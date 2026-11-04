Атлетико - Бавария 3 ноября обзор матча Дата публикации: 04-11-2026 Атлетико 0 : 2 Бавария События матча Атлетико Мадрид - Бавария 54' ⚽ Леннарт Карл (0 - 1) 56' Йозуа Киммих 59' ⇄ Ли Кан Ин / Алекс Баэна 59' ⇄ Коке / Робен Ле Норман 59' ⇄ Адемола Лукман / Александер Сёрлот 68' ⇄ Натаниэль Браун / Леннарт Карл 74' ⚽ Конрад Лаймер (0 - 2) 75' ⇄ Родри Мендоса / Пабло Барриос 75' ⇄ Джонатан Дэвид / Хулиан Альварес 79' ⇄ Ким Мин Джэ / Альфонсо Дэвис 79' Джулиано Симеоне 89' ⇄ Саша Боэ / Конрад Лаймер 90+1' Йосип Станишич Составы команд Атлетико М Мадрид, Испания Бавария Мюнхен, Германия 13 вр Ян Облак 14 зщ Маркос Льоренте 18 зщ Марк Пубиль 17 зщ Давид Ганцко 22 зщ Алехандро Гримальдо 24 зщ Робен Ле Норман 59' 20 пз Джулиано Симеоне 8 пз Пабло Барриос 75' 10 нп Алекс Баэна 59' 19 нп Хулиан Альварес 75' 9 нп Александр Сёрлот 59' 6 пз Коке 59' 11 пз Адемола Лукман 59' 7 нп Ли Кан Ин 59' 4 пз Родриго Мендоса 75' 15 нп Джонатан Дэвид 75' 1 вр Мануэль Нойер 27 зщ Конрад Лаймер 89' 2 зщ Деотшанкюль Юпамекано 19 зщ Альфонсо Дэвис 79' 4 зщ Жонатан Та 44 зщ Йосип Станишич 8 пз Том Бишоф 6 пз Йозуа Киммих 42 пз Леннарт Карл 68' 17 пз Майкл Олисе 9 нп Гарри Кейн 11 зщ Натаниэль Браун 68' 3 зщ Ким Мин Джэ 79' 23 зщ Саша Боэ 89' Запасные 1 вр Хуан Муссо 30 зщ Дани Мартинес 26 зщ Ромео Уэсо 27 зщ Хорхе Домингес 3 пз Обед Варгас 46 пз Хорхе Кастильо 16 нп Арнау Ортис 26 вр Свен Ульрайх 40 вр Йонас Урбиг 21 зщ Хироки Ито 45 пз Александар Павлович 47 пз Давид Сантуш 46 нп Тим Биндер Главные тренеры Диего Симеоне Венсан Компани Голы Леннарт Карл 0:1 54' Конрад Лаймер Гарри Кейн 0:2 74' Наказания Йозуа Киммих 57' Джулиано Симеоне 79' Йосип Станишич 90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Атлетико - Бавария, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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