Манчестер Юнайтед - Рома 3 ноября обзор матча Дата публикации: 04-11-2026 Манчестер Юнайтед 3 : 2 Рома События матча Манчестер Юнайтед - Рома 11' ⚽ Матиас Суле (0 - 1) 17' ⚽ Дониэлл Мален (0 - 2) Пенальти 20' Матиас Суле 20' Бруну Фернандеш 21' ⇄ Эмануэле Лулли / Девин Ренш 35' Эмануэле Лулли 42' Дониэлл Мален 46' ⇄ Никколо Пизилли / Родригу Мора 51' ⇄ Юри Тилеманс / Карлос Балеба 58' ⚽ Бруну Фернандеш (1 - 2) Пенальти 70' Айден Хевен 75' ⇄ Лисандро Мартинес / Айден Хевен 75' ⇄ Шей Лейси / Амад Диалло 75' ⇄ Даниэле Гиларди / Джанлука Манчини 76' ⇄ Эван Ндика / Марио Эрмосо 78' ⇄ Сантьяго Кастро / Дониэлл Мален 78' Гарри Магуайр 83' ⚽ Матеус Кунья (2 - 2) 86' ⚽ Матеус Кунья (3 - 2) 87' Матеус Кунья 88' ⇄ Маттейс де Лигт / Гарри Магуайр 88' ⇄ Мейсон Маунт / Бруну Фернандеш 90+1' Матеус Кунья Вторая желтая — удаление Составы команд Манчестер Юнайтед Манчестер, Англия Рома Рим, Италия 1 вр Сенне Ламменс 5 зщ Гарри Магуайр 88' 2 зщ Диогу Дало 26 зщ Эйден Хевен 75' 15 зщ Лени Йоро 8 пз Бруну Фернандеш 88' 10 пз Матеус Кунья 37 пз Кобби Майну 19 пз Брайан Мбемо 20 пз Карлос Балеба 51' 16 пз Амад Диалло 75' 18 пз Юри Тилеманс 51' 6 зщ Лисандро Мартинес 75' 31 нп Ши Лэйси 75' 4 зщ Маттейс де Лигт 88' 7 пз Мэйсон Маунт 88' 32 вр Девис Васкес 22 зщ Марио Эрмосо 76' 23 зщ Джанлука Манчини 75' 26 зщ Леонардо Балерди 15 пз Мартен де Рон 43 пз Уэсли Франса 18 пз Матиас Соуле 4 пз Бриан Кристанте 2 пз Девайн Ренш 21' 86 пз Родригу Мора 46' 14 нп Дониэлл Мален 78' 77 пз Эмануэле Лулли 21' 61 пз Никколо Пизилли 46' 87 зщ Даниэле Гиларди 75' 5 зщ Эван Н'Дика 76' 9 нп Сантьяго Кастро 78' Запасные 12 вр Карл Дарлоу 22 вр Том Хитон 3 зщ Нуссайр Мазрауи 41 зщ Харри Амасс 17 пз Андрей Сантос 39 пз Тайлер Флетчер 11 нп Джошуа Зиркзее 70 вр Джорджо Де Марци 3 зщ Константинос Кульеракис 20 пз Науэль Молина 63 пз Алессандро Ди Нунцио Главные тренеры Майкл Кэррик Джан Пьеро Гасперини Голы Матиас Соуле Родригу Мора 0:1 11' Дониэлл Мален 0:2 18' Бруну Фернандеш 1:2 58' Матеус Кунья Бруну Фернандеш 2:2 83' Матеус Кунья Ши Лэйси 3:2 86' Наказания Бруну Фернандеш 20' Матиас Соуле 20' Эмануэле Лулли 35' Дониэлл Мален 42' Эйден Хевен 70' Гарри Магуайр 78' Матеус Кунья 87' Матеус Кунья 90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Юнайтед - Рома, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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