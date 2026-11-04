04:02 ()
Свернуть список

Будё-Глимт - Лилль 3 ноября обзор матча

Дата публикации: 04-11-2026
Будё-Глимт
Будё-Глимт
0 : 0
Лилль
Лилль
События матча Будё-Глимт - Лилль
-5'
Kjetil Knutsen
70'
Ола Брюнхильдсен / Андреас Хельмерсен
70'
Оливье Жиру / Мауритс Кьергор
81'
Ульрик Сальтнес / Сондре Окленд
81'
Осама Сахрауи / Сориба Дьяун
83'
Натан Нгой
86'
Гаэтан Перрен / Дилан Баква
88'
Йостейн Гундерсен / Хайтам Алеесами
Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Лилль
Лилль, Франция
12РоссияврНикита Хайкин
20НорвегиязщФредрик Шёвольд
15НорвегиязщФредрик Бьёркан
4НорвегиязщОдин Бёртуфт
5НорвегиязщХайтам Алеесами
88'
7НорвегияпзПатрик Берг
19НорвегияпзСондре Брунстад
8НорвегияпзСондре Эукленн
81'
9НорвегиянпАндреас Хельмерсен
70'
11НорвегиянпОле-Дидрик Бломберг
10НорвегиянпЙенс Петтер Хёуге
17НорвегиянпОла Брюнхильдсен
70'
14НорвегияпзУльрик Салтнес
81'
6НорвегиязщЙостейн Гундерсен
88'
1ТурцияврБерке Озер
3БельгиязщНатан Нгой
26ФранциязщИсаак Коссье
24ИндонезиязщКалвин Вердонк
23ФранциязщТанги Ньянзу
21ФранцияпзБенжамен Андре
17ДР КонгопзНгалайель Мукау
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
14ДанияпзМауритс Кьергор
70'
7ФранциянпДилан Баква
86'
35ГвинеянпСориба Диаун
81'
9ФранциянпОливье Жиру
70'
11НорвегияпзОсам Сахрауи
81'
28ФранцияпзГаэтан Перрен
86'
Запасные
1НорвегияврЮлиан Файе Лунн
2ДаниязщВилладс Нильсен
22НорвегиязщЙоэль Мугиша
23НорвегиязщМагнус Рийснес
16НорвегияпзДжошуа Китолано
25НорвегиянпИсак Дюбвик Мяяття
12ПарагвайврОрландо Хиль
2ШвейцариязщЛоун Срданович
4Бразилиязщ Алешандро
38ФранциязщМаксима Гоффи
40ФранцияZadig Lanssade
43ФранцияYeli Traore
Главные тренеры
НорвегияХьетиль Кнутсен
ИталияДавиде Анчелотти
Наказания
Натан Нгой
83'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Будё-Глимт - Лилль, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • ЛАСК - Слован 3 ноября обзор матча
    ЛАСК - Слован 3 ноября обзор матча
    Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
  • Галатасарай - Штутгарт 3 ноября обзор матча
    Галатасарай - Штутгарт 3 ноября обзор матча
    Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
  • Шахтёр - Спортинг 3 ноября обзор матча
    Шахтёр - Спортинг 3 ноября обзор матча
    Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
  • Бенфика - Алверка 2 ноября обзор матча
    Бенфика - Алверка 2 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Португалии 2026/27 | Видео...
  • Ньюкасл - Эвертон 2 ноября обзор матча
    Ньюкасл - Эвертон 2 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close