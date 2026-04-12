Комо - Интер 12 Апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Интер М, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Жан Бутез
|28
|зщ
|Иван Смолчич
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|3
|зщ
|Алекс Валле
|14
|зщ
|Хакобо Рамон
|23
|пз
|Максимо Перроне
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|10
|пз
|Николас Пас
|20
|пз
|Мартин Батурина
|38
|нп
|Ассане Диао
|11
|нп
|Анастасиос Дувикас
|1
|вр
|Ян Зоммер
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|2
|зщ
|Дензел Думфрис
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|23
|пз
|Николо Барелла
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|94
|нп
|Франческо Эспозито
|Сеск Фабрегас
|Кристиан Киву
|03.03.2026
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|4 : 0
|23.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 2
|23.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|72
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|31
|65
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|32
|63
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|31
|58
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|31
|57
| 6
Лига конференций
|Рома
|32
|57
|7
|Аталанта
|31
|53
|8
|Болонья
|31
|45
|9
|Лацио
|31
|44
|10
|Удинезе
|32
|43
|11
|Сассуоло
|31
|42
|12
|Торино
|32
|39
|13
|Парма
|31
|35
|14
|Дженоа
|31
|33
|15
|Кальяри
|32
|33
|16
|Фиорентина
|31
|32
|17
|Кремонезе
|32
|27
| 18
Зона вылета
|Лечче
|31
|27
| 19
Зона вылета
|Верона
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Пиза
|32
|18