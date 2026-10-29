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Хольштайн - Хоффенхайм 28 октября обзор матча

Дата публикации: 29-10-2026
Хольштайн
Хольштайн
1 : 1ДВ
Хоффенхайм
Хоффенхайм
События матча Хольштайн - Хоффенхайм
-5'
Tim Walter
-5'
Оливер Бауман
11'
Адам Гложек (0 - 1)
23'
Адриан Капралик (1 - 1)
33'
Владимир Цоуфал / Валентин Жандре
41'
Адам Гложек
42'
Иван Некич
45+7'
Ваутер Бургер
46'
Адам Дагим / Ваутер Бургер
46'
Фисник Аслани / Тим Лемперле
64'
Бамбасе Конте / Адам Гложек
65'
Гильермо Бальси / Икем Уго
68'
Леон Авдуллаху
90'
Гьян де Регт / Йонас Теркельсен
90'
Георгий Квилитая / Каспер Давидсен
95'
Матс Ротс / Бамбасе Конте
103'
Джон Толкин / Леон Пардузи
105+2'
Коки Матида
106'
Адриан Капралик
115'
Фарид Алиду / Адриан Капралик
117'
Георгий Квилитая
Составы команд
Хольштайн
Киль
Хоффенхайм
Зинсхайм
41ГерманияврLio Rothenhagen
32ЯпониязщХироки Сэкинэ
5ДаниязщNoah Madsen
13ХорватиязщИван Некич
40КосовозщLeon Parduzi
28ГерманияпзЙонас Мефферт
15ДанияпзКаспер Давидсен
90'
27ГерманияпзIkem Ugoh
65'
10НорвегияпзJonas Torrissen Therkelsen
90'
20СловакиянпАдриан Капралик
19ГерманиянпФил Харрес
8АргентинапзГильермо Бальси
65'
11НидерландыпзГьян де Регт
90'
9ГрузиянпГеоргий Квилитая
90'
37ГерманияврЛука Филипп
15ФранциязщВалентен Жендрей
33'
2ЧехиязщРобин Гранач
28ЯпониязщКоки Матида
13Бразилиязщ Бернардо
7КосовопзЛеон Авдуллаху
18НидерландыпзВаутер Бюргер
46'
22АвстрияпзАлександер Прасс
27ХорватиянпАндрей Крамарич
19ГерманиянпТим Лемперле
46'
10ЧехиянпАдам Гложек
64'
34ЧехиязщВладимир Цоуфал
33'
14ДаниянпАдам Дагим
46'
11КосовонпФисник Аслани
46'
20ГерманияпзБамбазе Конте
64'91'
39НидерландызщМатс Ротс
91'
Запасные
1ГерманияврТимон Вайнер
26СловениязщДавид Зец
47СШАзщДжон Толкин
43ГерманияпзTill Wiese
17ГерманиянпФарид Алиду
44ГерманияMark Richter Monserrat
1ГерманияврОливер Бауман
5ТурциязщОзан Кабак
32ШвейцарияпзКаетан Ленц
29ГерманияNatnael Abraha
Главные тренеры
ГерманияТим Вальтер
АвстрияКристиан Ильцер
Голы
Адам Гложек
0:1
11'
Адриан Капралик
Хироки Сэкинэ
1:1
23'
Наказания
Адам Гложек
41'
Иван Некич
42'
Ваутер Бюргер
45+7'
Леон Авдуллаху
68'
Оливер Бауман
76'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хольштайн - Хоффенхайм, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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