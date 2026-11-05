Боруссия Д - Бетис 4 ноября обзор матча
Дата публикации: 05-11-2026
Боруссия Д
2 : 1
Бетис
События матча Боруссия Дортмунд - Реал Бетис
34'
⇄
Константинос Каретсас / Серу Гирасси
38'
Юлиан Рюэрсон
44'
Натан
45+4'
Рами Бенсебаини
49'
⚽
Фабиу Силва (1 - 0)
62'
⇄
Айтор Руибаль / Дани Себальос
62'
⇄
Иско / Антони
64'
Валентин Гомес
67'
⚽
Айтор Руибаль (1 - 1)
70'
⇄
Фран Гарсия / Валентин Гомес
72'
⚽
Константинос Каретсас (2 - 1)
74'
⇄
Максимилиан Байер / Юлиан Рюэрсон
75'
⇄
Жоан Гаду / Рами Бенсебаини
75'
⇄
Карни Чукуэмека / Феликс Нмеча
78'
Джоуи Веерман
78'
⇄
Хосе Моранте / Трой Пэрротт
78'
⇄
Марк Рока / Факундо Берналь
79'
Джоб Беллингем
88'
Анхель Ортис
90'
⇄
Итан Нванери / Фабиу Силва
90+3'
Иско
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Бетис
Севилья, Испания
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
75'
|8
|пз
|Феликс Нмеча
75'
|26
|пз
|Юлиан Рюэрсон
74'
|25
|пз
|Йоей Верман
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
|7
|пз
|Джоб Беллингем
|21
|нп
|Фабиу Силва
90+1'
|9
|нп
|Серу Гирасси
34'
|19
|пз
|Константинос Карецас
34'
|14
|пз
|Максимилиан Байер
74'
|22
|зщ
|Жоан Гаду
75'
|17
|пз
|Карни Чуквуэмека
75'
|18
|пз
|Итан Нванери
90+1'
|1
|вр
|Альваро Вальес
|4
|зщ
|Натан
|12
|зщ
|Анхель Ортис
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|16
|зщ
|Валентин Гомес
70'
|7
|пз
|Антони
62'
|6
|пз
|Факундо Берналь
78'
|25
|пз
|Даниель Себальос
62'
|18
|пз
|Нельсон Деосса
|10
|нп
|Абде Эззалзули
|19
|нп
|Трой Пэрротт
78'
|22
|пз
|Иско
62'
|24
|нп
|Айтор Руибаль
62'
|11
|зщ
|Фран Гарсия
70'
|21
|пз
|Марк Рока
78'
|27
|нп
|Хосе Антонио Моранте
78'
Запасные
|30
|вр
|Патрик Древес
|33
|вр
|Александер Никлас Майер-Шаде
|39
|зщ
|Филиппо Мане
|40
|пз
|Самуэле Инасио
|44
|пз
|Энцо Дуарте
|41
|нп
|Матис Альберт
|13
|вр
|Диего Конде
|31
|вр
|Ману Гонсалес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|5
|зщ
|Марк Бартра
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|17
|нп
|Родриго Рикельме
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Мануэль Пеллегрини
Голы
Фабиу Силва
1:0
49'
Айтор Руибаль
Абде Эззалзули
1:1
67'
Константинос Карецас
Фабиу Силва
2:1
72'
Наказания
Юлиан Рюэрсон
38'
Натан
44'
Рами Бенсебаини
45+4'
Валентин Гомес
64'
Йоей Верман
78'
Джоб Беллингем
79'
Анхель Ортис
88'
Иско
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Боруссия Д - Бетис, который состоялся 4 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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