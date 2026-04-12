Комо - Интер 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
12 Апреля 2026 года в 21:45 (+03:00). , 32-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Интер М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Интер М, которое состоится 12 Апреля 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , 32-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Комо
Интер М
Милан
1 Франция вр Жан Бутез
28 Хорватия зщ Иван Смолчич
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
3 Испания зщ Алекс Валле
14 Испания зщ Хакобо Рамон
23 Аргентина пз Максимо Перроне
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
10 Аргентина пз Николас Пас
20 Хорватия пз Мартин Батурина
38 Сенегал нп Ассане Диао
11 Греция нп Анастасиос Дувикас
1 Швейцария вр Ян Зоммер
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
2 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
32 Италия зщ Федерико Димарко
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
23 Италия пз Николо Барелла
7 Польша пз Пётр Зелиньски
9 Франция нп Маркус Тюрам
94 Италия нп Франческо Эспозито
Главные тренеры
Испания Сеск Фабрегас
Румыния Кристиан Киву
История личных встреч
03.03.2026 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Комо0 : 0Интер М
06.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Интер М4 : 0Комо
23.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Комо0 : 2Интер М
23.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Интер М2 : 0Комо
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3172
2
Лига чемпионов
Наполи3165
3
Лига чемпионов
Милан3263
4
Лига чемпионов
Комо3158
5
Лига Европы
Ювентус3157
6
Лига конференций
Рома3257
7 Аталанта3153
8 Болонья3145
9 Лацио3144
10 Удинезе3243
11 Сассуоло3142
12 Торино3239
13 Парма3135
14 Дженоа3133
15 Кальяри3233
16 Фиорентина3132
17 Кремонезе3227
18
Зона вылета
Лечче3127
19
Зона вылета
Верона3218
20
Зона вылета
Пиза3218

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
