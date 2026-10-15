Копенгаген - Иберия 1999 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065 05 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций , Общий этап. 3-й тур Главный судья: Роб Хеннесси (Ирландия)

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Составы команд Копенгаген Копенгаген, Дания Иберия 1999 Тбилиси, Грузия 1 вр Диант Рамай 2 зщ Феликс Беймо 4 зщ Асгер Сёренсен 13 зщ Родриго Хуэскас 15 зщ Маркос Лопес 6 пз Акош Маркграф 36 пз Уильям Клем 27 пз Томас Дилейни 10 пз Мохамед Эльюнусси 33 пз Алекс Крал 39 нп Виктор Дадасон 31 вр Георгий Макаридзе 40 зщ Георгий Кобуладзе 25 зщ Александр Амисулашвили 4 зщ Вахид Селимович 33 зщ Jean-Marc Tiboue 6 пз Николоз Дадиани 8 пз Бакар Кардава 19 пз Ника Сихарулашвили 18 нп Lucas Cafe 10 нп Звиад Начкебия 9 нп Амиран Дзагания Главные тренеры Бо Свенссон История личных встреч 02.11.2026 Дания — Суперлига 13-й тур 0 : 2 26.10.2026 Дания — Суперлига 12-й тур 1 : 1 22.10.2026 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 2 : 2 18.10.2026 Дания — Суперлига 11-й тур 1 : 1 15.10.2026 Лига конференций Общий этап. 1-й тур 3 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала Панатинаикос 2 6 2 1/8 финала Лугано 2 6 3 1/8 финала Бранн 2 6 4 1/8 финала Трабзонспор 2 6 5 1/8 финала Твенте 2 6 6 1/8 финала Монако 2 6 7 1/8 финала Сент-Трюйден 2 6 8 1/8 финала Хайдук 2 6 9 Плей-офф Брайтон энд Хоув Альбион 2 4 10 Плей-офф Копенгаген 2 4 11 Плей-офф Университатя Кр 2 4 12 Плей-офф Мьельбю 2 4 13 Плей-офф Аякс 2 3 14 Плей-офф Борац Б-Л 2 3 15 Плей-офф Аталанта 2 3 16 Плей-офф Брага 2 3 17 Плей-офф Гент 2 3 18 Плей-офф Фрайбург 2 3 19 Плей-офф Норшелланн 2 2 20 Плей-офф Рига 2 2 21 Плей-офф Эгнатия 2 2 22 Плей-офф Црвена Звезда 2 1 23 Плей-офф ЦСКА С 2 1 24 Плей-офф Яблонец 2 1 25 Мидтьюлланн 2 1 26 Орхус 2 1 27 Пафос 2 1 28 Хартс 2 1 29 Иберия 1999 2 1 30 Хетафе 2 1 31 Кайрат 2 1 32 Тун 2 0 33 Линкольн 2 0 34 КуПС 2 0 35 Интер Клуб Эскальдес 2 0 36 Кауно Жальгирис 2 0