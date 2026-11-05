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РБ Лейпциг - Манчестер Сити 4 ноября обзор матча

Дата публикации: 05-11-2026
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 : 3
Манчестер Сити
Манчестер Сити
События матча РБ Лейпциг - Манчестер Сити
17'
Кристоф Баумгартнер
33'
Ридле Баку
37'
Кастелло Лукеба (0 - 1)Автогол
48'
Нейл Эль-Айнауи
49'
Ридле Баку (1 - 1)
57'
Кристофер Нкунку / Кристоф Баумгартнер
58'
Энцо Фернандес (1 - 2)
61'
Антонио Нуса (2 - 2)
64'
Жереми Доку / Фил Фоден
67'
Тидиам Гомис / Ромуло
73'
Рокко Райтц / Антонио Нуса
74'
Бенджамин Хенрикс / Ридле Баку
74'
Николас Зайвальд / Нейл Эль-Айнауи
77'
Давид Раум
78'
Эрлинг Холанд (2 - 3)
79'
Рубен Диаш / Матеус Нунес
83'
Аюб Буадди / Эллиот Андерсон
83'
Матео Ковачич / Энцо Фернандес
83'
Аллан / Илиман Ндиай
88'
Жереми Доку
90+4'
Абдукодир Хусанов
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
26БельгияврМартен Вандевордт
17ГерманиязщРидле Баку
74'
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
21МароккопзНейл Эль-Айнауи
74'
10ГерманияпзБраян Груда
6НидерландыпзЭзехил Банзюзи
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
57'
7НорвегиянпАнтонио Нуса
74'
40Бразилиянп Ромуло
67'
28ФранциянпКристофер Нкунку
57'
27ФранциянпТидиам Гомис
67'
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
74'
20ГерманияпзРокко Райц
74'
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
74'
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
6АнглиязщМарк-Израэль Гехи
27ПортугалиязщМатеус Нунес
80'
33АнглиязщНико О'Райли
45УзбекистанзщАбдукодир Хусанов
5АнглияпзЭллиот Андерсон
83'
47АнглияпзФил Фоден
64'
10ФранцияпзРайан Шерки
7СенегалпзИлиман Ндиайе
83'
17АргентинапзЭнцо Фернандес
83'
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
11БельгияпзЖереми Доку
64'
3ПортугалиязщРубен Диаш
80'
8ХорватияпзМатео Ковачич
83'
32МароккопзАйюб Буадди
83'
37Бразилияпз Аллан
83'
Запасные
1НорвегияврЭрьян Нюланд
2ФранциязщАбдул Коне
3ФранциязщМаксим Эстеве
16ГерманиязщЛукас Клостерман
30СербияпзАндрия Максимович
11БельгиянпЖоан Бакайоко
13АнглияврМаркус Беттинелли
28АргентинаврХеронимо Рульи
21АлжирзщРайан Аит-Нури
22БразилиязщВитор Рейс
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
82АнглияпзРико Льюис
75АнглиянпФлойд Самба
Главные тренеры
АргентинаМартин Гастон Демикелис
ИталияЭнцо Мареска
Голы
Кастелло Люкеба
0:1
37'
Ридле Баку
Браян Груда
1:1
49'
Энцо Фернандес
Илиман Ндиайе
1:2
58'
Антонио Нуса
Кристофер Нкунку
2:2
61'
Эрлинг Холанд
Эллиот Андерсон
2:3
78'
Наказания
Кристоф Баумгартнер
17'
Ридле Баку
33'
Нейл Эль-Айнауи
48'
Давид Раум
77'
Жереми Доку
88'
Абдукодир Хусанов
90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн РБ Лейпциг - Манчестер Сити, который состоялся 4 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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