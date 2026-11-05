Боруссия Д - Бетис 4 ноября обзор матча Дата публикации: 05-11-2026 Боруссия Д 2 : 1 Бетис События матча Боруссия Дортмунд - Реал Бетис 34' ⇄ Константинос Каретсас / Серу Гирасси 38' Юлиан Рюэрсон 44' Натан 45+4' Рами Бенсебаини 49' ⚽ Фабиу Силва (1 - 0) 62' ⇄ Айтор Руибаль / Дани Себальос 62' ⇄ Иско / Антони 64' Валентин Гомес 67' ⚽ Айтор Руибаль (1 - 1) 70' ⇄ Фран Гарсия / Валентин Гомес 72' ⚽ Константинос Каретсас (2 - 1) 74' ⇄ Максимилиан Байер / Юлиан Рюэрсон 75' ⇄ Жоан Гаду / Рами Бенсебаини 75' ⇄ Карни Чукуэмека / Феликс Нмеча 78' Джоуи Веерман 78' ⇄ Хосе Моранте / Трой Пэрротт 78' ⇄ Марк Рока / Факундо Берналь 79' Джоб Беллингем 88' Анхель Ортис 90' ⇄ Итан Нванери / Фабиу Силва 90+3' Иско Составы команд Боруссия Д Дортмунд, Германия Бетис Севилья, Испания 1 вр Грегор Кобель 3 зщ Вальдемар Антон 4 зщ Нико Шлоттербек 5 зщ Рами Бенсебаини 75' 8 пз Феликс Нмеча 75' 26 пз Юлиан Рюэрсон 74' 25 пз Йоей Верман 24 пз Даниэль Свенссон 7 пз Джоб Беллингем 21 нп Фабиу Силва 90+1' 9 нп Серу Гирасси 34' 19 пз Константинос Карецас 34' 14 пз Максимилиан Байер 74' 22 зщ Жоан Гаду 75' 17 пз Карни Чуквуэмека 75' 18 пз Итан Нванери 90+1' 1 вр Альваро Вальес 4 зщ Натан 12 зщ Анхель Ортис 3 зщ Диего Льоренте 16 зщ Валентин Гомес 70' 7 пз Антони 62' 6 пз Факундо Берналь 78' 25 пз Даниель Себальос 62' 18 пз Нельсон Деосса 10 нп Абде Эззалзули 19 нп Трой Пэрротт 78' 22 пз Иско 62' 24 нп Айтор Руибаль 62' 11 зщ Фран Гарсия 70' 21 пз Марк Рока 78' 27 нп Хосе Антонио Моранте 78' Запасные 30 вр Патрик Древес 33 вр Александер Никлас Майер-Шаде 39 зщ Филиппо Мане 40 пз Самуэле Инасио 44 пз Энцо Дуарте 41 нп Матис Альберт 13 вр Диего Конде 31 вр Ману Гонсалес 2 зщ Эктор Бельерин 5 зщ Марк Бартра 8 пз Пабло Форнальс 20 пз Джовани Ло Чельсо 17 нп Родриго Рикельме Главные тренеры Нико Ковач Мануэль Пеллегрини Голы Фабиу Силва 1:0 49' Айтор Руибаль Абде Эззалзули 1:1 67' Константинос Карецас Фабиу Силва 2:1 72' Наказания Юлиан Рюэрсон 38' Натан 44' Рами Бенсебаини 45+4' Валентин Гомес 64' Йоей Верман 78' Джоб Беллингем 79' Анхель Ортис 88' Иско 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Боруссия Д - Бетис, который состоялся 4 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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