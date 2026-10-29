«Манчестер Сити» прошёл в четвертьфинал Кубка лиги, одолев «Брайтон» по пенальти 

«Манчестер Сити» пробился в четвертьфинал Кубка английской лиги сезона-2026/2027, одержав победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи четвёртого раунда на стадионе «Этихад» в Манчестере завершилось со счётом 2:2, а в серии одиннадцатиметровых точнее оказались хозяева — 4:3.

«Брайтон» дважды выходил вперёд

Первый гол зрители увидели на 30-й минуте. Малик Ялькуе воспользовался своим шансом и вывел «Брайтон» вперёд. Однако удержать преимущество до перерыва гостям не удалось: на 40-й минуте Матео Ковачич восстановил равновесие.

Второй тайм начался с нового успеха «чаек». Уже на 47-й минуте Жоржиньо Рюттер забил второй мяч «Брайтона», вновь поставив «Манчестер Сити» в положение отыгрывающейся команды.

Рейс спас «Сити» от поражения

Манчестерцы продолжили искать возможность сравнять счёт и добились своего на 72-й минуте. Витор Рейс отправил мяч в ворота соперника, сделав счёт 2:2.

В оставшееся время основного матча ни одной из команд не удалось забить решающий гол. Судьба путёвки в четвертьфинал определилась в серии пенальти, где футболисты «Манчестер Сити» реализовали свои возможности успешнее соперников — 4:3.

Действующий обладатель трофея продолжает борьбу

Победа позволила «Манчестер Сити» продолжить защиту титула. В предыдущем розыгрыше Кубка английской лиги команда выиграла решающий матч у лондонского «Арсенала» со счётом 2:0.

Четвертьфинальные встречи турнира запланированы на неделю, начинающуюся 14 декабря. «Манчестер Сити» остаётся среди претендентов на трофей, который клуб уже завоёвывал девять раз.

По количеству побед в истории Кубка английской лиги лидирует «Ливерпуль» с десятью титулами. На втором месте находится «Манчестер Сити» с девятью трофеями, а третью позицию занимает «Манчестер Юнайтед», выигрывавший турнир шесть раз.

Матч на «Этихаде» обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира.