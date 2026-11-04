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Фейеноорд - Интер 3 ноября обзор матча

Дата публикации: 04-11-2026
Фейеноорд
Фейеноорд
0 : 3
Интер М
Интер М
События матча Фейеноорд - Интер
3'
Хакан Чалханоглу
8'
Янн Биссек (0 - 1)
34'
Франческо Пио Эспозито (0 - 2)
39'
Мануэль Аканджи
39'
Дживай Зехиел
46'
Тобиас ван ден Элсхаут / Шарль Ванхутте
54'
Петр Зелиньский (0 - 3)
57'
Анж-Йоан Бонни / Маркус Тюрам
57'
Генрих Мхитарян / Хакан Чалханоглу
62'
Сем Стейн / Начо Ферри
62'
Цуёси Ватанабэ / Хави Лопес
62'
Джерайно Схакен / Живайро Рид
78'
Петар Сучич / Николо Барелла
78'
Александр Станкович / Петр Зелиньский
78'
Матс Дейл / Тейс Крайевелд
85'
Бенжамен Павар / Мануэль Аканджи
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Интер М
Милан, Италия
1ГерманияврТьярк Эрнст
26НидерландызщДживайро Рид
62'
35ИспаниязщМика Мармоль
16ИспаниязщХавьер Лопес
62'
24НидерландызщТейс Крайевелд
78'
28МароккопзУссама Таргаллин
34БельгияпзШарль Ванхаутте
46'
8НидерландыпзГиваи Зехиэль
23АлжирнпАнис Хадж Мусса
19ИспаниянпНачо Ферри
62'
10НидерландынпЛучано Валенте
22НидерландыпзТобиас ван ден Элсхаут
46'
4ЯпониязщЦюёси Ватанабэ
62'
14НидерландыпзСем Стейн
62'
57НидерландынпЙерайно Схакен
62'
20НидерландызщМатс Дейл
78'
1ИспанияврХосеп Мартинес
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
85'
31ГерманиязщЯнн Биссекк
99АнглиязщДжед-Хотеп Спенс
30БразилияпзКарлос Аугусто
23ИталияпзНиколо Барелла
77'
32ИталияпзФедерико Димарко
7ПольшапзПётр Зелиньски
78'
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
57'
9ФранциянпМаркус Тюрам
57'
94ИталиянпФранческо Эспозито
22АрменияпзГенрих Мхитарян
57'
14Кот-д&#039;ИвуарнпАнж-Йоан Бонни
57'
8ХорватияпзПетар Сучич
77'
5СербияпзАлександар Станкович
78'
28ФранциязщБенжамен Павар
85'
Запасные
33ГерманияврФлориан Кастенмайер
39ИрландияврЛиам Боссен
11ПортугалиянпГонсалу Боржеш
17АнглиянпРейсс Нелсон
27МалинпГауссу Диарра
49НидерландынпШакил ван Перси
65НидерландыDani Slory
12ИталияврРаффаэле Ди Дженнаро
49ИталияврИван Проведель
45ИталиязщФранческо Станте
46ИталиязщЛеонардо Бовио
17ФранцияпзАнди Диуф
48ИталиянпМаттия Москони
53ИталиянпМаттео Лавелли
Главные тренеры
НидерландыДжованни ван Бронкхорст
РумынияКристиан Киву
Голы
Янн Биссекк
Джед-Хотеп Спенс
0:1
8'
Франческо Эспозито
Джед-Хотеп Спенс
0:2
34'
Пётр Зелиньски
Николо Барелла
0:3
54'
Наказания
Хакан Чалханоглу
3'
Гиваи Зехиэль
39'
Мануэль Аканджи
39'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фейеноорд - Интер, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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