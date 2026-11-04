Будё-Глимт - Лилль 3 ноября обзор матча
Дата публикации: 04-11-2026
Будё-Глимт
0 : 0
Лилль
События матча Будё-Глимт - Лилль
-5'
Kjetil Knutsen
70'
⇄
Ола Брюнхильдсен / Андреас Хельмерсен
70'
⇄
Оливье Жиру / Мауритс Кьергор
81'
⇄
Ульрик Сальтнес / Сондре Окленд
81'
⇄
Осама Сахрауи / Сориба Дьяун
83'
Натан Нгой
86'
⇄
Гаэтан Перрен / Дилан Баква
88'
⇄
Йостейн Гундерсен / Хайтам Алеесами
Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Лилль
Лилль, Франция
|12
|вр
|Никита Хайкин
|20
|зщ
|Фредрик Шёвольд
|15
|зщ
|Фредрик Бьёркан
|4
|зщ
|Один Бёртуфт
|5
|зщ
|Хайтам Алеесами
88'
|7
|пз
|Патрик Берг
|19
|пз
|Сондре Брунстад
|8
|пз
|Сондре Эукленн
81'
|9
|нп
|Андреас Хельмерсен
70'
|11
|нп
|Оле-Дидрик Бломберг
|10
|нп
|Йенс Петтер Хёуге
|17
|нп
|Ола Брюнхильдсен
70'
|14
|пз
|Ульрик Салтнес
81'
|6
|зщ
|Йостейн Гундерсен
88'
|1
|вр
|Берке Озер
|3
|зщ
|Натан Нгой
|26
|зщ
|Исаак Коссье
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|23
|зщ
|Танги Ньянзу
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|14
|пз
|Мауритс Кьергор
70'
|7
|нп
|Дилан Баква
86'
|35
|нп
|Сориба Диаун
81'
|9
|нп
|Оливье Жиру
70'
|11
|пз
|Осам Сахрауи
81'
|28
|пз
|Гаэтан Перрен
86'
Запасные
|1
|вр
|Юлиан Файе Лунн
|2
|зщ
|Вилладс Нильсен
|22
|зщ
|Йоэль Мугиша
|23
|зщ
|Магнус Рийснес
|16
|пз
|Джошуа Китолано
|25
|нп
|Исак Дюбвик Мяяття
|12
|вр
|Орландо Хиль
|2
|зщ
|Лоун Срданович
|4
|зщ
|Алешандро
|38
|зщ
|Максима Гоффи
|40
|Zadig Lanssade
|43
|Yeli Traore
Главные тренеры
|Хьетиль Кнутсен
|Давиде Анчелотти
Наказания
Натан Нгой
83'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Будё-Глимт - Лилль, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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