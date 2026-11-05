Викинг - Сабах 4 ноября обзор матча
Дата публикации: 05-11-2026
Викинг
4 : 1
Сабах
События матча Викинг - Сабах ФК
2'
Кристоффер Хауген
11'
⚽
Патрик Орфе М’Бина (0 - 1)
18'
Джанни Стенснесс
27'
⚽
Эрик Ботхейм (1 - 1)
33'
⇄
Джой Лэнс Микельс / Велько Симич
36'
Умарали Рахмоналиев
56'
⇄
Херман Йохан Хауген / Хенрик Хеггхейм
56'
⇄
Петер Кристиансен / Хенрик Бьёрдаль
66'
⇄
Ветле Аукленд / Кристоффер Хауген
69'
✕
Златко ТрипичПенальти не забит
69'
⚽
Златко Трипич (2 - 1)
70'
⇄
Хаял Алиев / Патрик Орфе М’Бина
71'
⇄
Ду Кейрос / Кристиан Нвачукву
71'
⇄
Ксандер Северина / Абдуллах Хайбулаев
77'
Аден МаккартиПрямое удаление
79'
⇄
Рахман Дашдамиров / Умарали Рахмоналиев
81'
⚽
Хенрик Сэлебакке Фалькенер (3 - 1)
86'
⇄
Никлас Кемп Фуглестад / Симен Квиа-Эгеског
86'
⇄
Якоб Сегадал Хансен / Тобиас Мои
87'
Джой Лэнс Микельс
90+4'
⚽
Эрик Ботхейм (4 - 1)
Составы команд
Викинг
Ставангер, Норвегия
Сабах
Баку, Азербайджан
|1
|вр
|Арилд Эстбе
|6
|зщ
|Джанни Стенснесс
|5
|зщ
|Хенрик Хеггхейм
56'
|25
|зщ
|Хенрик Фальхенер
|28
|зщ
|Кристоффер Хёуген
66'
|7
|пз
|Кристоффер Аскильдсен
|29
|пз
|Тобиас Мой
86'
|26
|пз
|Симен Квиа-Эгеског
86'
|22
|нп
|Эрик Ботхейм
|10
|нп
|Златко Трипич
|16
|нп
|Хенрик Бьёрдаль
56'
|2
|зщ
|Херман Хауген
56'
|20
|нп
|Петер Кристиансен
56'
|24
|зщ
|Ветле Эукленн
66'
|33
|пз
|Якоб Хансен
86'
|23
|нп
|Никлас Фуглестад
86'
|92
|вр
|Стас Покатилов
|80
|зщ
|Аким Зедадка
|3
|зщ
|Стив Сольве
|27
|зщ
|Тимотеуш Пухач
|4
|зщ
|Эйден Маккарти
|13
|пз
|Иван Лепиница
|6
|пз
|Абдулла Хайбулаев
71'
|7
|пз
|Умарали Рахмоналиев
79'
|8
|нп
|Кристиан Нвачукву
71'
|99
|нп
|Орфе Мбина
70'
|21
|нп
|Велько Шимич
33'
|20
|нп
|Джой-Лэнс Миккельс
33'
|9
|пз
|Хаял Алиев
70'
|37
|пз
|Ду Кейрос
71'
|34
|нп
|Ксандер Северина
71'
|5
|зщ
|Рахман Дашдамиров
79'
Запасные
|30
|вр
|Любомир Белько
|3
|зщ
|Вильяр Веватне
|17
|зщ
|Эссьен Басси
|27
|зщ
|Йеспер Даланн
|8
|пз
|Джо Белл
|11
|нп
|Романо Постема
|19
|нп
|Амин Чосич
|1
|вр
|Амин Рамазанов
|94
|вр
|Реван Мирземмедов
|17
|зщ
|Теллур Мютеллимов
|33
|зщ
|Жуниор Алмейда
|10
|пз
|Алексей Исаев
|88
|пз
|Родригу Фернандеш
|11
|нп
|Кахим Пэррис
Главные тренеры
|Бьярте Лунне Орсхейм
|Валдас Дамбраускас
Голы
Орфе Мбина
Умарали Рахмоналиев
0:1
11'
Эрик Ботхейм
Кристоффер Хёуген
1:1
27'
Златко Трипич
2:1
69'
Хенрик Фальхенер
Златко Трипич
3:1
81'
Эрик Ботхейм
Петер Кристиансен
4:1
90+4'
Наказания
Кристоффер Хёуген
2'
Джанни Стенснесс
18'
Умарали Рахмоналиев
36'
Эйден Маккарти
77'
Джой-Лэнс Миккельс
87'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Викинг - Сабах, который состоялся 4 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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