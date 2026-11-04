Фейеноорд - Интер 3 ноября обзор матча
Дата публикации: 04-11-2026
Фейеноорд
0 : 3
Интер М
События матча Фейеноорд - Интер
3'
Хакан Чалханоглу
8'
⚽
Янн Биссек (0 - 1)
34'
⚽
Франческо Пио Эспозито (0 - 2)
39'
Мануэль Аканджи
39'
Дживай Зехиел
46'
⇄
Тобиас ван ден Элсхаут / Шарль Ванхутте
54'
⚽
Петр Зелиньский (0 - 3)
57'
⇄
Анж-Йоан Бонни / Маркус Тюрам
57'
⇄
Генрих Мхитарян / Хакан Чалханоглу
62'
⇄
Сем Стейн / Начо Ферри
62'
⇄
Цуёси Ватанабэ / Хави Лопес
62'
⇄
Джерайно Схакен / Живайро Рид
78'
⇄
Петар Сучич / Николо Барелла
78'
⇄
Александр Станкович / Петр Зелиньский
78'
⇄
Матс Дейл / Тейс Крайевелд
85'
⇄
Бенжамен Павар / Мануэль Аканджи
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Интер М
Милан, Италия
|1
|вр
|Тьярк Эрнст
|26
|зщ
|Дживайро Рид
62'
|35
|зщ
|Мика Мармоль
|16
|зщ
|Хавьер Лопес
62'
|24
|зщ
|Тейс Крайевелд
78'
|28
|пз
|Уссама Таргаллин
|34
|пз
|Шарль Ванхаутте
46'
|8
|пз
|Гиваи Зехиэль
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|19
|нп
|Начо Ферри
62'
|10
|нп
|Лучано Валенте
|22
|пз
|Тобиас ван ден Элсхаут
46'
|4
|зщ
|Цюёси Ватанабэ
62'
|14
|пз
|Сем Стейн
62'
|57
|нп
|Йерайно Схакен
62'
|20
|зщ
|Матс Дейл
78'
|1
|вр
|Хосеп Мартинес
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
85'
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|99
|зщ
|Джед-Хотеп Спенс
|30
|пз
|Карлос Аугусто
|23
|пз
|Николо Барелла
77'
|32
|пз
|Федерико Димарко
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
78'
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
57'
|9
|нп
|Маркус Тюрам
57'
|94
|нп
|Франческо Эспозито
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
57'
|14
|нп
|Анж-Йоан Бонни
57'
|8
|пз
|Петар Сучич
77'
|5
|пз
|Александар Станкович
78'
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
85'
Запасные
|33
|вр
|Флориан Кастенмайер
|39
|вр
|Лиам Боссен
|11
|нп
|Гонсалу Боржеш
|17
|нп
|Рейсс Нелсон
|27
|нп
|Гауссу Диарра
|49
|нп
|Шакил ван Перси
|65
|Dani Slory
|12
|вр
|Раффаэле Ди Дженнаро
|49
|вр
|Иван Проведель
|45
|зщ
|Франческо Станте
|46
|зщ
|Леонардо Бовио
|17
|пз
|Анди Диуф
|48
|нп
|Маттия Москони
|53
|нп
|Маттео Лавелли
Главные тренеры
|Джованни ван Бронкхорст
|Кристиан Киву
Голы
Янн Биссекк
Джед-Хотеп Спенс
0:1
8'
Франческо Эспозито
Джед-Хотеп Спенс
0:2
34'
Пётр Зелиньски
Николо Барелла
0:3
54'
Наказания
Хакан Чалханоглу
3'
Гиваи Зехиэль
39'
Мануэль Аканджи
39'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фейеноорд - Интер, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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