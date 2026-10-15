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Копенгаген - Иберия 1999 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
05 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Роб Хеннесси (Ирландия)
Копенгаген
Иберия 1999

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Иберия 1999
Тбилиси, Грузия
1 Германия вр Диант Рамай
2 Швеция зщ Феликс Беймо
4 Дания зщ Асгер Сёренсен
13 Мексика зщ Родриго Хуэскас
15 Перу зщ Маркос Лопес
6 Венгрия пз Акош Маркграф
36 Дания пз Уильям Клем
27 Дания пз Томас Дилейни
10 Норвегия пз Мохамед Эльюнусси
33 Чехия пз Алекс Крал
39 Исландия нп Виктор Дадасон
31 Грузия вр Георгий Макаридзе
40 Грузия зщ Георгий Кобуладзе
25 Грузия зщ Александр Амисулашвили
4 Люксембург зщ Вахид Селимович
33 Кот-д&#039;Ивуар зщ Jean-Marc Tiboue
6 Грузия пз Николоз Дадиани
8 Грузия пз Бакар Кардава
19 Грузия пз Ника Сихарулашвили
18 Бразилия нп Lucas Cafe
10 Грузия нп Звиад Начкебия
9 Грузия нп Амиран Дзагания
Главные тренеры
Дания Бо Свенссон
История личных встреч
02.11.2026 Дания — Суперлига 13-й тур 0 : 2Копенгаген
26.10.2026 Дания — Суперлига 12-й тур Копенгаген1 : 1
22.10.2026 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 2 : 2Копенгаген
18.10.2026 Дания — Суперлига 11-й тур Копенгаген1 : 1
15.10.2026 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Копенгаген3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Панатинаикос26
2
1/8 финала
Лугано26
3
1/8 финала
Бранн26
4
1/8 финала
Трабзонспор26
5
1/8 финала
Твенте26
6
1/8 финала
Монако26
7
1/8 финала
Сент-Трюйден26
8
1/8 финала
Хайдук26
9
Плей-офф
Брайтон энд Хоув Альбион24
10
Плей-офф
Копенгаген24
11
Плей-офф
Университатя Кр24
12
Плей-офф
Мьельбю24
13
Плей-офф
Аякс23
14
Плей-офф
Борац Б-Л23
15
Плей-офф
Аталанта23
16
Плей-офф
Брага23
17
Плей-офф
Гент23
18
Плей-офф
Фрайбург23
19
Плей-офф
Норшелланн22
20
Плей-офф
Рига22
21
Плей-офф
Эгнатия22
22
Плей-офф
Црвена Звезда21
23
Плей-офф
ЦСКА С21
24
Плей-офф
Яблонец21
25 Мидтьюлланн21
26 Орхус21
27 Пафос21
28 Хартс21
29 Иберия 199921
30 Хетафе21
31 Кайрат21
32 Тун20
33 Линкольн20
34 КуПС20
35 Интер Клуб Эскальдес20
36 Кауно Жальгирис20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Копенгаген
0%
Ничья
0%
Иберия 1999
0%

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