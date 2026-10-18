Кристал Пэлас - Хоффенхайм 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309 05 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы , Общий этап. 4-й тур Главный судья: Хорациу Фешник (Румыния)

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Кристал Пэлас Лондон, Англия Хоффенхайм Зинсхайм, Германия Главные тренеры Пьер Саж Кристиан Ильцер История личных встреч 31.10.2026 Англия — Премьер-лига 9-й тур 2 : 0 28.10.2026 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 0 : 1 25.10.2026 Англия — Премьер-лига 8-й тур 0 : 2 22.10.2026 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 2 : 2 18.10.2026 Англия — Премьер-лига 7-й тур 5 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала Бенфика 3 9 2 1/8 финала Байер 3 9 3 1/8 финала Борнмут 3 9 4 1/8 финала Ференцварош 3 9 5 1/8 финала Олимпиакос 3 9 6 1/8 финала Юнион 3 7 7 1/8 финала Ювентус 3 7 8 1/8 финала Бешикташ 3 7 9 Плей-офф Сандерленд 3 7 10 Плей-офф АЗ Алкмар 3 6 11 Плей-офф Омония 3 6 12 Плей-офф Лион 3 6 13 Плей-офф Ренн 3 5 14 Плей-офф НЕК Неймеген 3 4 15 Плей-офф Ред Булл Зальцбург 3 4 16 Плей-офф Левски 3 4 17 Плей-офф Реал Сосьедад 3 4 18 Плей-офф Кристал Пэлас 3 4 19 Плей-офф Спарта П 3 4 20 Плей-офф Штурм 3 4 21 Плей-офф Динамо З 3 4 22 Плей-офф Андерлехт 3 3 23 Плей-офф ОФИ 3 3 24 Плей-офф Милан 3 3 25 Сельта 3 3 26 Торринсе 3 3 27 Хоффенхайм 3 3 28 Ягеллония 3 3 29 Целе 3 1 30 Хапоэль Б-Ш 3 1 31 Лиллестрем 3 1 32 Лех П 3 1 33 Виктория Пльзень 3 0 34 Марсель 3 0 35 Селтик 3 0 36 Арарат-Армения 3 0