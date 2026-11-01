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Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 05 Ноября прямая трансляция

05 Ноября 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 34-й тур
Атлетико Паранаэнсе
Васко да Гама

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
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Составы команд
Атлетико Паранаэнсе
Куритиба
Васко да Гама
Рио-де-Жанейро
Главные тренеры
Бразилия Одаир Эллманн
Бразилия Фернандо Динис
История личных встреч
11.05.2026 Бразилия — Серия А 15-й тур Васко да Гама1 : 0Атлетико Паранаэнсе
27.08.2024 Бразилия - Серия А 24-й тур Васко да Гама2 : 1Атлетико Паранаэнсе
05.05.2024 Бразилия - Серия А 5-й тур Атлетико Паранаэнсе1 : 0Васко да Гама
26.11.2023 Бразилия - Серия А 35-й тур Атлетико Паранаэнсе0 : 0Васко да Гама
24.07.2023 Бразилия - Серия А 16-й тур Васко да Гама0 : 2Атлетико Паранаэнсе
28.12.2020 Бразилия - Серия А 27-й тур Атлетико Паранаэнсе3 : 0Васко да Гама
07.09.2020 Бразилия - Серия А 8-й тур Васко да Гама1 : 0Атлетико Паранаэнсе
22.09.2019 Бразилия - Серия А 20-й тур Васко да Гама1 : 1Атлетико Паранаэнсе
28.04.2019 Бразилия - Серия А 1-й тур Атлетико Паранаэнсе4 : 1Васко да Гама
15.11.2018 Бразилия - Серия А 34-й тур Васко да Гама1 : 1Атлетико Паранаэнсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго3373
2 Палмейрас3370
3 Крузейро3357
4 Флуминенсе3354
5 Атлетико Паранаэнсе3354
6 Баия3353
7 Атлетико Минейро3350
8 Ред Булл Брагантино3447
9 Сантос3447
10 Сан-Паулу3343
11 Коритиба3342
12 Ботафого3339
13 Васко да Гама3238
14 Витория3338
15 Гремио3337
16 Мирасол3337
17
Зона вылета
Коринтианс3336
18
Зона вылета
Интернасьонал3335
19
Зона вылета
Ремо3329
20
Зона вылета
Шапекоэнсе3221
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Паранаэнсе
0%
Ничья
0%
Васко да Гама
100%

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