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Ланс - Комо 4 ноября обзор матча

Дата публикации: 05-11-2026
Ланс
Ланс
1 : 9
Комо
Комо
События матча РК Ланс - Комо
7'
Анастасиос Дувикас (0 - 1)
32'
Анастасиос Дувикас (0 - 2)
34'
Самсон Байду
40'
Нико Пас (0 - 3)
46'
Сауд Абдулхамид / Михал Скураш
46'
Мезиан Меслуб / Франьо Иванович
47'
Лукас Да Кунья (0 - 4)
53'
Марк Кемпф (0 - 5)
57'
Анастасиос Дувикас (0 - 6)
58'
Самуэле Риччи / Луис Милья
58'
Мартин Батурина / Нико Пас
58'
Маттиа Либерали / Лукас Да Кунья
61'
Маттео Папаччоли / Анастасиос Дувикас
62'
Маттиа Либерали (0 - 7)
65'
Рубен Агилар (1 - 7)
69'
Мартин Батурина (1 - 8)
70'
Жуниор Кадиль / Флориан Товен
70'
Андрия Булатович / Амаду Айдара
72'
Иван Смольчич / Марк Кемпф
75'
Микаэль Кюизанс
90+1'
Маттео Папаччоли (1 - 9)
Составы команд
Ланс
Ланс, Франция
Комо
Комо, Италия
40ФранцияврРобен Риссер
14ФранциязщМатьё Юдоль
6АвстриязщСамсон Байду
32ФранциязщКиллиан Антонио
2ФранцияпзРубен Агилар
27ФранцияпзМикаэль Кюизанс
21МалипзАмаду Айдара
70'
9БельгияпзТорган Азар
29ХорватияпзФраньо Иванович
46'
10ФранцияпзФлорьян Товен
70'
22ПольшапзМихал Скурась
46'
38ПортугалияпзМезиан Суареш
46'
23Саудовская АравияпзСауд Абдулхамид
46'
5ЧерногорияпзАндрия Булатович
70'
28ФранциянпЖуниор Кадиль
70'
1ФранцияврЖан Бутез
4ИспаниязщХакобо Рамон
2ГерманиязщМарк-Оливер Кемпф
72'
27БразилиязщЯн Коуто
3ИспаниязщАлекс Валье
5АргентинапзМаксимо Перроне
6ИспанияпзЛуис Милья
58'
7ФранцияпзЛукаш Да Кунья
58'
10АргентинапзНиколас Пас
58'
8ФранцияпзМаксанс Какере
9ГрециянпАнастасиос Дувикас
61'
30ИталияпзМаттия Либерали
58'
20ХорватияпзМартин Батурина
58'
21ИталияпзСамуэле Риччи
58'
54ИталияпзМаттео Папаччоли
61'
28ХорватиязщИван Смолчич
72'
Запасные
1ФранцияврРежис Гюртнер
16ФранцияврМатьё Горжелен
4Босния и ГерцеговиназщНидал Челик
20ФранциязщЖан-Клер Тодибо
24ФранциязщЖонатан Гради
31ФранциязщСулейман Саньян
8АлжирпзЯссин Титрауи
7ФранциянпФлорьян Сотока
12ИталияврЛоренцо Луиджи Джинелли
97ИспанияврРоберт Санчес
13ИталиязщАльберто Доссена
16Бразилиязщ Кайки
52ИталиязщФедерико Грилли
Главные тренеры
ФранцияЯнник Каюзак
ИспанияСеск Фабрегас
Голы
Анастасиос Дувикас
Максимо Перроне
0:1
7'
Анастасиос Дувикас
Алекс Валье
0:2
32'
Николас Пас
Анастасиос Дувикас
0:3
40'
Лукаш Да Кунья
Николас Пас
0:4
47'
Марк-Оливер Кемпф
Луис Милья
0:5
54'
Анастасиос Дувикас
Николас Пас
0:6
57'
Маттия Либерали
Хакобо Рамон
0:7
62'
Рубен Агилар
Флорьян Товен
1:7
65'
Мартин Батурина
Маттия Либерали
1:8
69'
Маттео Папаччоли
Маттия Либерали
1:9
90+1'
Наказания
Самсон Байду
34'
Микаэль Кюизанс
75'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ланс - Комо, который состоялся 4 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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