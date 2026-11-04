Атлетико - Бавария 3 ноября обзор матча
Дата публикации: 04-11-2026
Атлетико
0 : 2
Бавария
События матча Атлетико Мадрид - Бавария
54'
⚽
Леннарт Карл (0 - 1)
56'
Йозуа Киммих
59'
⇄
Ли Кан Ин / Алекс Баэна
59'
⇄
Коке / Робен Ле Норман
59'
⇄
Адемола Лукман / Александер Сёрлот
68'
⇄
Натаниэль Браун / Леннарт Карл
74'
⚽
Конрад Лаймер (0 - 2)
75'
⇄
Родри Мендоса / Пабло Барриос
75'
⇄
Джонатан Дэвид / Хулиан Альварес
79'
⇄
Ким Мин Джэ / Альфонсо Дэвис
79'
Джулиано Симеоне
89'
⇄
Саша Боэ / Конрад Лаймер
90+1'
Йосип Станишич
Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Бавария
Мюнхен, Германия
|13
|вр
|Ян Облак
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|22
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
59'
|20
|пз
|Джулиано Симеоне
|8
|пз
|Пабло Барриос
75'
|10
|нп
|Алекс Баэна
59'
|19
|нп
|Хулиан Альварес
75'
|9
|нп
|Александр Сёрлот
59'
|6
|пз
|Коке
59'
|11
|пз
|Адемола Лукман
59'
|7
|нп
|Ли Кан Ин
59'
|4
|пз
|Родриго Мендоса
75'
|15
|нп
|Джонатан Дэвид
75'
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
89'
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
79'
|4
|зщ
|Жонатан Та
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|8
|пз
|Том Бишоф
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|42
|пз
|Леннарт Карл
68'
|17
|пз
|Майкл Олисе
|9
|нп
|Гарри Кейн
|11
|зщ
|Натаниэль Браун
68'
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
79'
|23
|зщ
|Саша Боэ
89'
Запасные
|1
|вр
|Хуан Муссо
|30
|зщ
|Дани Мартинес
|26
|зщ
|Ромео Уэсо
|27
|зщ
|Хорхе Домингес
|3
|пз
|Обед Варгас
|46
|пз
|Хорхе Кастильо
|16
|нп
|Арнау Ортис
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|21
|зщ
|Хироки Ито
|45
|пз
|Александар Павлович
|47
|пз
|Давид Сантуш
|46
|нп
|Тим Биндер
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Венсан Компани
Голы
Леннарт Карл
0:1
54'
Конрад Лаймер
Гарри Кейн
0:2
74'
Наказания
Йозуа Киммих
57'
Джулиано Симеоне
79'
Йосип Станишич
90+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Атлетико - Бавария, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Вильярреал - ПСЖ 3 ноября обзор матча
Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
Фейеноорд - Интер 3 ноября обзор матча
Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
Будё-Глимт - Лилль 3 ноября обзор матча
Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
ЛАСК - Слован 3 ноября обзор матча
Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
Галатасарай - Штутгарт 3 ноября обзор матча
Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...