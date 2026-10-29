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«Ливерпуль» прошёл в четвертьфинал Кубка лиги после победы над «Челси»

Дата публикации: 29-10-2026 02:07

«Ливерпуль» прошёл в четвертьфинал Кубка лиги после победы над «Челси» 

«Ливерпуль» пробился в четвертьфинал Кубка английской лиги сезона-2026/2027, одержав победу над «Челси» в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи четвёртого раунда, прошедшей на стадионе «Энфилд», завершилось со счётом 1:1. В серии одиннадцатиметровых точнее оказались хозяева — 6:5.

Два пенальти в концовке первого тайма

Первый гол зрители увидели на 40-й минуте. Полузащитник «Челси» Морган Роджерс реализовал пенальти и вывел лондонцев вперёд. Однако преимущество гостей продержалось всего три минуты.

На 43-й минуте арбитр назначил одиннадцатиметровый уже в ворота «Челси», и Коди Гакпо уверенно реализовал удар, восстановив равновесие. До перерыва счёт больше не изменился — команды ушли в раздевалки при 1:1.

Победитель определился в серии пенальти

Во втором тайме соперники не смогли забить решающий мяч, поэтому судьба путёвки в следующий раунд решалась в серии послематчевых ударов. В напряжённой борьбе «Ливерпуль» оказался точнее и победил со счётом 6:5.

Таким образом, «красные» продолжат выступление в Кубке английской лиги, а «Челси» завершил борьбу за трофей на стадии четвёртого раунда.

Четвертьфиналы пройдут в декабре

Матчи 1/4 финала Кубка английской лиги запланированы на неделю, начинающуюся 14 декабря. «Ливерпуль» сохраняет шансы побороться за трофей, который клуб выигрывал чаще остальных участников турнира — десять раз.

Действующим обладателем Кубка лиги является «Манчестер Сити». В финале предыдущего розыгрыша манчестерцы победили лондонский «Арсенал» со счётом 2:0. На счету «Сити» девять титулов, а «Манчестер Юнайтед» выигрывал турнир шесть раз.

Встречу на «Энфилде» обслуживал главный арбитр Даррен Ингланд.

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