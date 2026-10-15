Университатя Кр - Эгнатия 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Крайова (Крайова, Румыния), вместимость: 30983
05 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Дон Робертсон (Шотландия)
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Университатя Кр
Крайова, Румыния
Эгнатия
Ррогожина, Албания
История личных встреч
|01.11.2026
|Румыния — Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|26.10.2026
|Румыния — Лига 1
|13-й тур
|0 : 5
|22.10.2026
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 3
|18.10.2026
|Румыния — Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|15.10.2026
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Панатинаикос
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Лугано
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Бранн
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Трабзонспор
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Твенте
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Монако
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Сент-Трюйден
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Хайдук
|2
|6
| 9
Плей-офф
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Копенгаген
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Университатя Кр
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Мьельбю
|2
|4
| 13
Плей-офф
|Аякс
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Борац Б-Л
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Аталанта
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Брага
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Гент
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Фрайбург
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Норшелланн
|2
|2
| 20
Плей-офф
|Рига
|2
|2
| 21
Плей-офф
|Эгнатия
|2
|2
| 22
Плей-офф
|Црвена Звезда
|2
|1
| 23
Плей-офф
|ЦСКА С
|2
|1
| 24
Плей-офф
|Яблонец
|2
|1
|25
|Мидтьюлланн
|2
|1
|26
|Орхус
|2
|1
|27
|Пафос
|2
|1
|28
|Хартс
|2
|1
|29
|Иберия 1999
|2
|1
|30
|Хетафе
|2
|1
|31
|Кайрат
|2
|1
|32
|Тун
|2
|0
|33
|Линкольн
|2
|0
|34
|КуПС
|2
|0
|35
|Интер Клуб Эскальдес
|2
|0
|36
|Кауно Жальгирис
|2
|0
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