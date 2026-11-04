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Атлетико - Бавария 3 ноября обзор матча

Дата публикации: 04-11-2026
Атлетико
Атлетико
0 : 2
Бавария
Бавария
События матча Атлетико Мадрид - Бавария
54'
Леннарт Карл (0 - 1)
56'
Йозуа Киммих
59'
Ли Кан Ин / Алекс Баэна
59'
Коке / Робен Ле Норман
59'
Адемола Лукман / Александер Сёрлот
68'
Натаниэль Браун / Леннарт Карл
74'
Конрад Лаймер (0 - 2)
75'
Родри Мендоса / Пабло Барриос
75'
Джонатан Дэвид / Хулиан Альварес
79'
Ким Мин Джэ / Альфонсо Дэвис
79'
Джулиано Симеоне
89'
Саша Боэ / Конрад Лаймер
90+1'
Йосип Станишич
Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Бавария
Мюнхен, Германия
13СловенияврЯн Облак
14ИспаниязщМаркос Льоренте
18ИспаниязщМарк Пубиль
17СловакиязщДавид Ганцко
22ИспаниязщАлехандро Гримальдо
24ИспаниязщРобен Ле Норман
59'
20АргентинапзДжулиано Симеоне
8ИспанияпзПабло Барриос
75'
10ИспаниянпАлекс Баэна
59'
19АргентинанпХулиан Альварес
75'
9НорвегиянпАлександр Сёрлот
59'
6Испанияпз Коке
59'
11НигерияпзАдемола Лукман
59'
7Южная КореянпЛи Кан Ин
59'
4ИспанияпзРодриго Мендоса
75'
15КанаданпДжонатан Дэвид
75'
1ГерманияврМануэль Нойер
27АвстриязщКонрад Лаймер
89'
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
19КанадазщАльфонсо Дэвис
79'
4ГерманиязщЖонатан Та
44ХорватиязщЙосип Станишич
8ГерманияпзТом Бишоф
6ГерманияпзЙозуа Киммих
42ГерманияпзЛеннарт Карл
68'
17ФранцияпзМайкл Олисе
9АнглиянпГарри Кейн
11ГерманиязщНатаниэль Браун
68'
3Южная КореязщКим Мин Джэ
79'
23ФранциязщСаша Боэ
89'
Запасные
1АргентинаврХуан Муссо
30ИспаниязщДани Мартинес
26ИспаниязщРомео Уэсо
27ИспаниязщХорхе Домингес
3МексикапзОбед Варгас
46ИспанияпзХорхе Кастильо
16ИспаниянпАрнау Ортис
26ГерманияврСвен Ульрайх
40ГерманияврЙонас Урбиг
21ЯпониязщХироки Ито
45ГерманияпзАлександар Павлович
47ПортугалияпзДавид Сантуш
46ГерманиянпТим Биндер
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
БельгияВенсан Компани
Голы
Леннарт Карл
0:1
54'
Конрад Лаймер
Гарри Кейн
0:2
74'
Наказания
Йозуа Киммих
57'
Джулиано Симеоне
79'
Йосип Станишич
90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Атлетико - Бавария, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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