Ганновер-96 - Кайзерслаутерн 28 октября обзор матча Дата публикации: 29-10-2026 События матча Ганновер 96 - Кайзерслаутерн -5' Sandro Wagner 14' ⚽ Милош Лукович (0 - 1) 15' Марлон Риттер 28' ⇄ Семих Шахин / Марлон Риттер 36' Франц Роггов 45+4' Хуссейн Чакрун 53' Жан Югоне 63' ⇄ Наатан Скюття / Ибрагим Канате 64' ⇄ Марио Зауэр / Милош Лукович 65' ⇄ Колья Уденне / Хуссейн Чакрун 65' ⇄ Стефан Тейтур Тордарсон / Франц Роггов 66' ⇄ Мерлин Синанович / Бенджамин Келльман 74' Фабиан Кунце 80' ⇄ Иван Пртаин / Тьерри Фиджеу-Таземета 80' ⇄ Поль Жоли / Симон Аста 81' ⇄ Том Хобрехт / Хаяте Мацуда 81' ⇄ Мвишо Мханго / Эмир Сахити 82' Поль Жоли 86' ⚽ Иван Пртаин (0 - 2) 87' Иван Пртаин

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ганновер-96 - Кайзерслаутерн, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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