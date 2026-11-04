ЛАСК - Слован 3 ноября обзор матча Дата публикации: 04-11-2026 ЛАСК 4 : 0 Слован Бр События матча ЛАСК - Слован Братислава 19' ⚽ Каспер Йоргенсен (1 - 0) 25' Кристиан Мартинес 36' Кевин Виммер 36' ⇄ Нино Марчелли / Сулейман Камара 37' ⚽ Каспер Йоргенсен (2 - 0) 44' ⚽ Роберт Любичич (3 - 0) 46' ⇄ Сандро Круз / Кевин Виммер 48' ⚽ Сэмюэл Адемиран (4 - 0) 63' ⇄ Даниэль Эль-Фадли / Ксавье Мбуямба 63' ⇄ Криштоф Данек / Роберт Любичич 63' ⇄ Саша Калайджич / Сэмюэл Адемиран 63' ⇄ Лео Хофштедтер / Алексей Марош 75' ⇄ Кристоф Ланг / Мозес Усор 75' ⇄ Тигран Барсегян / Андраж Шпорар 75' ⇄ Петер Покорны / Кристиан Мартинес 81' ⇄ Алессандро Шёпф / Саша Хорват Составы команд ЛАСК Линц, Австрия Слован Бр Братислава, Словакия 1 вр Лукас Юнгвирт 4 зщ Ксавье Мбуямба 63' 43 зщ Алемао 16 зщ Андрес Андраде 25 зщ Иван Дибанго 6 зщ Мелайро Богард 10 пз Роберт Любичич 63' 30 пз Саша Хорват 81' 20 пз Каспер Йоргенсен 7 нп Самуэль Адениран 63' 8 нп Мозес Усор 75' 23 зщ Даниэль Эльфадли 63' 9 пз Крыштоф Данек 63' 11 нп Саша Калайджич 63' 27 нп Кристоф Ланг 75' 18 пз Алессандро Шёпф 81' 1 вр Александар Попович 28 зщ Сесар Блэкман 6 зщ Кевин Виммер 46' 49 зщ Самку Камара 15 зщ Светозар Маркович 2 зщ Самуэль Козловский 21 пз Сулейман Камара 36' 70 пз Кристиан Мартинес 75' 20 пз Ален Мустафич 99 нп Андраж Шпорар 75' 29 нп Алексей Марош 64' 10 нп Нино Марцелли 36' 57 зщ Сандру Круш 46' 7 пз Лео Хофштедтер 64' 11 пз Тигран Барсегян 75' 3 пз Петер Покорны 75' Запасные 33 вр Тобиас Шютценауэр 50 вр Фабиан Шиллингер 3 зщ Мигель Фреклтон 21 зщ Маноэль Верхаге 29 нп Флориан Флеккер 45 нп Наэль Кейн 44 вр Матуш Мацик 71 вр Доминик Такач 12 зщ Кенан Байрич 26 зщ Роберт Томанек 5 пз Рахим Ибрахим 8 пз Артур Гайдош 88 пз Даики Мацуока Главные тренеры Яя Туре Голы Каспер Йоргенсен Мозес Усор 1:0 19' Каспер Йоргенсен 2:0 37' Роберт Любичич Алемао 3:0 44' Самуэль Адениран Саша Хорват 4:0 48' Наказания Кристиан Мартинес 25' Кевин Виммер 36'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЛАСК - Слован, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Галатасарай - Штутгарт 3 ноября обзор матча

Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...

Шахтёр - Спортинг 3 ноября обзор матча

Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...

Бенфика - Алверка 2 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Португалии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Португалии 2026/27 | Видео...

Ньюкасл - Эвертон 2 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...