттео Политано
81'
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|23
|пз
|Жиоване
78'
|70
|нп
|Ноа Ланг
78'
|20
|нп
|Лоренцо Лукка
81'
Запасные
|14
|вр
|Клаудиу Рамуш
|24
|вр
|Жоау Кошта
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|33
|зщ
|Соуза
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|22
|пз
|Алан Варела
|77
|нп
|Оскар Петушевский
|14
|вр
|Никита Контини
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|40
|зщ
|Клаудио Льето
|38
|пз
|Андреа Кьюммарьелло
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Массимилиано Аллегри
Голы
Ян Беднарек
Габриэль Вейга
1:0
11'
Скотт Мактоминей
Расмус Хойлунд
1:1
43'
Габриэль Вейга
Сантьяго Хименес
2:1
71'
Якуб Кивёр
Хван Ин Бём
3:1
80'
Самуэль Агехова
4:1
90'
Наказания
Антонио Вергара
2'
Франк Ангисса
21'
Амир Ррахмани
36'
Скотт Мактоминей
36'
Габриэль Вейга
45+2'
Рафа Марин
89'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Порту - Наполи, который состоялся 4 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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