Сан-Паулу - Коринтианс 05 Ноября прямая трансляция
05 Ноября 2026 года в 03:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 34-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Коринтианс
Сан-Паулу
Главные тренеры
|Доривал Жуниор
|Фернандо Динис
История личных встреч
|11.05.2026
|Бразилия — Серия А
|15-й тур
|3 : 2
|21.11.2025
|Бразилия — Серия А
|34-й тур
|3 : 1
|20.07.2025
|Бразилия — Серия А
|15-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Бразилия - Серия А
|28-й тур
|3 : 1
|16.06.2024
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|2 : 2
|01.10.2023
|Бразилия - Серия А
|25-й тур
|2 : 1
|14.05.2023
|Бразилия - Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|11.09.2022
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|22.05.2022
|Бразилия - Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|19.10.2021
|Бразилия - Серия А
|27-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|33
|73
|2
|Палмейрас
|33
|70
|3
|Крузейро
|33
|57
|4
|Флуминенсе
|33
|54
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|54
|6
|Баия
|33
|53
|7
|Атлетико Минейро
|33
|50
|8
|Ред Булл Брагантино
|34
|47
|9
|Сантос
|34
|47
|10
|Сан-Паулу
|33
|43
|11
|Коритиба
|34
|42
|12
|Мирасол
|34
|40
|13
|Ботафого
|33
|39
|14
|Васко да Гама
|32
|38
|15
|Витория
|33
|38
|16
|Интернасьонал
|34
|38
| 17
Зона вылета
|Гремио
|33
|37
| 18
Зона вылета
|Коринтианс
|33
|36
| 19
Зона вылета
|Ремо
|33
|29
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|33
|21
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