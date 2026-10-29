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«Спартак» взял три очка в матче с «Рубином» и продолжает лидировать в группе

Дата публикации: 29-10-2026 00:44

«Спартак» взял три очка в матче с «Рубином» и продолжает лидировать в группе 

Московский «Спартак» одержал победу над казанским «Рубином» в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в игре был забит уже в начале первого тайма.

Дмитриев забил быстрый гол

Исход встречи определился на седьмой минуте. Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев поразил ворота казанской команды и вывел красно-белых вперёд. Этот мяч оказался единственным в матче.

После раннего гола москвичи сохранили преимущество и довели встречу до победы. «Рубину» не удалось сравнять счёт, поэтому казанцы завершили выездной матч без набранных очков.

«Спартак» лидирует в группе А

После пяти проведённых туров «Спартак» набрал 13 очков и занимает первое место в группе А. «Рубин» с четырьмя очками располагается на третьей строчке турнирной таблицы.

Победа позволила москвичам укрепить лидерство в группе и продолжить борьбу за выход в следующую стадию турнира. Казанской команде, в свою очередь, предстоит улучшать свои позиции в оставшихся матчах группового этапа.

Красно-белые — действующие обладатели Кубка России

«Спартак» является действующим победителем Кубка России. В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые встретились с «Краснодаром». Основное время завершилось вничью — 1:1, а в серии послематчевых пенальти москвичи оказались точнее, выиграв со счётом 4:3.

Матч пятого тура с «Рубином» обслуживала бригада арбитров во главе с Данилом Набокой из Краснодара. Единственного гола Игоря Дмитриева оказалось достаточно, чтобы «Спартак» добился очередной победы в нынешнем розыгрыше турнира.

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