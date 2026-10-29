Хольштайн - Хоффенхайм 28 октября обзор матча Дата публикации: 29-10-2026 Хольштайн 1 : 1 ДВ Хоффенхайм События матча Хольштайн - Хоффенхайм -5' Tim Walter -5' Оливер Бауман 11' ⚽ Адам Гложек (0 - 1) 23' ⚽ Адриан Капралик (1 - 1) 33' ⇄ Владимир Цоуфал / Валентин Жандре 41' Адам Гложек 42' Иван Некич 45+7' Ваутер Бургер 46' ⇄ Адам Дагим / Ваутер Бургер 46' ⇄ Фисник Аслани / Тим Лемперле 64' ⇄ Бамбасе Конте / Адам Гложек 65' ⇄ Гильермо Бальси / Икем Уго 68' Леон Авдуллаху 90' ⇄ Гьян де Регт / Йонас Теркельсен 90' ⇄ Георгий Квилитая / Каспер Давидсен 95' ⇄ Матс Ротс / Бамбасе Конте 103' ⇄ Джон Толкин / Леон Пардузи 105+2' Коки Матида 106' Адриан Капралик 115' ⇄ Фарид Алиду / Адриан Капралик 117' Георгий Квилитая Составы команд Хольштайн Киль Хоффенхайм Зинсхайм 41 вр Lio Rothenhagen 32 зщ Хироки Сэкинэ 5 зщ Noah Madsen 13 зщ Иван Некич 40 зщ Leon Parduzi 28 пз Йонас Мефферт 15 пз Каспер Давидсен 90' 27 пз Ikem Ugoh 65' 10 пз Jonas Torrissen Therkelsen 90' 20 нп Адриан Капралик 19 нп Фил Харрес 8 пз Гильермо Бальси 65' 11 пз Гьян де Регт 90' 9 нп Георгий Квилитая 90' 37 вр Лука Филипп 15 зщ Валентен Жендрей 33' 2 зщ Робин Гранач 28 зщ Коки Матида 13 зщ Бернардо 7 пз Леон Авдуллаху 18 пз Ваутер Бюргер 46' 22 пз Александер Прасс 27 нп Андрей Крамарич 19 нп Тим Лемперле 46' 10 нп Адам Гложек 64' 34 зщ Владимир Цоуфал 33' 14 нп Адам Дагим 46' 11 нп Фисник Аслани 46' 20 пз Бамбазе Конте 64'91' 39 зщ Матс Ротс 91' Запасные 1 вр Тимон Вайнер 26 зщ Давид Зец 47 зщ Джон Толкин 43 пз Till Wiese 17 нп Фарид Алиду 44 Mark Richter Monserrat 1 вр Оливер Бауман 5 зщ Озан Кабак 32 пз Каетан Ленц 29 Natnael Abraha Главные тренеры Тим Вальтер Кристиан Ильцер Голы Адам Гложек 0:1 11' Адриан Капралик Хироки Сэкинэ 1:1 23' Наказания Адам Гложек 41' Иван Некич 42' Ваутер Бюргер 45+7' Леон Авдуллаху 68' Оливер Бауман 76'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хольштайн - Хоффенхайм, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Бавария - Магдебург 28 октября обзор матча

Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео... Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...

Байер - Нюрнберг 28 октября обзор матча

Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео... Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...

Ганновер-96 - Кайзерслаутерн 28 октября обзор матча

Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео... Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...

Дженоа - Ювентус 28 октября обзор матча

Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...