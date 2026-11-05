Викинг - Сабах 4 ноября обзор матча Дата публикации: 05-11-2026 Викинг 4 : 1 Сабах События матча Викинг - Сабах ФК 2' Кристоффер Хауген 11' ⚽ Патрик Орфе М’Бина (0 - 1) 18' Джанни Стенснесс 27' ⚽ Эрик Ботхейм (1 - 1) 33' ⇄ Джой Лэнс Микельс / Велько Симич 36' Умарали Рахмоналиев 56' ⇄ Херман Йохан Хауген / Хенрик Хеггхейм 56' ⇄ Петер Кристиансен / Хенрик Бьёрдаль 66' ⇄ Ветле Аукленд / Кристоффер Хауген 69' ✕ Златко Трипич Пенальти не забит 69' ⚽ Златко Трипич (2 - 1) 70' ⇄ Хаял Алиев / Патрик Орфе М’Бина 71' ⇄ Ду Кейрос / Кристиан Нвачукву 71' ⇄ Ксандер Северина / Абдуллах Хайбулаев 77' Аден Маккарти Прямое удаление 79' ⇄ Рахман Дашдамиров / Умарали Рахмоналиев 81' ⚽ Хенрик Сэлебакке Фалькенер (3 - 1) 86' ⇄ Никлас Кемп Фуглестад / Симен Квиа-Эгеског 86' ⇄ Якоб Сегадал Хансен / Тобиас Мои 87' Джой Лэнс Микельс 90+4' ⚽ Эрик Ботхейм (4 - 1) Составы команд Викинг Ставангер, Норвегия Сабах Баку, Азербайджан 1 вр Арилд Эстбе 6 зщ Джанни Стенснесс 5 зщ Хенрик Хеггхейм 56' 25 зщ Хенрик Фальхенер 28 зщ Кристоффер Хёуген 66' 7 пз Кристоффер Аскильдсен 29 пз Тобиас Мой 86' 26 пз Симен Квиа-Эгеског 86' 22 нп Эрик Ботхейм 10 нп Златко Трипич 16 нп Хенрик Бьёрдаль 56' 2 зщ Херман Хауген 56' 20 нп Петер Кристиансен 56' 24 зщ Ветле Эукленн 66' 33 пз Якоб Хансен 86' 23 нп Никлас Фуглестад 86' 92 вр Стас Покатилов 80 зщ Аким Зедадка 3 зщ Стив Сольве 27 зщ Тимотеуш Пухач 4 зщ Эйден Маккарти 13 пз Иван Лепиница 6 пз Абдулла Хайбулаев 71' 7 пз Умарали Рахмоналиев 79' 8 нп Кристиан Нвачукву 71' 99 нп Орфе Мбина 70' 21 нп Велько Шимич 33' 20 нп Джой-Лэнс Миккельс 33' 9 пз Хаял Алиев 70' 37 пз Ду Кейрос 71' 34 нп Ксандер Северина 71' 5 зщ Рахман Дашдамиров 79' Запасные 30 вр Любомир Белько 3 зщ Вильяр Веватне 17 зщ Эссьен Басси 27 зщ Йеспер Даланн 8 пз Джо Белл 11 нп Романо Постема 19 нп Амин Чосич 1 вр Амин Рамазанов 94 вр Реван Мирземмедов 17 зщ Теллур Мютеллимов 33 зщ Жуниор Алмейда 10 пз Алексей Исаев 88 пз Родригу Фернандеш 11 нп Кахим Пэррис Главные тренеры Бьярте Лунне Орсхейм Валдас Дамбраускас Голы Орфе Мбина Умарали Рахмоналиев 0:1 11' Эрик Ботхейм Кристоффер Хёуген 1:1 27' Златко Трипич 2:1 69' Хенрик Фальхенер Златко Трипич 3:1 81' Эрик Ботхейм Петер Кристиансен 4:1 90+4' Наказания Кристоффер Хёуген 2' Джанни Стенснесс 18' Умарали Рахмоналиев 36' Эйден Маккарти 77' Джой-Лэнс Миккельс 87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Викинг - Сабах, который состоялся 4 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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