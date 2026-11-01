Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 05 Ноября прямая трансляция
05 Ноября 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 34-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Атлетико Паранаэнсе
Куритиба
Васко да Гама
Рио-де-Жанейро
Главные тренеры
|Одаир Эллманн
|Фернандо Динис
История личных встреч
|11.05.2026
|Бразилия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|27.08.2024
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|05.05.2024
|Бразилия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|24.07.2023
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|0 : 2
|28.12.2020
|Бразилия - Серия А
|27-й тур
|3 : 0
|07.09.2020
|Бразилия - Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|22.09.2019
|Бразилия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|28.04.2019
|Бразилия - Серия А
|1-й тур
|4 : 1
|15.11.2018
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|33
|73
|2
|Палмейрас
|33
|70
|3
|Крузейро
|33
|57
|4
|Флуминенсе
|33
|54
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|54
|6
|Баия
|33
|53
|7
|Атлетико Минейро
|33
|50
|8
|Ред Булл Брагантино
|34
|47
|9
|Сантос
|34
|47
|10
|Сан-Паулу
|33
|43
|11
|Коритиба
|33
|42
|12
|Ботафого
|33
|39
|13
|Васко да Гама
|32
|38
|14
|Витория
|33
|38
|15
|Гремио
|33
|37
|16
|Мирасол
|33
|37
| 17
Зона вылета
|Коринтианс
|33
|36
| 18
Зона вылета
|Интернасьонал
|33
|35
| 19
Зона вылета
|Ремо
|33
|29
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|32
|21
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