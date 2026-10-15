Монако - Норшелланн 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523 05 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций , Общий этап. 3-й тур Главный судья: Антони Бандич (Груде, Босния и Герцеговина)

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Монако Монако, Монако Норшелланн Фарум, Дания 1 вр Лукаш Градецки 2 зщ Вандерсон 4 зщ Джордан Тезе 15 зщ Эрик Дайер 13 зщ Кристиан Мависса 6 пз Денис Закария 8 пз Ламин Камара 18 пз Такуми Минамино 10 пз Александр Головин 7 пз Матис Детурбе 29 нп Парис Бруннер 13 вр Андреас Хансен 2 зщ Петер Анкерсен 4 зщ Ноа Маркманн 15 зщ Stephen Acquah 23 пз Рунар Робинсон Норхейм 6 пз Марк Бринк 8 пз Никлас Рёйкьер 5 пз Юхо Лахтеенмяки 29 нп Виллум Бертельсен 11 нп Александер Линн 14 нп Ибрахим Адель Главные тренеры Филипе Луис История личных встреч 01.11.2026 Франция — Лига 1 9-й тур 3 : 1 25.10.2026 Франция — Лига 1 8-й тур 1 : 1 22.10.2026 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 3 : 0 18.10.2026 Франция — Лига 1 7-й тур 1 : 0 15.10.2026 Лига конференций Общий этап. 1-й тур 1 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала Панатинаикос 2 6 2 1/8 финала Лугано 2 6 3 1/8 финала Бранн 2 6 4 1/8 финала Трабзонспор 2 6 5 1/8 финала Твенте 2 6 6 1/8 финала Монако 2 6 7 1/8 финала Сент-Трюйден 2 6 8 1/8 финала Хайдук 2 6 9 Плей-офф Брайтон энд Хоув Альбион 2 4 10 Плей-офф Копенгаген 2 4 11 Плей-офф Университатя Кр 2 4 12 Плей-офф Мьельбю 2 4 13 Плей-офф Аякс 2 3 14 Плей-офф Борац Б-Л 2 3 15 Плей-офф Аталанта 2 3 16 Плей-офф Брага 2 3 17 Плей-офф Гент 2 3 18 Плей-офф Фрайбург 2 3 19 Плей-офф Норшелланн 2 2 20 Плей-офф Рига 2 2 21 Плей-офф Эгнатия 2 2 22 Плей-офф Црвена Звезда 2 1 23 Плей-офф ЦСКА С 2 1 24 Плей-офф Яблонец 2 1 25 Мидтьюлланн 2 1 26 Орхус 2 1 27 Пафос 2 1 28 Хартс 2 1 29 Иберия 1999 2 1 30 Хетафе 2 1 31 Кайрат 2 1 32 Тун 2 0 33 Линкольн 2 0 34 КуПС 2 0 35 Интер Клуб Эскальдес 2 0 36 Кауно Жальгирис 2 0