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Спарта П - Борнмут 05 Ноября прямая трансляция

Стадион: ЭПЕТ Арена (Прага, Чехия), вместимость: 20854
05 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)
Спарта П
Борнмут

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Спарта П
Прага, Чехия
Борнмут
Борнмут, Англия
Главные тренеры
Дания Брайан Приске Педерсен
Германия Марко Розе
История личных встреч
01.11.2026 Чехия — Высшая лига 13-й тур 0 : 0Спарта П
25.10.2026 Чехия — Высшая лига 12-й тур Спарта П5 : 1
22.10.2026 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 1 : 0Спарта П
18.10.2026 Чехия — Высшая лига 11-й тур 0 : 0Спарта П
15.10.2026 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Спарта П1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бенфика39
2
1/8 финала
Байер39
3
1/8 финала
Борнмут39
4
1/8 финала
Ференцварош39
5
1/8 финала
Олимпиакос39
6
1/8 финала
Юнион37
7
1/8 финала
Ювентус37
8
1/8 финала
Бешикташ37
9
Плей-офф
Сандерленд37
10
Плей-офф
АЗ Алкмар36
11
Плей-офф
Омония36
12
Плей-офф
Лион36
13
Плей-офф
Ренн35
14
Плей-офф
НЕК Неймеген34
15
Плей-офф
Ред Булл Зальцбург34
16
Плей-офф
Левски34
17
Плей-офф
Реал Сосьедад34
18
Плей-офф
Кристал Пэлас34
19
Плей-офф
Спарта П34
20
Плей-офф
Штурм34
21
Плей-офф
Динамо З34
22
Плей-офф
Андерлехт33
23
Плей-офф
ОФИ33
24
Плей-офф
Милан33
25 Сельта33
26 Торринсе33
27 Хоффенхайм33
28 Ягеллония33
29 Целе31
30 Хапоэль Б-Ш31
31 Лиллестрем31
32 Лех П31
33 Виктория Пльзень30
34 Марсель30
35 Селтик30
36 Арарат-Армения30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Спарта П
0%
Ничья
0%
Борнмут
0%

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