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Вильярреал - ПСЖ 3 ноября обзор матча

Дата публикации: 04-11-2026
Вильярреал
Вильярреал
0 : 6
ПСЖ
ПСЖ
События матча Вильярреал - Пари Сен-Жермен
9'
Жуан Невеш (0 - 1)
12'
Дезире Дуэ (0 - 2)
13'
Сенни Майюлу (0 - 3)
17'
Фабиан Руис (0 - 4)
45'
Санти Комесанья
46'
Серхи Кардона / Николя Пепе
50'
Сантьяго Моуриньо
50'
Фабиан Руис (0 - 5)
60'
Мика Годтс / Сенни Майюлу
60'
Ферран Торрес / Магнес Аклиуш
63'
Тани Олувасейи / Карлос Ромеро
63'
Георгий Микаутадзе / Айосе Перес
63'
Альберто Молейро / Санти Комесанья
66'
Серхи Кардона
74'
Давид Боли / Ашраф Хакими
74'
Квентин Нджанту / Дезире Дуэ
74'
Лукас Бералдо / Витинья
74'
Квентин Нджанту
78'
Альберто Молейро
78'
Давид Боли (0 - 6)
79'
Пау Наварро / Александер Фримен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
ПСЖ
Париж, Франция
25ВенгрияврПетер Гулачи
15УругвайзщСантьяго Моуриньо
12ПортугалиязщРенату Вейга
3СШАзщАлекс Фримен
79'
20ИспаниязщКарлос Ромеро
63'
18СенегалпзПап Гейе
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
63'
17КанадапзТейджон Бьюкенен
19Кот-д&#039;ИвуарпзНиколя Пепе
46'
16ИспанияпзКарлос Масия
22ИспаниянпАйосе Перес
63'
23ИспаниязщСерхи Кардона
46'
10ИспанияпзАльберто Молейро
63'
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
63'
21КанаданпТани Олувасейи
63'
6ИспаниязщПау Наварро
79'
39РоссияврМатвей Сафонов
2МароккозщАшраф Хакими
76'
51ЭквадорзщВильям Пачо
21ФранциязщЛукас Эрнандес
6УкраиназщИлья Забарный
87ПортугалияпзЖоау Невеш
17Португалияпз Витинья
76'
8ИспанияпзФабиан Руис
24ФранцияпзСенни Маюлу
60'
14ФранциянпДезире Дуэ
74'
11ФранциянпМагнес Аклиуш
60'
9ИспаниянпФерран Торрес
60'
22БельгиянпМика Годтс
60'
47ФранциянпКентен Нджанту
74'
42ФранциязщДавид Боли
76'
4БразилияпзЛукас Бералдо
76'
Запасные
1БразилияврЛуис Жуниор
13ИспанияврРубен Гомес
2Кабо-ВердезщЛоган Кошта
28ИспанияпзХоселильо Гайтан
27ИспаниянпНизар Эль-Джмили
30ФранцияврЛюка Шевалье
12ФранциязщЛюка Динь
27ИспанияпзДро Фернандес
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
90ФранцияArthur Bar
Главные тренеры
ИспанияИньиго Перес
ИспанияЛуис Энрике
Голы
Жоау Невеш
Вильям Пачо
0:1
9'
Дезире Дуэ
Магнес Аклиуш
0:2
12'
Сенни Маюлу
Жоау Невеш
0:3
13'
Фабиан Руис
Магнес Аклиуш
0:4
17'
Фабиан Руис
Витинья
0:5
50'
Давид Боли
Жоау Невеш
0:6
78'
Наказания
Сантьяго Комесанья
45'
Сантьяго Моуриньо
50'
Серхи Кардона
67'
Кентен Нджанту
74'
Альберто Молейро
78'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Вильярреал - ПСЖ, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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