Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 05 Ноября прямая трансляция

05 Ноября 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А , 34-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Атлетико Паранаэнсе Куритиба Васко да Гама Рио-де-Жанейро Главные тренеры Одаир Эллманн Фернандо Динис История личных встреч 11.05.2026 Бразилия — Серия А 15-й тур 1 : 0 27.08.2024 Бразилия - Серия А 24-й тур 2 : 1 05.05.2024 Бразилия - Серия А 5-й тур 1 : 0 26.11.2023 Бразилия - Серия А 35-й тур 0 : 0 24.07.2023 Бразилия - Серия А 16-й тур 0 : 2 28.12.2020 Бразилия - Серия А 27-й тур 3 : 0 07.09.2020 Бразилия - Серия А 8-й тур 1 : 0 22.09.2019 Бразилия - Серия А 20-й тур 1 : 1 28.04.2019 Бразилия - Серия А 1-й тур 4 : 1 15.11.2018 Бразилия - Серия А 34-й тур 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Фламенго 33 73 2 Палмейрас 33 70 3 Крузейро 33 57 4 Флуминенсе 33 54 5 Атлетико Паранаэнсе 33 54 6 Баия 33 53 7 Атлетико Минейро 33 50 8 Ред Булл Брагантино 34 47 9 Сантос 34 47 10 Сан-Паулу 33 43 11 Коритиба 33 42 12 Ботафого 33 39 13 Васко да Гама 32 38 14 Витория 33 38 15 Гремио 33 37 16 Мирасол 33 37 17 Зона вылета Коринтианс 33 36 18 Зона вылета Интернасьонал 33 35 19 Зона вылета Ремо 33 29 20 Зона вылета Шапекоэнсе 32 21