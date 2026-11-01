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Рига - Яблонец 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сконто (Рига, Латвия), вместимость: 8207
05 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Виктор Копиевский (Кропивницкий, Украина)
Рига
Яблонец

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
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Составы команд
Рига
Рига, Латвия
Яблонец
Яблонец-над-Нисой, Чехия
Главные тренеры
Словакия Адриан Гуля
Чехия Любош Козель
История личных встреч
01.11.2026 Латвия — Высшая лига 35-й тур 0 : 0Рига
26.10.2026 Латвия — Высшая лига 34-й тур 2 : 5Рига
22.10.2026 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 1 : 1Рига
18.10.2026 Латвия — Высшая лига 33-й тур Рига2 : 1
15.10.2026 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Рига1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Панатинаикос26
2
1/8 финала
Лугано26
3
1/8 финала
Бранн26
4
1/8 финала
Трабзонспор26
5
1/8 финала
Твенте26
6
1/8 финала
Монако26
7
1/8 финала
Сент-Трюйден26
8
1/8 финала
Хайдук26
9
Плей-офф
Брайтон энд Хоув Альбион24
10
Плей-офф
Копенгаген24
11
Плей-офф
Университатя Кр24
12
Плей-офф
Мьельбю24
13
Плей-офф
Аякс23
14
Плей-офф
Борац Б-Л23
15
Плей-офф
Аталанта23
16
Плей-офф
Брага23
17
Плей-офф
Гент23
18
Плей-офф
Фрайбург23
19
Плей-офф
Норшелланн22
20
Плей-офф
Рига22
21
Плей-офф
Эгнатия22
22
Плей-офф
Црвена Звезда21
23
Плей-офф
ЦСКА С21
24
Плей-офф
Яблонец21
25 Мидтьюлланн21
26 Орхус21
27 Пафос21
28 Хартс21
29 Иберия 199921
30 Хетафе21
31 Кайрат21
32 Тун20
33 Линкольн20
34 КуПС20
35 Интер Клуб Эскальдес20
36 Кауно Жальгирис20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Рига
0%
Ничья
0%
Яблонец
0%

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