Фейеноорд - Интер 3 ноября обзор матча Дата публикации: 04-11-2026 Фейеноорд 0 : 3 Интер М События матча Фейеноорд - Интер 3' Хакан Чалханоглу 8' ⚽ Янн Биссек (0 - 1) 34' ⚽ Франческо Пио Эспозито (0 - 2) 39' Мануэль Аканджи 39' Дживай Зехиел 46' ⇄ Тобиас ван ден Элсхаут / Шарль Ванхутте 54' ⚽ Петр Зелиньский (0 - 3) 57' ⇄ Анж-Йоан Бонни / Маркус Тюрам 57' ⇄ Генрих Мхитарян / Хакан Чалханоглу 62' ⇄ Сем Стейн / Начо Ферри 62' ⇄ Цуёси Ватанабэ / Хави Лопес 62' ⇄ Джерайно Схакен / Живайро Рид 78' ⇄ Петар Сучич / Николо Барелла 78' ⇄ Александр Станкович / Петр Зелиньский 78' ⇄ Матс Дейл / Тейс Крайевелд 85' ⇄ Бенжамен Павар / Мануэль Аканджи Составы команд Фейеноорд Роттердам, Нидерланды Интер М Милан, Италия 1 вр Тьярк Эрнст 26 зщ Дживайро Рид 62' 35 зщ Мика Мармоль 16 зщ Хавьер Лопес 62' 24 зщ Тейс Крайевелд 78' 28 пз Уссама Таргаллин 34 пз Шарль Ванхаутте 46' 8 пз Гиваи Зехиэль 23 нп Анис Хадж Мусса 19 нп Начо Ферри 62' 10 нп Лучано Валенте 22 пз Тобиас ван ден Элсхаут 46' 4 зщ Цюёси Ватанабэ 62' 14 пз Сем Стейн 62' 57 нп Йерайно Схакен 62' 20 зщ Матс Дейл 78' 1 вр Хосеп Мартинес 25 зщ Мануэль Аканджи 85' 31 зщ Янн Биссекк 99 зщ Джед-Хотеп Спенс 30 пз Карлос Аугусто 23 пз Николо Барелла 77' 32 пз Федерико Димарко 7 пз Пётр Зелиньски 78' 20 пз Хакан Чалханоглу 57' 9 нп Маркус Тюрам 57' 94 нп Франческо Эспозито 22 пз Генрих Мхитарян 57' 14 нп Анж-Йоан Бонни 57' 8 пз Петар Сучич 77' 5 пз Александар Станкович 78' 28 зщ Бенжамен Павар 85' Запасные 33 вр Флориан Кастенмайер 39 вр Лиам Боссен 11 нп Гонсалу Боржеш 17 нп Рейсс Нелсон 27 нп Гауссу Диарра 49 нп Шакил ван Перси 65 Dani Slory 12 вр Раффаэле Ди Дженнаро 49 вр Иван Проведель 45 зщ Франческо Станте 46 зщ Леонардо Бовио 17 пз Анди Диуф 48 нп Маттия Москони 53 нп Маттео Лавелли Главные тренеры Джованни ван Бронкхорст Кристиан Киву Голы Янн Биссекк Джед-Хотеп Спенс 0:1 8' Франческо Эспозито Джед-Хотеп Спенс 0:2 34' Пётр Зелиньски Николо Барелла 0:3 54' Наказания Хакан Чалханоглу 3' Гиваи Зехиэль 39' Мануэль Аканджи 39'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фейеноорд - Интер, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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