Ланс - Комо 4 ноября обзор матча
Дата публикации: 05-11-2026
Ланс
1 : 9
Комо
События матча РК Ланс - Комо
7'
⚽
Анастасиос Дувикас (0 - 1)
32'
⚽
Анастасиос Дувикас (0 - 2)
34'
Самсон Байду
40'
⚽
Нико Пас (0 - 3)
46'
⇄
Сауд Абдулхамид / Михал Скураш
46'
⇄
Мезиан Меслуб / Франьо Иванович
47'
⚽
Лукас Да Кунья (0 - 4)
53'
⚽
Марк Кемпф (0 - 5)
57'
⚽
Анастасиос Дувикас (0 - 6)
58'
⇄
Самуэле Риччи / Луис Милья
58'
⇄
Мартин Батурина / Нико Пас
58'
⇄
Маттиа Либерали / Лукас Да Кунья
61'
⇄
Маттео Папаччоли / Анастасиос Дувикас
62'
⚽
Маттиа Либерали (0 - 7)
65'
⚽
Рубен Агилар (1 - 7)
69'
⚽
Мартин Батурина (1 - 8)
70'
⇄
Жуниор Кадиль / Флориан Товен
70'
⇄
Андрия Булатович / Амаду Айдара
72'
⇄
Иван Смольчич / Марк Кемпф
75'
Микаэль Кюизанс
90+1'
⚽
Маттео Папаччоли (1 - 9)
Составы команд
Ланс
Ланс, Франция
Комо
Комо, Италия
|40
|вр
|Робен Риссер
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|6
|зщ
|Самсон Байду
|32
|зщ
|Киллиан Антонио
|2
|пз
|Рубен Агилар
|27
|пз
|Микаэль Кюизанс
|21
|пз
|Амаду Айдара
70'
|9
|пз
|Торган Азар
|29
|пз
|Франьо Иванович
46'
|10
|пз
|Флорьян Товен
70'
|22
|пз
|Михал Скурась
46'
|38
|пз
|Мезиан Суареш
46'
|23
|пз
|Сауд Абдулхамид
46'
|5
|пз
|Андрия Булатович
70'
|28
|нп
|Жуниор Кадиль
70'
|1
|вр
|Жан Бутез
|4
|зщ
|Хакобо Рамон
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
72'
|27
|зщ
|Ян Коуто
|3
|зщ
|Алекс Валье
|5
|пз
|Максимо Перроне
|6
|пз
|Луис Милья
58'
|7
|пз
|Лукаш Да Кунья
58'
|10
|пз
|Николас Пас
58'
|8
|пз
|Максанс Какере
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
61'
|30
|пз
|Маттия Либерали
58'
|20
|пз
|Мартин Батурина
58'
|21
|пз
|Самуэле Риччи
58'
|54
|пз
|Маттео Папаччоли
61'
|28
|зщ
|Иван Смолчич
72'
Запасные
|1
|вр
|Режис Гюртнер
|16
|вр
|Матьё Горжелен
|4
|зщ
|Нидал Челик
|20
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|31
|зщ
|Сулейман Саньян
|8
|пз
|Яссин Титрауи
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|12
|вр
|Лоренцо Луиджи Джинелли
|97
|вр
|Роберт Санчес
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|16
|зщ
|Кайки
|52
|зщ
|Федерико Грилли
Главные тренеры
|Янник Каюзак
|Сеск Фабрегас
Голы
Анастасиос Дувикас
Максимо Перроне
0:1
7'
Анастасиос Дувикас
Алекс Валье
0:2
32'
Николас Пас
Анастасиос Дувикас
0:3
40'
Лукаш Да Кунья
Николас Пас
0:4
47'
Марк-Оливер Кемпф
Луис Милья
0:5
54'
Анастасиос Дувикас
Николас Пас
0:6
57'
Маттия Либерали
Хакобо Рамон
0:7
62'
Рубен Агилар
Флорьян Товен
1:7
65'
Мартин Батурина
Маттия Либерали
1:8
69'
Маттео Папаччоли
Маттия Либерали
1:9
90+1'
Наказания
Самсон Байду
34'
Микаэль Кюизанс
75'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ланс - Комо, который состоялся 4 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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