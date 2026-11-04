Будё-Глимт - Лилль 3 ноября обзор матча Дата публикации: 04-11-2026 Будё-Глимт 0 : 0 Лилль События матча Будё-Глимт - Лилль -5' Kjetil Knutsen 70' ⇄ Ола Брюнхильдсен / Андреас Хельмерсен 70' ⇄ Оливье Жиру / Мауритс Кьергор 81' ⇄ Ульрик Сальтнес / Сондре Окленд 81' ⇄ Осама Сахрауи / Сориба Дьяун 83' Натан Нгой 86' ⇄ Гаэтан Перрен / Дилан Баква 88' ⇄ Йостейн Гундерсен / Хайтам Алеесами Составы команд Будё-Глимт Будё, Норвегия Лилль Лилль, Франция 12 вр Никита Хайкин 20 зщ Фредрик Шёвольд 15 зщ Фредрик Бьёркан 4 зщ Один Бёртуфт 5 зщ Хайтам Алеесами 88' 7 пз Патрик Берг 19 пз Сондре Брунстад 8 пз Сондре Эукленн 81' 9 нп Андреас Хельмерсен 70' 11 нп Оле-Дидрик Бломберг 10 нп Йенс Петтер Хёуге 17 нп Ола Брюнхильдсен 70' 14 пз Ульрик Салтнес 81' 6 зщ Йостейн Гундерсен 88' 1 вр Берке Озер 3 зщ Натан Нгой 26 зщ Исаак Коссье 24 зщ Калвин Вердонк 23 зщ Танги Ньянзу 21 пз Бенжамен Андре 17 пз Нгалайель Мукау 10 пз Хакон-Арнар Харальдссон 14 пз Мауритс Кьергор 70' 7 нп Дилан Баква 86' 35 нп Сориба Диаун 81' 9 нп Оливье Жиру 70' 11 пз Осам Сахрауи 81' 28 пз Гаэтан Перрен 86' Запасные 1 вр Юлиан Файе Лунн 2 зщ Вилладс Нильсен 22 зщ Йоэль Мугиша 23 зщ Магнус Рийснес 16 пз Джошуа Китолано 25 нп Исак Дюбвик Мяяття 12 вр Орландо Хиль 2 зщ Лоун Срданович 4 зщ Алешандро 38 зщ Максима Гоффи 40 Zadig Lanssade 43 Yeli Traore Главные тренеры Хьетиль Кнутсен Давиде Анчелотти Наказания Натан Нгой 83'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Будё-Глимт - Лилль, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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