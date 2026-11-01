Сан-Паулу - Коринтианс 05 Ноября прямая трансляция

05 Ноября 2026 года в 03:30 (+03:00). Бразилия — Серия А , 34-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Сан-Паулу Сан-Паулу Коринтианс Сан-Паулу Главные тренеры Доривал Жуниор Фернандо Динис История личных встреч 11.05.2026 Бразилия — Серия А 15-й тур 3 : 2 21.11.2025 Бразилия — Серия А 34-й тур 3 : 1 20.07.2025 Бразилия — Серия А 15-й тур 2 : 0 29.09.2024 Бразилия - Серия А 28-й тур 3 : 1 16.06.2024 Бразилия - Серия А 9-й тур 2 : 2 01.10.2023 Бразилия - Серия А 25-й тур 2 : 1 14.05.2023 Бразилия - Серия А 6-й тур 1 : 1 11.09.2022 Бразилия - Серия А 26-й тур 1 : 1 22.05.2022 Бразилия - Серия А 7-й тур 1 : 1 19.10.2021 Бразилия - Серия А 27-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Фламенго 33 73 2 Палмейрас 33 70 3 Крузейро 33 57 4 Флуминенсе 33 54 5 Атлетико Паранаэнсе 33 54 6 Баия 33 53 7 Атлетико Минейро 33 50 8 Ред Булл Брагантино 34 47 9 Сантос 34 47 10 Сан-Паулу 33 43 11 Коритиба 34 42 12 Мирасол 34 40 13 Ботафого 33 39 14 Васко да Гама 32 38 15 Витория 33 38 16 Интернасьонал 34 38 17 Зона вылета Гремио 33 37 18 Зона вылета Коринтианс 33 36 19 Зона вылета Ремо 33 29 20 Зона вылета Шапекоэнсе 33 21