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Бенфика - Лех П 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
05 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Мартин Матоша (Нотранье Горице, Словения)
Бенфика
Лех П

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Лех П
Познань, Польша
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
История личных встреч
03.12.2020 Лига Европы Группа D. 5-й тур Бенфика4 : 0Лех П
22.10.2020 Лига Европы Группа D. 1-й тур Лех П2 : 4Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бенфика39
2
1/8 финала
Байер39
3
1/8 финала
Борнмут39
4
1/8 финала
Ференцварош39
5
1/8 финала
Олимпиакос39
6
1/8 финала
Юнион37
7
1/8 финала
Ювентус37
8
1/8 финала
Бешикташ37
9
Плей-офф
Сандерленд37
10
Плей-офф
АЗ Алкмар36
11
Плей-офф
Омония36
12
Плей-офф
Лион36
13
Плей-офф
Ренн35
14
Плей-офф
НЕК Неймеген34
15
Плей-офф
Ред Булл Зальцбург34
16
Плей-офф
Левски34
17
Плей-офф
Реал Сосьедад34
18
Плей-офф
Кристал Пэлас34
19
Плей-офф
Спарта П34
20
Плей-офф
Штурм34
21
Плей-офф
Динамо З34
22
Плей-офф
Андерлехт33
23
Плей-офф
ОФИ33
24
Плей-офф
Милан33
25 Сельта33
26 Торринсе33
27 Хоффенхайм33
28 Ягеллония33
29 Целе31
30 Хапоэль Б-Ш31
31 Лиллестрем31
32 Лех П31
33 Виктория Пльзень30
34 Марсель30
35 Селтик30
36 Арарат-Армения30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Бенфика
0%
Ничья
0%
Лех П
0%

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