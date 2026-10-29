Хольштайн - Хоффенхайм 28 октября обзор матча
Дата публикации: 29-10-2026
Хольштайн
1 : 1ДВ
Хоффенхайм
События матча Хольштайн - Хоффенхайм
-5'
Tim Walter
-5'
Оливер Бауман
11'
⚽
Адам Гложек (0 - 1)
23'
⚽
Адриан Капралик (1 - 1)
33'
⇄
Владимир Цоуфал / Валентин Жандре
41'
Адам Гложек
42'
Иван Некич
45+7'
Ваутер Бургер
46'
⇄
Адам Дагим / Ваутер Бургер
46'
⇄
Фисник Аслани / Тим Лемперле
64'
⇄
Бамбасе Конте / Адам Гложек
65'
⇄
Гильермо Бальси / Икем Уго
68'
Леон Авдуллаху
90'
⇄
Гьян де Регт / Йонас Теркельсен
90'
⇄
Георгий Квилитая / Каспер Давидсен
95'
⇄
Матс Ротс / Бамбасе Конте
103'
⇄
Джон Толкин / Леон Пардузи
105+2'
Коки Матида
106'
Адриан Капралик
115'
⇄
Фарид Алиду / Адриан Капралик
117'
Георгий Квилитая
Составы команд
Хольштайн
Киль
Хоффенхайм
Зинсхайм
|41
|вр
|Lio Rothenhagen
|32
|зщ
|Хироки Сэкинэ
|5
|зщ
|Noah Madsen
|13
|зщ
|Иван Некич
|40
|зщ
|Leon Parduzi
|28
|пз
|Йонас Мефферт
|15
|пз
|Каспер Давидсен
90'
|27
|пз
|Ikem Ugoh
65'
|10
|пз
|Jonas Torrissen Therkelsen
90'
|20
|нп
|Адриан Капралик
|19
|нп
|Фил Харрес
|8
|пз
|Гильермо Бальси
65'
|11
|пз
|Гьян де Регт
90'
|9
|нп
|Георгий Квилитая
90'
|37
|вр
|Лука Филипп
|15
|зщ
|Валентен Жендрей
33'
|2
|зщ
|Робин Гранач
|28
|зщ
|Коки Матида
|13
|зщ
|Бернардо
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
46'
|22
|пз
|Александер Прасс
|27
|нп
|Андрей Крамарич
|19
|нп
|Тим Лемперле
46'
|10
|нп
|Адам Гложек
64'
|34
|зщ
|Владимир Цоуфал
33'
|14
|нп
|Адам Дагим
46'
|11
|нп
|Фисник Аслани
46'
|20
|пз
|Бамбазе Конте
64'91'
|39
|зщ
|Матс Ротс
91'
Запасные
|1
|вр
|Тимон Вайнер
|26
|зщ
|Давид Зец
|47
|зщ
|Джон Толкин
|43
|пз
|Till Wiese
|17
|нп
|Фарид Алиду
|44
|Mark Richter Monserrat
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|32
|пз
|Каетан Ленц
|29
|Natnael Abraha
Главные тренеры
|Тим Вальтер
|Кристиан Ильцер
Голы
Адам Гложек
0:1
11'
Адриан Капралик
Хироки Сэкинэ
1:1
23'
Наказания
Адам Гложек
41'
Иван Некич
42'
Ваутер Бюргер
45+7'
Леон Авдуллаху
68'
Оливер Бауман
76'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хольштайн - Хоффенхайм, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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