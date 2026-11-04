Вильярреал - ПСЖ 3 ноября обзор матча Дата публикации: 04-11-2026 Вильярреал 0 : 6 ПСЖ События матча Вильярреал - Пари Сен-Жермен 9' ⚽ Жуан Невеш (0 - 1) 12' ⚽ Дезире Дуэ (0 - 2) 13' ⚽ Сенни Майюлу (0 - 3) 17' ⚽ Фабиан Руис (0 - 4) 45' Санти Комесанья 46' ⇄ Серхи Кардона / Николя Пепе 50' Сантьяго Моуриньо 50' ⚽ Фабиан Руис (0 - 5) 60' ⇄ Мика Годтс / Сенни Майюлу 60' ⇄ Ферран Торрес / Магнес Аклиуш 63' ⇄ Тани Олувасейи / Карлос Ромеро 63' ⇄ Георгий Микаутадзе / Айосе Перес 63' ⇄ Альберто Молейро / Санти Комесанья 66' Серхи Кардона 74' ⇄ Давид Боли / Ашраф Хакими 74' ⇄ Квентин Нджанту / Дезире Дуэ 74' ⇄ Лукас Бералдо / Витинья 74' Квентин Нджанту 78' Альберто Молейро 78' ⚽ Давид Боли (0 - 6) 79' ⇄ Пау Наварро / Александер Фримен Составы команд Вильярреал Вильярреал, Испания ПСЖ Париж, Франция 25 вр Петер Гулачи 15 зщ Сантьяго Моуриньо 12 зщ Ренату Вейга 3 зщ Алекс Фримен 79' 20 зщ Карлос Ромеро 63' 18 пз Пап Гейе 14 пз Сантьяго Комесанья 63' 17 пз Тейджон Бьюкенен 19 пз Николя Пепе 46' 16 пз Карлос Масия 22 нп Айосе Перес 63' 23 зщ Серхи Кардона 46' 10 пз Альберто Молейро 63' 9 нп Жорж Микаутадзе 63' 21 нп Тани Олувасейи 63' 6 зщ Пау Наварро 79' 39 вр Матвей Сафонов 2 зщ Ашраф Хакими 76' 51 зщ Вильям Пачо 21 зщ Лукас Эрнандес 6 зщ Илья Забарный 87 пз Жоау Невеш 17 пз Витинья 76' 8 пз Фабиан Руис 24 пз Сенни Маюлу 60' 14 нп Дезире Дуэ 74' 11 нп Магнес Аклиуш 60' 9 нп Ферран Торрес 60' 22 нп Мика Годтс 60' 47 нп Кентен Нджанту 74' 42 зщ Давид Боли 76' 4 пз Лукас Бералдо 76' Запасные 1 вр Луис Жуниор 13 вр Рубен Гомес 2 зщ Логан Кошта 28 пз Хоселильо Гайтан 27 нп Низар Эль-Джмили 30 вр Люка Шевалье 12 зщ Люка Динь 27 пз Дро Фернандес 33 пз Уоррен Заир-Эмери 90 Arthur Bar Главные тренеры Иньиго Перес Луис Энрике Голы Жоау Невеш Вильям Пачо 0:1 9' Дезире Дуэ Магнес Аклиуш 0:2 12' Сенни Маюлу Жоау Невеш 0:3 13' Фабиан Руис Магнес Аклиуш 0:4 17' Фабиан Руис Витинья 0:5 50' Давид Боли Жоау Невеш 0:6 78' Наказания Сантьяго Комесанья 45' Сантьяго Моуриньо 50' Серхи Кардона 67' Кентен Нджанту 74' Альберто Молейро 78'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Вильярреал - ПСЖ, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Фейеноорд - Интер 3 ноября обзор матча

Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...

Будё-Глимт - Лилль 3 ноября обзор матча

Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...

ЛАСК - Слован 3 ноября обзор матча

Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...

Галатасарай - Штутгарт 3 ноября обзор матча

Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...