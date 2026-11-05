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Викинг - Сабах 4 ноября обзор матча

Дата публикации: 05-11-2026
Викинг
Викинг
4 : 1
Сабах
Сабах
События матча Викинг - Сабах ФК
2'
Кристоффер Хауген
11'
Патрик Орфе М’Бина (0 - 1)
18'
Джанни Стенснесс
27'
Эрик Ботхейм (1 - 1)
33'
Джой Лэнс Микельс / Велько Симич
36'
Умарали Рахмоналиев
56'
Херман Йохан Хауген / Хенрик Хеггхейм
56'
Петер Кристиансен / Хенрик Бьёрдаль
66'
Ветле Аукленд / Кристоффер Хауген
69'
Златко ТрипичПенальти не забит
69'
Златко Трипич (2 - 1)
70'
Хаял Алиев / Патрик Орфе М’Бина
71'
Ду Кейрос / Кристиан Нвачукву
71'
Ксандер Северина / Абдуллах Хайбулаев
77'
Аден МаккартиПрямое удаление
79'
Рахман Дашдамиров / Умарали Рахмоналиев
81'
Хенрик Сэлебакке Фалькенер (3 - 1)
86'
Никлас Кемп Фуглестад / Симен Квиа-Эгеског
86'
Якоб Сегадал Хансен / Тобиас Мои
87'
Джой Лэнс Микельс
90+4'
Эрик Ботхейм (4 - 1)
Составы команд
Викинг
Ставангер, Норвегия
Сабах
Баку, Азербайджан
1НорвегияврАрилд Эстбе
6Новая ЗеландиязщДжанни Стенснесс
5НорвегиязщХенрик Хеггхейм
56'
25НорвегиязщХенрик Фальхенер
28НорвегиязщКристоффер Хёуген
66'
7НорвегияпзКристоффер Аскильдсен
29НорвегияпзТобиас Мой
86'
26НорвегияпзСимен Квиа-Эгеског
86'
22НорвегиянпЭрик Ботхейм
10Босния и ГерцеговинанпЗлатко Трипич
16НорвегиянпХенрик Бьёрдаль
56'
2НорвегиязщХерман Хауген
56'
20ДаниянпПетер Кристиансен
56'
24НорвегиязщВетле Эукленн
66'
33НорвегияпзЯкоб Хансен
86'
23НорвегиянпНиклас Фуглестад
86'
92КазахстанврСтас Покатилов
80АлжирзщАким Зедадка
3ГваделупазщСтив Сольве
27ПольшазщТимотеуш Пухач
4ЮАРзщЭйден Маккарти
13ХорватияпзИван Лепиница
6АзербайджанпзАбдулла Хайбулаев
71'
7УзбекистанпзУмарали Рахмоналиев
79'
8НигериянпКристиан Нвачукву
71'
99ГабоннпОрфе Мбина
70'
21СербиянпВелько Шимич
33'
20РуанданпДжой-Лэнс Миккельс
33'
9АзербайджанпзХаял Алиев
70'
37БразилияпзДу Кейрос
71'
34КюрасаонпКсандер Северина
71'
5АзербайджанзщРахман Дашдамиров
79'
Запасные
30СловакияврЛюбомир Белько
3НорвегиязщВильяр Веватне
17НидерландызщЭссьен Басси
27НорвегиязщЙеспер Даланн
8Новая ЗеландияпзДжо Белл
11НидерландынпРомано Постема
19ИсландиянпАмин Чосич
1АзербайджанврАмин Рамазанов
94АзербайджанврРеван Мирземмедов
17АзербайджанзщТеллур Мютеллимов
33БразилиязщЖуниор Алмейда
10АзербайджанпзАлексей Исаев
88ПортугалияпзРодригу Фернандеш
11ЯмайканпКахим Пэррис
Главные тренеры
НорвегияБьярте Лунне Орсхейм
ЛитваВалдас Дамбраускас
Голы
Орфе Мбина
Умарали Рахмоналиев
0:1
11'
Эрик Ботхейм
Кристоффер Хёуген
1:1
27'
Златко Трипич
2:1
69'
Хенрик Фальхенер
Златко Трипич
3:1
81'
Эрик Ботхейм
Петер Кристиансен
4:1
90+4'
Наказания
Кристоффер Хёуген
2'
Джанни Стенснесс
18'
Умарали Рахмоналиев
36'
Эйден Маккарти
77'
Джой-Лэнс Миккельс
87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Викинг - Сабах, который состоялся 4 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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