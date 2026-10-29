03:52 ()
Свернуть список

Ливерпуль - Челси 28 октября обзор матча

Дата публикации: 29-10-2026
Ливерпуль
Ливерпуль
1 : 16 : 5
Челси
Челси
События матча Ливерпуль ФК - Челси
11'
Льюис Кумас
21'
Джеймс Макконнелл
40'
Морган Роджерс (0 - 1)Пенальти
43'
Коди Гакпо (1 - 1)Пенальти
45+1'
Ливай Колвилл / Максанс Лакруа
50'
Джош Ачемпонг
59'
Брэдли Баркола / Льюис Кумас
59'
Флориан Вирц / Джеймс Макконнелл
68'
Эммануэль Эмега / Дэнни Уэлбек
68'
Марко Палестра / Мало Гюсто
68'
Валентин Барко / Мойсес Кайседо
72'
Жереми Жаке / Вирджил ван Дейк
73'
Ромео Лавия
81'
Алексис Мак Аллистер / Трей Ньони
82'
Александер Исак / Рио Нгумоха
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Челси
Лондон
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
33УругвайзщРональд Араухо
2АнглиязщДжозеф Гомес
4НидерландызщВирджил ван Дейк
72'
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
53АнглияпзДжеймс Макконнелл
59'
73АнглияпзРио Нгумоа
82'
38НидерландыпзРайан Гравенберх
42АнглияпзТрейморис Ньони
82'
18НидерландыпзКоди Гакпо
67УэльснпЛьюис Кумас
59'
29ФранцияпзБрэдли Баркола
59'
7ГерманияпзФлориан Вирц
59'
5ФранциязщЖереми Жаке
72'
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
82'
9ШвециянпАлександер Исак
82'
39БельгияврМайк Пендерс
34АнглиязщДжош Ачимпонг
3ФранциязщУэсли Фофана
5ФранциязщМаксанс Лакруа
45+1'
27ФранцияпзМало Гюсто
68'
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
68'
45БельгияпзРомео Лавиа
14АнглияпзДжордан Хендерсон
7ПортугалияпзПедру Нету
18АнглиянпДэнни Уэлбек
68'
17АнглиянпМорган Роджерс
6АнглиязщЛивай Колуилл
45+1'
2ИталияпзМарко Палестра
68'
4АргентинапзВалентин Барко
68'
22НидерландынпЭмануэль Эмега
68'
Запасные
1БразилияврАлисон Бекер
44АнглиязщЛюк Чемберс
3ЯпонияпзВатару Эндо
14ИталиянпФедерико Кьеза
28АнглияврТедди Шерман-Лоу
32АнглияпзМахди Николл-Джазули
41Бразилиянп Эстевао
23ПортугалиянпЖеовани Кенда
37АнглияOlutayo Subuloye
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
ИспанияХаби Алонсо
Голы
Морган Роджерс
0:1
40'
Коди Гакпо
1:1
43'
Послематчевые пенальти
Алексис Мак Аллистер
1:0
Педру Нету
1:1
Александер Исак
2:1
Морган Роджерс
2:2
Коди Гакпо
3:2
Ромео Лавиа
3:3
Флориан Вирц
4:3
Валентин Барко
4:3
Константинос Цимикас
4:3
Джордан Хендерсон
4:4
Брэдли Баркола
5:4
Ливай Колуилл
5:5
Райан Гравенберх
5:5
Эмануэль Эмега
5:5
Джозеф Гомес
6:5
Уэсли Фофана
6:5
Наказания
Льюис Кумас
11'
Джеймс Макконнелл
21'
Джош Ачимпонг
50'
Ромео Лавиа
73'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ливерпуль - Челси, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Манчестер Сити - Брайтон 28 октября обзор матча
    Манчестер Сити - Брайтон 28 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Англии 2026/27 | Видео...
  • Борнмут - Астон Вилла 28 октября обзор матча
    Борнмут - Астон Вилла 28 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Англии 2026/27 | Видео...
  • Фулхэм - Кристал Пэлас 28 октября обзор матча
    Фулхэм - Кристал Пэлас 28 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Англии 2026/27 | Видео...
  • Сандерленд - Брентфорд 28 октября обзор матча
    Сандерленд - Брентфорд 28 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Англии 2026/27 | Видео...
  • Хольштайн - Хоффенхайм 28 октября обзор матча
    Хольштайн - Хоффенхайм 28 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close