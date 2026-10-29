Ливерпуль - Челси 28 октября обзор матча
Дата публикации: 29-10-2026
Ливерпуль
1 : 16 : 5
Челси
События матча Ливерпуль ФК - Челси
11'
Льюис Кумас
21'
Джеймс Макконнелл
40'
⚽
Морган Роджерс (0 - 1)Пенальти
43'
⚽
Коди Гакпо (1 - 1)Пенальти
45+1'
⇄
Ливай Колвилл / Максанс Лакруа
50'
Джош Ачемпонг
59'
⇄
Брэдли Баркола / Льюис Кумас
59'
⇄
Флориан Вирц / Джеймс Макконнелл
68'
⇄
Эммануэль Эмега / Дэнни Уэлбек
68'
⇄
Марко Палестра / Мало Гюсто
68'
⇄
Валентин Барко / Мойсес Кайседо
72'
⇄
Жереми Жаке / Вирджил ван Дейк
73'
Ромео Лавия
81'
⇄
Алексис Мак Аллистер / Трей Ньони
82'
⇄
Александер Исак / Рио Нгумоха
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Челси
Лондон
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|33
|зщ
|Рональд Араухо
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
72'
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|53
|пз
|Джеймс Макконнелл
59'
|73
|пз
|Рио Нгумоа
82'
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|42
|пз
|Трейморис Ньони
82'
|18
|пз
|Коди Гакпо
|67
|нп
|Льюис Кумас
59'
|29
|пз
|Брэдли Баркола
59'
|7
|пз
|Флориан Вирц
59'
|5
|зщ
|Жереми Жаке
72'
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
82'
|9
|нп
|Александер Исак
82'
|39
|вр
|Майк Пендерс
|34
|зщ
|Джош Ачимпонг
|3
|зщ
|Уэсли Фофана
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
45+1'
|27
|пз
|Мало Гюсто
68'
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
68'
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|14
|пз
|Джордан Хендерсон
|7
|пз
|Педру Нету
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
68'
|17
|нп
|Морган Роджерс
|6
|зщ
|Ливай Колуилл
45+1'
|2
|пз
|Марко Палестра
68'
|4
|пз
|Валентин Барко
68'
|22
|нп
|Эмануэль Эмега
68'
Запасные
|1
|вр
|Алисон Бекер
|44
|зщ
|Люк Чемберс
|3
|пз
|Ватару Эндо
|14
|нп
|Федерико Кьеза
|28
|вр
|Тедди Шерман-Лоу
|32
|пз
|Махди Николл-Джазули
|41
|нп
|Эстевао
|23
|нп
|Жеовани Кенда
|37
|Olutayo Subuloye
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Хаби Алонсо
Голы
Морган Роджерс
0:1
40'
Коди Гакпо
1:1
43'
Послематчевые пенальти
Алексис Мак Аллистер
1:0
Педру Нету
1:1
Александер Исак
2:1
Морган Роджерс
2:2
Коди Гакпо
3:2
Ромео Лавиа
3:3
Флориан Вирц
4:3
Валентин Барко
4:3
Константинос Цимикас
4:3
Джордан Хендерсон
4:4
Брэдли Баркола
5:4
Ливай Колуилл
5:5
Райан Гравенберх
5:5
Эмануэль Эмега
5:5
Джозеф Гомес
6:5
Уэсли Фофана
6:5
Наказания
Льюис Кумас
11'
Джеймс Макконнелл
21'
Джош Ачимпонг
50'
Ромео Лавиа
73'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ливерпуль - Челси, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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