04:02 ()
Свернуть список

Манчестер Юнайтед - Рома 3 ноября обзор матча

Дата публикации: 04-11-2026
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3 : 2
Рома
Рома
События матча Манчестер Юнайтед - Рома
11'
Матиас Суле (0 - 1)
17'
Дониэлл Мален (0 - 2)Пенальти
20'
Матиас Суле
20'
Бруну Фернандеш
21'
Эмануэле Лулли / Девин Ренш
35'
Эмануэле Лулли
42'
Дониэлл Мален
46'
Никколо Пизилли / Родригу Мора
51'
Юри Тилеманс / Карлос Балеба
58'
Бруну Фернандеш (1 - 2)Пенальти
70'
Айден Хевен
75'
Лисандро Мартинес / Айден Хевен
75'
Шей Лейси / Амад Диалло
75'
Даниэле Гиларди / Джанлука Манчини
76'
Эван Ндика / Марио Эрмосо
78'
Сантьяго Кастро / Дониэлл Мален
78'
Гарри Магуайр
83'
Матеус Кунья (2 - 2)
86'
Матеус Кунья (3 - 2)
87'
Матеус Кунья
88'
Маттейс де Лигт / Гарри Магуайр
88'
Мейсон Маунт / Бруну Фернандеш
90+1'
Матеус КуньяВторая желтая — удаление
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Рома
Рим, Италия
1БельгияврСенне Ламменс
5АнглиязщГарри Магуайр
88'
2ПортугалиязщДиогу Дало
26АнглиязщЭйден Хевен
75'
15ФранциязщЛени Йоро
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
88'
10БразилияпзМатеус Кунья
37АнглияпзКобби Майну
19КамерунпзБрайан Мбемо
20КамерунпзКарлос Балеба
51'
16Кот-д&#039;ИвуарпзАмад Диалло
75'
18БельгияпзЮри Тилеманс
51'
6АргентиназщЛисандро Мартинес
75'
31АнглиянпШи Лэйси
75'
4НидерландызщМаттейс де Лигт
88'
7АнглияпзМэйсон Маунт
88'
32КолумбияврДевис Васкес
22ИспаниязщМарио Эрмосо
76'
23ИталиязщДжанлука Манчини
75'
26АргентиназщЛеонардо Балерди
15НидерландыпзМартен де Рон
43БразилияпзУэсли Франса
18АргентинапзМатиас Соуле
4ИталияпзБриан Кристанте
2НидерландыпзДевайн Ренш
21'
86ПортугалияпзРодригу Мора
46'
14НидерландынпДониэлл Мален
78'
77ИталияпзЭмануэле Лулли
21'
61ИталияпзНикколо Пизилли
46'
87ИталиязщДаниэле Гиларди
75'
5Кот-д&#039;ИвуарзщЭван Н'Дика
76'
9АргентинанпСантьяго Кастро
78'
Запасные
12УэльсврКарл Дарлоу
22АнглияврТом Хитон
3МароккозщНуссайр Мазрауи
41АнглиязщХарри Амасс
17БразилияпзАндрей Сантос
39ШотландияпзТайлер Флетчер
11НидерландынпДжошуа Зиркзее
70СШАврДжорджо Де Марци
3ГрециязщКонстантинос Кульеракис
20АргентинапзНауэль Молина
63ИталияпзАлессандро Ди Нунцио
Главные тренеры
АнглияМайкл Кэррик
ИталияДжан Пьеро Гасперини
Голы
Матиас Соуле
Родригу Мора
0:1
11'
Дониэлл Мален
0:2
18'
Бруну Фернандеш
1:2
58'
Матеус Кунья
Бруну Фернандеш
2:2
83'
Матеус Кунья
Ши Лэйси
3:2
86'
Наказания
Бруну Фернандеш
20'
Матиас Соуле
20'
Эмануэле Лулли
35'
Дониэлл Мален
42'
Эйден Хевен
70'
Гарри Магуайр
78'
Матеус Кунья
87'
Матеус Кунья
90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Юнайтед - Рома, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Атлетико - Бавария 3 ноября обзор матча
    Атлетико - Бавария 3 ноября обзор матча
    Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
  • Вильярреал - ПСЖ 3 ноября обзор матча
    Вильярреал - ПСЖ 3 ноября обзор матча
    Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
  • Фейеноорд - Интер 3 ноября обзор матча
    Фейеноорд - Интер 3 ноября обзор матча
    Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
  • Будё-Глимт - Лилль 3 ноября обзор матча
    Будё-Глимт - Лилль 3 ноября обзор матча
    Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
  • ЛАСК - Слован 3 ноября обзор матча
    ЛАСК - Слован 3 ноября обзор матча
    Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close