Ливерпуль - Челси 28 октября обзор матча Дата публикации: 29-10-2026 Ливерпуль 1 : 1 6 : 5 Челси События матча Ливерпуль ФК - Челси 11' Льюис Кумас 21' Джеймс Макконнелл 40' ⚽ Морган Роджерс (0 - 1) Пенальти 43' ⚽ Коди Гакпо (1 - 1) Пенальти 45+1' ⇄ Ливай Колвилл / Максанс Лакруа 50' Джош Ачемпонг 59' ⇄ Брэдли Баркола / Льюис Кумас 59' ⇄ Флориан Вирц / Джеймс Макконнелл 68' ⇄ Эммануэль Эмега / Дэнни Уэлбек 68' ⇄ Марко Палестра / Мало Гюсто 68' ⇄ Валентин Барко / Мойсес Кайседо 72' ⇄ Жереми Жаке / Вирджил ван Дейк 73' Ромео Лавия 81' ⇄ Алексис Мак Аллистер / Трей Ньони 82' ⇄ Александер Исак / Рио Нгумоха Составы команд Ливерпуль Ливерпуль Челси Лондон 25 вр Георгий Мамардашвили 33 зщ Рональд Араухо 2 зщ Джозеф Гомес 4 зщ Вирджил ван Дейк 72' 21 зщ Константинос Цимикас 53 пз Джеймс Макконнелл 59' 73 пз Рио Нгумоа 82' 38 пз Райан Гравенберх 42 пз Трейморис Ньони 82' 18 пз Коди Гакпо 67 нп Льюис Кумас 59' 29 пз Брэдли Баркола 59' 7 пз Флориан Вирц 59' 5 зщ Жереми Жаке 72' 10 пз Алексис Мак Аллистер 82' 9 нп Александер Исак 82' 39 вр Майк Пендерс 34 зщ Джош Ачимпонг 3 зщ Уэсли Фофана 5 зщ Максанс Лакруа 45+1' 27 пз Мало Гюсто 68' 25 пз Мойсес Кайседо 68' 45 пз Ромео Лавиа 14 пз Джордан Хендерсон 7 пз Педру Нету 18 нп Дэнни Уэлбек 68' 17 нп Морган Роджерс 6 зщ Ливай Колуилл 45+1' 2 пз Марко Палестра 68' 4 пз Валентин Барко 68' 22 нп Эмануэль Эмега 68' Запасные 1 вр Алисон Бекер 44 зщ Люк Чемберс 3 пз Ватару Эндо 14 нп Федерико Кьеза 28 вр Тедди Шерман-Лоу 32 пз Махди Николл-Джазули 41 нп Эстевао 23 нп Жеовани Кенда 37 Olutayo Subuloye Главные тренеры Андони Ираола Хаби Алонсо Голы Морган Роджерс 0:1 40' Коди Гакпо 1:1 43' Послематчевые пенальти Алексис Мак Аллистер 1:0 Педру Нету 1:1 Александер Исак 2:1 Морган Роджерс 2:2 Коди Гакпо 3:2 Ромео Лавиа 3:3 Флориан Вирц 4:3 Валентин Барко 4:3 Константинос Цимикас 4:3 Джордан Хендерсон 4:4 Брэдли Баркола 5:4 Ливай Колуилл 5:5 Райан Гравенберх 5:5 Эмануэль Эмега 5:5 Джозеф Гомес 6:5 Уэсли Фофана 6:5 Наказания Льюис Кумас 11' Джеймс Макконнелл 21' Джош Ачимпонг 50' Ромео Лавиа 73'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ливерпуль - Челси, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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