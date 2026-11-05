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Боруссия Д - Бетис 4 ноября обзор матча

Дата публикации: 05-11-2026
Боруссия Д
Боруссия Д
2 : 1
Бетис
Бетис
События матча Боруссия Дортмунд - Реал Бетис
34'
Константинос Каретсас / Серу Гирасси
38'
Юлиан Рюэрсон
44'
Натан
45+4'
Рами Бенсебаини
49'
Фабиу Силва (1 - 0)
62'
Айтор Руибаль / Дани Себальос
62'
Иско / Антони
64'
Валентин Гомес
67'
Айтор Руибаль (1 - 1)
70'
Фран Гарсия / Валентин Гомес
72'
Константинос Каретсас (2 - 1)
74'
Максимилиан Байер / Юлиан Рюэрсон
75'
Жоан Гаду / Рами Бенсебаини
75'
Карни Чукуэмека / Феликс Нмеча
78'
Джоуи Веерман
78'
Хосе Моранте / Трой Пэрротт
78'
Марк Рока / Факундо Берналь
79'
Джоб Беллингем
88'
Анхель Ортис
90'
Итан Нванери / Фабиу Силва
90+3'
Иско
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Бетис
Севилья, Испания
1ШвейцарияврГрегор Кобель
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
75'
8ГерманияпзФеликс Нмеча
75'
26НорвегияпзЮлиан Рюэрсон
74'
25НидерландыпзЙоей Верман
24ШвецияпзДаниэль Свенссон
7АнглияпзДжоб Беллингем
21ПортугалиянпФабиу Силва
90+1'
9ГвинеянпСеру Гирасси
34'
19ГрецияпзКонстантинос Карецас
34'
14ГерманияпзМаксимилиан Байер
74'
22ФранциязщЖоан Гаду
75'
17АвстрияпзКарни Чуквуэмека
75'
18АнглияпзИтан Нванери
90+1'
1ИспанияврАльваро Вальес
4Бразилиязщ Натан
12ИспаниязщАнхель Ортис
3ИспаниязщДиего Льоренте
16АргентиназщВалентин Гомес
70'
7Бразилияпз Антони
62'
6УругвайпзФакундо Берналь
78'
25ИспанияпзДаниель Себальос
62'
18КолумбияпзНельсон Деосса
10МарокконпАбде Эззалзули
19ИрландиянпТрой Пэрротт
78'
22Испанияпз Иско
62'
24ИспаниянпАйтор Руибаль
62'
11ИспаниязщФран Гарсия
70'
21ИспанияпзМарк Рока
78'
27ИспаниянпХосе Антонио Моранте
78'
Запасные
30ГерманияврПатрик Древес
33ГерманияврАлександер Никлас Майер-Шаде
39ИталиязщФилиппо Мане
40ИталияпзСамуэле Инасио
44ЛюксембургпзЭнцо Дуарте
41СШАнпМатис Альберт
13ИспанияврДиего Конде
31ИспанияврМану Гонсалес
2ИспаниязщЭктор Бельерин
5ИспаниязщМарк Бартра
8ИспанияпзПабло Форнальс
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
17ИспаниянпРодриго Рикельме
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ЧилиМануэль Пеллегрини
Голы
Фабиу Силва
1:0
49'
Айтор Руибаль
Абде Эззалзули
1:1
67'
Константинос Карецас
Фабиу Силва
2:1
72'
Наказания
Юлиан Рюэрсон
38'
Натан
44'
Рами Бенсебаини
45+4'
Валентин Гомес
64'
Йоей Верман
78'
Джоб Беллингем
79'
Анхель Ортис
88'
Иско
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Боруссия Д - Бетис, который состоялся 4 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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