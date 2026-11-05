РБ Лейпциг - Манчестер Сити 4 ноября обзор матча
Дата публикации: 05-11-2026
РБ Лейпциг
2 : 3
Манчестер Сити
События матча РБ Лейпциг - Манчестер Сити
17'
Кристоф Баумгартнер
33'
Ридле Баку
37'
⚽
Кастелло Лукеба (0 - 1)Автогол
48'
Нейл Эль-Айнауи
49'
⚽
Ридле Баку (1 - 1)
57'
⇄
Кристофер Нкунку / Кристоф Баумгартнер
58'
⚽
Энцо Фернандес (1 - 2)
61'
⚽
Антонио Нуса (2 - 2)
64'
⇄
Жереми Доку / Фил Фоден
67'
⇄
Тидиам Гомис / Ромуло
73'
⇄
Рокко Райтц / Антонио Нуса
74'
⇄
Бенджамин Хенрикс / Ридле Баку
74'
⇄
Николас Зайвальд / Нейл Эль-Айнауи
77'
Давид Раум
78'
⚽
Эрлинг Холанд (2 - 3)
79'
⇄
Рубен Диаш / Матеус Нунес
83'
⇄
Аюб Буадди / Эллиот Андерсон
83'
⇄
Матео Ковачич / Энцо Фернандес
83'
⇄
Аллан / Илиман Ндиай
88'
Жереми Доку
90+4'
Абдукодир Хусанов
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|17
|зщ
|Ридле Баку
74'
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|21
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
74'
|10
|пз
|Браян Груда
|6
|пз
|Эзехил Банзюзи
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
57'
|7
|нп
|Антонио Нуса
74'
|40
|нп
|Ромуло
67'
|28
|нп
|Кристофер Нкунку
57'
|27
|нп
|Тидиам Гомис
67'
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
74'
|20
|пз
|Рокко Райц
74'
|13
|пз
|Николас Зайвальд
74'
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|27
|зщ
|Матеус Нунес
80'
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|5
|пз
|Эллиот Андерсон
83'
|47
|пз
|Фил Фоден
64'
|10
|пз
|Райан Шерки
|7
|пз
|Илиман Ндиайе
83'
|17
|пз
|Энцо Фернандес
83'
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|11
|пз
|Жереми Доку
64'
|3
|зщ
|Рубен Диаш
80'
|8
|пз
|Матео Ковачич
83'
|32
|пз
|Айюб Буадди
83'
|37
|пз
|Аллан
83'
Запасные
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|2
|зщ
|Абдул Коне
|3
|зщ
|Максим Эстеве
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|30
|пз
|Андрия Максимович
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|13
|вр
|Маркус Беттинелли
|28
|вр
|Херонимо Рульи
|21
|зщ
|Райан Аит-Нури
|22
|зщ
|Витор Рейс
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|82
|пз
|Рико Льюис
|75
|нп
|Флойд Самба
Главные тренеры
|Мартин Гастон Демикелис
|Энцо Мареска
Голы
Кастелло Люкеба
0:1
37'
Ридле Баку
Браян Груда
1:1
49'
Энцо Фернандес
Илиман Ндиайе
1:2
58'
Антонио Нуса
Кристофер Нкунку
2:2
61'
Эрлинг Холанд
Эллиот Андерсон
2:3
78'
Наказания
Кристоф Баумгартнер
17'
Ридле Баку
33'
Нейл Эль-Айнауи
48'
Давид Раум
77'
Жереми Доку
88'
Абдукодир Хусанов
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн РБ Лейпциг - Манчестер Сити, который состоялся 4 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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