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ЛАСК - Слован 3 ноября обзор матча

Дата публикации: 04-11-2026
ЛАСК
ЛАСК
4 : 0
Слован Бр
Слован Бр
События матча ЛАСК - Слован Братислава
19'
Каспер Йоргенсен (1 - 0)
25'
Кристиан Мартинес
36'
Кевин Виммер
36'
Нино Марчелли / Сулейман Камара
37'
Каспер Йоргенсен (2 - 0)
44'
Роберт Любичич (3 - 0)
46'
Сандро Круз / Кевин Виммер
48'
Сэмюэл Адемиран (4 - 0)
63'
Даниэль Эль-Фадли / Ксавье Мбуямба
63'
Криштоф Данек / Роберт Любичич
63'
Саша Калайджич / Сэмюэл Адемиран
63'
Лео Хофштедтер / Алексей Марош
75'
Кристоф Ланг / Мозес Усор
75'
Тигран Барсегян / Андраж Шпорар
75'
Петер Покорны / Кристиан Мартинес
81'
Алессандро Шёпф / Саша Хорват
Составы команд
ЛАСК
Линц, Австрия
Слован Бр
Братислава, Словакия
1АвстрияврЛукас Юнгвирт
4НидерландызщКсавье Мбуямба
63'
43Бразилиязщ Алемао
16ПанамазщАндрес Андраде
25КамерунзщИван Дибанго
6СуринамзщМелайро Богард
10АвстрияпзРоберт Любичич
63'
30АвстрияпзСаша Хорват
81'
20ДанияпзКаспер Йоргенсен
7СШАнпСамуэль Адениран
63'
8НигериянпМозес Усор
75'
23ГерманиязщДаниэль Эльфадли
63'
9ЧехияпзКрыштоф Данек
63'
11АвстриянпСаша Калайджич
63'
27АвстриянпКристоф Ланг
75'
18АвстрияпзАлессандро Шёпф
81'
1СербияврАлександар Попович
28ПанамазщСесар Блэкман
6АвстриязщКевин Виммер
46'
49ФранциязщСамку Камара
15СербиязщСветозар Маркович
2СловакиязщСамуэль Козловский
21ГамбияпзСулейман Камара
36'
70ПанамапзКристиан Мартинес
75'
20Босния и ГерцеговинапзАлен Мустафич
99СловениянпАндраж Шпорар
75'
29СловакиянпАлексей Марош
64'
10СловакиянпНино Марцелли
36'
57АнголазщСандру Круш
46'
7СловакияпзЛео Хофштедтер
64'
11АрменияпзТигран Барсегян
75'
3СловакияпзПетер Покорны
75'
Запасные
33АвстрияврТобиас Шютценауэр
50АвстрияврФабиан Шиллингер
3ЯмайказщМигель Фреклтон
21ДР КонгозщМаноэль Верхаге
29АвстриянпФлориан Флеккер
45КанаданпНаэль Кейн
44СловакияврМатуш Мацик
71СловакияврДоминик Такач
12СловениязщКенан Байрич
26СловакиязщРоберт Томанек
5ГанапзРахим Ибрахим
8СловакияпзАртур Гайдош
88ЯпонияпзДаики Мацуока
Главные тренеры
Кот-д&#039;ИвуарЯя Туре
Голы
Каспер Йоргенсен
Мозес Усор
1:0
19'
Каспер Йоргенсен
2:0
37'
Роберт Любичич
Алемао
3:0
44'
Самуэль Адениран
Саша Хорват
4:0
48'
Наказания
Кристиан Мартинес
25'
Кевин Виммер
36'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЛАСК - Слован, который состоялся 3 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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