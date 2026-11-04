Вильярреал - ПСЖ 3 ноября обзор матча
Дата публикации: 04-11-2026
Вильярреал
0 : 6
ПСЖ
События матча Вильярреал - Пари Сен-Жермен
9'
⚽
Жуан Невеш (0 - 1)
12'
⚽
Дезире Дуэ (0 - 2)
13'
⚽
Сенни Майюлу (0 - 3)
17'
⚽
Фабиан Руис (0 - 4)
45'
Санти Комесанья
46'
⇄
Серхи Кардона / Николя Пепе
50'
Сантьяго Моуриньо
50'
⚽
Фабиан Руис (0 - 5)
60'
⇄
Мика Годтс / Сенни Майюлу
60'
⇄
Ферран Торрес / Магнес Аклиуш
63'
⇄
Тани Олувасейи / Карлос Ромеро
63'
⇄
Георгий Микаутадзе / Айосе Перес
63'
⇄
Альберто Молейро / Санти Комесанья
66'
Серхи Кардона
74'
⇄
Давид Боли / Ашраф Хакими
74'
⇄
Квентин Нджанту / Дезире Дуэ
74'
⇄
Лукас Бералдо / Витинья
74'
Квентин Нджанту
78'
Альберто Молейро
78'
⚽
Давид Боли (0 - 6)
79'
⇄
Пау Наварро / Александер Фримен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
ПСЖ
Париж, Франция
|25
|вр
|Петер Гулачи
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|3
|зщ
|Алекс Фримен
79'
|20
|зщ
|Карлос Ромеро
63'
|18
|пз
|Пап Гейе
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
63'
|17
|пз
|Тейджон Бьюкенен
|19
|пз
|Николя Пепе
46'
|16
|пз
|Карлос Масия
|22
|нп
|Айосе Перес
63'
|23
|зщ
|Серхи Кардона
46'
|10
|пз
|Альберто Молейро
63'
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
63'
|21
|нп
|Тани Олувасейи
63'
|6
|зщ
|Пау Наварро
79'
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
76'
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|6
|зщ
|Илья Забарный
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
76'
|8
|пз
|Фабиан Руис
|24
|пз
|Сенни Маюлу
60'
|14
|нп
|Дезире Дуэ
74'
|11
|нп
|Магнес Аклиуш
60'
|9
|нп
|Ферран Торрес
60'
|22
|нп
|Мика Годтс
60'
|47
|нп
|Кентен Нджанту
74'
|42
|зщ
|Давид Боли
76'
|4
|пз
|Лукас Бералдо
76'
Запасные
|1
|вр
|Луис Жуниор
|13
|вр
|Рубен Гомес
|2
|зщ
|Логан Кошта
|28
|пз
|Хоселильо Гайтан
|27
|нп
|Низар Эль-Джмили
|30
|вр
|Люка Шевалье
|12
|зщ
|Люка Динь
|27
|пз
|Дро Фернандес
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|90
|Arthur Bar
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Луис Энрике
Голы
Жоау Невеш
Вильям Пачо
0:1
9'
Дезире Дуэ
Магнес Аклиуш
0:2
12'
Сенни Маюлу
Жоау Невеш
0:3
13'
Фабиан Руис
Магнес Аклиуш
0:4
17'
Фабиан Руис
Витинья
0:5
50'
Давид Боли
Жоау Невеш
0:6
78'
Наказания
Сантьяго Комесанья
45'
Сантьяго Моуриньо
50'
Серхи Кардона
67'
Кентен Нджанту
74'
Альберто Молейро
78'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Вильярреал - ПСЖ, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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