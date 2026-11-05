Ланс - Комо 4 ноября обзор матча Дата публикации: 05-11-2026 Ланс 1 : 9 Комо События матча РК Ланс - Комо 7' ⚽ Анастасиос Дувикас (0 - 1) 32' ⚽ Анастасиос Дувикас (0 - 2) 34' Самсон Байду 40' ⚽ Нико Пас (0 - 3) 46' ⇄ Сауд Абдулхамид / Михал Скураш 46' ⇄ Мезиан Меслуб / Франьо Иванович 47' ⚽ Лукас Да Кунья (0 - 4) 53' ⚽ Марк Кемпф (0 - 5) 57' ⚽ Анастасиос Дувикас (0 - 6) 58' ⇄ Самуэле Риччи / Луис Милья 58' ⇄ Мартин Батурина / Нико Пас 58' ⇄ Маттиа Либерали / Лукас Да Кунья 61' ⇄ Маттео Папаччоли / Анастасиос Дувикас 62' ⚽ Маттиа Либерали (0 - 7) 65' ⚽ Рубен Агилар (1 - 7) 69' ⚽ Мартин Батурина (1 - 8) 70' ⇄ Жуниор Кадиль / Флориан Товен 70' ⇄ Андрия Булатович / Амаду Айдара 72' ⇄ Иван Смольчич / Марк Кемпф 75' Микаэль Кюизанс 90+1' ⚽ Маттео Папаччоли (1 - 9) Составы команд Ланс Ланс, Франция Комо Комо, Италия 40 вр Робен Риссер 14 зщ Матьё Юдоль 6 зщ Самсон Байду 32 зщ Киллиан Антонио 2 пз Рубен Агилар 27 пз Микаэль Кюизанс 21 пз Амаду Айдара 70' 9 пз Торган Азар 29 пз Франьо Иванович 46' 10 пз Флорьян Товен 70' 22 пз Михал Скурась 46' 38 пз Мезиан Суареш 46' 23 пз Сауд Абдулхамид 46' 5 пз Андрия Булатович 70' 28 нп Жуниор Кадиль 70' 1 вр Жан Бутез 4 зщ Хакобо Рамон 2 зщ Марк-Оливер Кемпф 72' 27 зщ Ян Коуто 3 зщ Алекс Валье 5 пз Максимо Перроне 6 пз Луис Милья 58' 7 пз Лукаш Да Кунья 58' 10 пз Николас Пас 58' 8 пз Максанс Какере 9 нп Анастасиос Дувикас 61' 30 пз Маттия Либерали 58' 20 пз Мартин Батурина 58' 21 пз Самуэле Риччи 58' 54 пз Маттео Папаччоли 61' 28 зщ Иван Смолчич 72' Запасные 1 вр Режис Гюртнер 16 вр Матьё Горжелен 4 зщ Нидал Челик 20 зщ Жан-Клер Тодибо 24 зщ Жонатан Гради 31 зщ Сулейман Саньян 8 пз Яссин Титрауи 7 нп Флорьян Сотока 12 вр Лоренцо Луиджи Джинелли 97 вр Роберт Санчес 13 зщ Альберто Доссена 16 зщ Кайки 52 зщ Федерико Грилли Главные тренеры Янник Каюзак Сеск Фабрегас Голы Анастасиос Дувикас Максимо Перроне 0:1 7' Анастасиос Дувикас Алекс Валье 0:2 32' Николас Пас Анастасиос Дувикас 0:3 40' Лукаш Да Кунья Николас Пас 0:4 47' Марк-Оливер Кемпф Луис Милья 0:5 54' Анастасиос Дувикас Николас Пас 0:6 57' Маттия Либерали Хакобо Рамон 0:7 62' Рубен Агилар Флорьян Товен 1:7 65' Мартин Батурина Маттия Либерали 1:8 69' Маттео Папаччоли Маттия Либерали 1:9 90+1' Наказания Самсон Байду 34' Микаэль Кюизанс 75'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ланс - Комо, который состоялся 4 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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