РБ Лейпциг - Манчестер Сити 4 ноября обзор матча Дата публикации: 05-11-2026 РБ Лейпциг 2 : 3 Манчестер Сити События матча РБ Лейпциг - Манчестер Сити 17' Кристоф Баумгартнер 33' Ридле Баку 37' ⚽ Кастелло Лукеба (0 - 1) Автогол 48' Нейл Эль-Айнауи 49' ⚽ Ридле Баку (1 - 1) 57' ⇄ Кристофер Нкунку / Кристоф Баумгартнер 58' ⚽ Энцо Фернандес (1 - 2) 61' ⚽ Антонио Нуса (2 - 2) 64' ⇄ Жереми Доку / Фил Фоден 67' ⇄ Тидиам Гомис / Ромуло 73' ⇄ Рокко Райтц / Антонио Нуса 74' ⇄ Бенджамин Хенрикс / Ридле Баку 74' ⇄ Николас Зайвальд / Нейл Эль-Айнауи 77' Давид Раум 78' ⚽ Эрлинг Холанд (2 - 3) 79' ⇄ Рубен Диаш / Матеус Нунес 83' ⇄ Аюб Буадди / Эллиот Андерсон 83' ⇄ Матео Ковачич / Энцо Фернандес 83' ⇄ Аллан / Илиман Ндиай 88' Жереми Доку 90+4' Абдукодир Хусанов Составы команд РБ Лейпциг Лейпциг, Германия Манчестер Сити Манчестер, Англия 26 вр Мартен Вандевордт 17 зщ Ридле Баку 74' 4 зщ Вилли Орбан 23 зщ Кастелло Люкеба 22 зщ Давид Раум 21 пз Нейл Эль-Айнауи 74' 10 пз Браян Груда 6 пз Эзехил Банзюзи 14 пз Кристоф Баумгартнер 57' 7 нп Антонио Нуса 74' 40 нп Ромуло 67' 28 нп Кристофер Нкунку 57' 27 нп Тидиам Гомис 67' 39 зщ Бенджамин Хенрихс 74' 20 пз Рокко Райц 74' 13 пз Николас Зайвальд 74' 1 вр Джанлуиджи Доннарумма 6 зщ Марк-Израэль Гехи 27 зщ Матеус Нунес 80' 33 зщ Нико О'Райли 45 зщ Абдукодир Хусанов 5 пз Эллиот Андерсон 83' 47 пз Фил Фоден 64' 10 пз Райан Шерки 7 пз Илиман Ндиайе 83' 17 пз Энцо Фернандес 83' 9 нп Эрлинг Холанд 11 пз Жереми Доку 64' 3 зщ Рубен Диаш 80' 8 пз Матео Ковачич 83' 32 пз Айюб Буадди 83' 37 пз Аллан 83' Запасные 1 вр Эрьян Нюланд 2 зщ Абдул Коне 3 зщ Максим Эстеве 16 зщ Лукас Клостерман 30 пз Андрия Максимович 11 нп Жоан Бакайоко 13 вр Маркус Беттинелли 28 вр Херонимо Рульи 21 зщ Райан Аит-Нури 22 зщ Витор Рейс 24 зщ Йошко Гвардиол 82 пз Рико Льюис 75 нп Флойд Самба Главные тренеры Мартин Гастон Демикелис Энцо Мареска Голы Кастелло Люкеба 0:1 37' Ридле Баку Браян Груда 1:1 49' Энцо Фернандес Илиман Ндиайе 1:2 58' Антонио Нуса Кристофер Нкунку 2:2 61' Эрлинг Холанд Эллиот Андерсон 2:3 78' Наказания Кристоф Баумгартнер 17' Ридле Баку 33' Нейл Эль-Айнауи 48' Давид Раум 77' Жереми Доку 88' Абдукодир Хусанов 90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн РБ Лейпциг - Манчестер Сити, который состоялся 4 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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