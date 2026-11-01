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Сан-Паулу - Коринтианс 05 Ноября прямая трансляция

05 Ноября 2026 года в 03:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 34-й тур
Сан-Паулу
Коринтианс

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
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Составы команд
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Коринтианс
Сан-Паулу
Главные тренеры
Бразилия Доривал Жуниор
Бразилия Фернандо Динис
История личных встреч
11.05.2026 Бразилия — Серия А 15-й тур Коринтианс3 : 2Сан-Паулу
21.11.2025 Бразилия — Серия А 34-й тур Коринтианс3 : 1Сан-Паулу
20.07.2025 Бразилия — Серия А 15-й тур Сан-Паулу2 : 0Коринтианс
29.09.2024 Бразилия - Серия А 28-й тур Сан-Паулу3 : 1Коринтианс
16.06.2024 Бразилия - Серия А 9-й тур Коринтианс2 : 2Сан-Паулу
01.10.2023 Бразилия - Серия А 25-й тур Сан-Паулу2 : 1Коринтианс
14.05.2023 Бразилия - Серия А 6-й тур Коринтианс1 : 1Сан-Паулу
11.09.2022 Бразилия - Серия А 26-й тур Сан-Паулу1 : 1Коринтианс
22.05.2022 Бразилия - Серия А 7-й тур Коринтианс1 : 1Сан-Паулу
19.10.2021 Бразилия - Серия А 27-й тур Сан-Паулу1 : 0Коринтианс
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго3373
2 Палмейрас3370
3 Крузейро3357
4 Флуминенсе3354
5 Атлетико Паранаэнсе3354
6 Баия3353
7 Атлетико Минейро3350
8 Ред Булл Брагантино3447
9 Сантос3447
10 Сан-Паулу3343
11 Коритиба3442
12 Мирасол3440
13 Ботафого3339
14 Васко да Гама3238
15 Витория3338
16 Интернасьонал3438
17
Зона вылета
Гремио3337
18
Зона вылета
Коринтианс3336
19
Зона вылета
Ремо3329
20
Зона вылета
Шапекоэнсе3321
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сан-Паулу
0%
Ничья
0%
Коринтианс
0%

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