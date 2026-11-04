ЛАСК - Слован 3 ноября обзор матча
Дата публикации: 04-11-2026
ЛАСК
4 : 0
Слован Бр
События матча ЛАСК - Слован Братислава
19'
⚽
Каспер Йоргенсен (1 - 0)
25'
Кристиан Мартинес
36'
Кевин Виммер
36'
⇄
Нино Марчелли / Сулейман Камара
37'
⚽
Каспер Йоргенсен (2 - 0)
44'
⚽
Роберт Любичич (3 - 0)
46'
⇄
Сандро Круз / Кевин Виммер
48'
⚽
Сэмюэл Адемиран (4 - 0)
63'
⇄
Даниэль Эль-Фадли / Ксавье Мбуямба
63'
⇄
Криштоф Данек / Роберт Любичич
63'
⇄
Саша Калайджич / Сэмюэл Адемиран
63'
⇄
Лео Хофштедтер / Алексей Марош
75'
⇄
Кристоф Ланг / Мозес Усор
75'
⇄
Тигран Барсегян / Андраж Шпорар
75'
⇄
Петер Покорны / Кристиан Мартинес
81'
⇄
Алессандро Шёпф / Саша Хорват
Составы команд
ЛАСК
Линц, Австрия
Слован Бр
Братислава, Словакия
|1
|вр
|Лукас Юнгвирт
|4
|зщ
|Ксавье Мбуямба
63'
|43
|зщ
|Алемао
|16
|зщ
|Андрес Андраде
|25
|зщ
|Иван Дибанго
|6
|зщ
|Мелайро Богард
|10
|пз
|Роберт Любичич
63'
|30
|пз
|Саша Хорват
81'
|20
|пз
|Каспер Йоргенсен
|7
|нп
|Самуэль Адениран
63'
|8
|нп
|Мозес Усор
75'
|23
|зщ
|Даниэль Эльфадли
63'
|9
|пз
|Крыштоф Данек
63'
|11
|нп
|Саша Калайджич
63'
|27
|нп
|Кристоф Ланг
75'
|18
|пз
|Алессандро Шёпф
81'
|1
|вр
|Александар Попович
|28
|зщ
|Сесар Блэкман
|6
|зщ
|Кевин Виммер
46'
|49
|зщ
|Самку Камара
|15
|зщ
|Светозар Маркович
|2
|зщ
|Самуэль Козловский
|21
|пз
|Сулейман Камара
36'
|70
|пз
|Кристиан Мартинес
75'
|20
|пз
|Ален Мустафич
|99
|нп
|Андраж Шпорар
75'
|29
|нп
|Алексей Марош
64'
|10
|нп
|Нино Марцелли
36'
|57
|зщ
|Сандру Круш
46'
|7
|пз
|Лео Хофштедтер
64'
|11
|пз
|Тигран Барсегян
75'
|3
|пз
|Петер Покорны
75'
Запасные
|33
|вр
|Тобиас Шютценауэр
|50
|вр
|Фабиан Шиллингер
|3
|зщ
|Мигель Фреклтон
|21
|зщ
|Маноэль Верхаге
|29
|нп
|Флориан Флеккер
|45
|нп
|Наэль Кейн
|44
|вр
|Матуш Мацик
|71
|вр
|Доминик Такач
|12
|зщ
|Кенан Байрич
|26
|зщ
|Роберт Томанек
|5
|пз
|Рахим Ибрахим
|8
|пз
|Артур Гайдош
|88
|пз
|Даики Мацуока
Главные тренеры
|Яя Туре
Голы
Каспер Йоргенсен
Мозес Усор
1:0
19'
Каспер Йоргенсен
2:0
37'
Роберт Любичич
Алемао
3:0
44'
Самуэль Адениран
Саша Хорват
4:0
48'
Наказания
Кристиан Мартинес
25'
Кевин Виммер
36'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЛАСК - Слован, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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