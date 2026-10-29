«Бавария» и «Аякс» проведут исторический матч на стадионе вместимостью 60 тысяч зрителей 

Амстердамский «Аякс» и мюнхенская «Бавария» проведут матч, посвящённый открытию нового национального стадиона Кении. Встреча запланирована на 5 января 2027 года и состоится в столице страны Найроби. Об этом сообщила пресс-служба нидерландского клуба.

Игра пройдёт на Международном стадионе имени Раилы Одинги, расположенном в спортивном комплексе «Таланта». Арена рассчитана на 60 тысяч зрителей и станет одной из площадок Кубка африканских наций, который пройдёт летом 2027 года.

Европейские гранды откроют новую арену

Для Кении матч с участием двух известных европейских клубов станет важным событием в рамках открытия нового спортивного объекта. «Аякс» подтвердил приглашение на мероприятие и выразил удовлетворение возможностью принять участие в исторической для страны встрече.

«Для „Аякса“ большая честь быть приглашённым на это мероприятие», — говорится в сообщении амстердамского клуба.

Соперником нидерландской команды станет мюнхенская «Бавария» — рекордсмен Германии по количеству чемпионских титулов. Противостояние двух клубов должно стать центральным событием церемонии открытия стадиона.

Матч станет частью подготовки «Аякса»

Для команды Мичела Санчеса встреча будет иметь не только представительское значение. В клубе отметили, что матч с «Баварией» станет заключительным этапом подготовки к возобновлению сезона после зимнего перерыва.

Таким образом, поездка в Найроби позволит «Аяксу» совместить участие в открытии новой арены с подготовкой к второй половине футбольного сезона. Для мюнхенского клуба игра также станет возможностью выступить на международном уровне перед африканской аудиторией.

Подробности матча объявят позднее

Пока организаторы не раскрыли дополнительную информацию о мероприятии. В частности, неизвестно, когда начнётся продажа билетов и какие ещё события будут сопровождать открытие стадиона.

В «Аяксе» сообщили, что подробности, включая возможную продажу билетов, будут опубликованы позднее. Сам матч между амстердамским клубом и «Баварией» состоится 5 января 2027 года на новой арене в Найроби.