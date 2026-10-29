Ганновер-96 - Кайзерслаутерн 28 октября обзор матча
Дата публикации: 29-10-2026
События матча Ганновер 96 - Кайзерслаутерн
-5'
Sandro Wagner
14'
⚽
Милош Лукович (0 - 1)
15'
Марлон Риттер
28'
⇄
Семих Шахин / Марлон Риттер
36'
Франц Роггов
45+4'
Хуссейн Чакрун
53'
Жан Югоне
63'
⇄
Наатан Скюття / Ибрагим Канате
64'
⇄
Марио Зауэр / Милош Лукович
65'
⇄
Колья Уденне / Хуссейн Чакрун
65'
⇄
Стефан Тейтур Тордарсон / Франц Роггов
66'
⇄
Мерлин Синанович / Бенджамин Келльман
74'
Фабиан Кунце
80'
⇄
Иван Пртаин / Тьерри Фиджеу-Таземета
80'
⇄
Поль Жоли / Симон Аста
81'
⇄
Том Хобрехт / Хаяте Мацуда
81'
⇄
Мвишо Мханго / Эмир Сахити
82'
Поль Жоли
86'
⚽
Иван Пртаин (0 - 2)
87'
Иван Пртаин
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ганновер-96 - Кайзерслаутерн, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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