Манчестер Юнайтед - Рома 3 ноября обзор матча
Дата публикации: 04-11-2026
Манчестер Юнайтед
3 : 2
Рома
События матча Манчестер Юнайтед - Рома
11'
⚽
Матиас Суле (0 - 1)
17'
⚽
Дониэлл Мален (0 - 2)Пенальти
20'
Матиас Суле
20'
Бруну Фернандеш
21'
⇄
Эмануэле Лулли / Девин Ренш
35'
Эмануэле Лулли
42'
Дониэлл Мален
46'
⇄
Никколо Пизилли / Родригу Мора
51'
⇄
Юри Тилеманс / Карлос Балеба
58'
⚽
Бруну Фернандеш (1 - 2)Пенальти
70'
Айден Хевен
75'
⇄
Лисандро Мартинес / Айден Хевен
75'
⇄
Шей Лейси / Амад Диалло
75'
⇄
Даниэле Гиларди / Джанлука Манчини
76'
⇄
Эван Ндика / Марио Эрмосо
78'
⇄
Сантьяго Кастро / Дониэлл Мален
78'
Гарри Магуайр
83'
⚽
Матеус Кунья (2 - 2)
86'
⚽
Матеус Кунья (3 - 2)
87'
Матеус Кунья
88'
⇄
Маттейс де Лигт / Гарри Магуайр
88'
⇄
Мейсон Маунт / Бруну Фернандеш
90+1'
Матеус КуньяВторая желтая — удаление
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Рома
Рим, Италия
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
88'
|2
|зщ
|Диогу Дало
|26
|зщ
|Эйден Хевен
75'
|15
|зщ
|Лени Йоро
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
88'
|10
|пз
|Матеус Кунья
|37
|пз
|Кобби Майну
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|20
|пз
|Карлос Балеба
51'
|16
|пз
|Амад Диалло
75'
|18
|пз
|Юри Тилеманс
51'
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
75'
|31
|нп
|Ши Лэйси
75'
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
88'
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
88'
|32
|вр
|Девис Васкес
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
76'
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
75'
|26
|зщ
|Леонардо Балерди
|15
|пз
|Мартен де Рон
|43
|пз
|Уэсли Франса
|18
|пз
|Матиас Соуле
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|2
|пз
|Девайн Ренш
21'
|86
|пз
|Родригу Мора
46'
|14
|нп
|Дониэлл Мален
78'
|77
|пз
|Эмануэле Лулли
21'
|61
|пз
|Никколо Пизилли
46'
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
75'
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
76'
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
78'
Запасные
|12
|вр
|Карл Дарлоу
|22
|вр
|Том Хитон
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|41
|зщ
|Харри Амасс
|17
|пз
|Андрей Сантос
|39
|пз
|Тайлер Флетчер
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
|70
|вр
|Джорджо Де Марци
|3
|зщ
|Константинос Кульеракис
|20
|пз
|Науэль Молина
|63
|пз
|Алессандро Ди Нунцио
Главные тренеры
|Майкл Кэррик
|Джан Пьеро Гасперини
Голы
Матиас Соуле
Родригу Мора
0:1
11'
Дониэлл Мален
0:2
18'
Бруну Фернандеш
1:2
58'
Матеус Кунья
Бруну Фернандеш
2:2
83'
Матеус Кунья
Ши Лэйси
3:2
86'
Наказания
Бруну Фернандеш
20'
Матиас Соуле
20'
Эмануэле Лулли
35'
Дониэлл Мален
42'
Эйден Хевен
70'
Гарри Магуайр
78'
Матеус Кунья
87'
Матеус Кунья
90+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Юнайтед - Рома, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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