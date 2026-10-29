Бавария - Магдебург 28 октября обзор матча
Дата публикации: 29-10-2026
Бавария
6 : 1
Магдебург
События матча Бавария - Магдебург
10'
⚽
Майкл Олисе (1 - 0)
15'
⚽
Матеуш Жуковский (1 - 1)
21'
⚽
Исмаэль Сайбари (2 - 1)
46'
⇄
Альфонсо Дэвис / Серж Гнабри
50'
⚽
Майкл Олисе (3 - 1)Пенальти
63'
⇄
Герберт Бокхорн / Александр Нолленбергер
63'
⇄
Фалько Михель / Фелипе Чавес
68'
⇄
Александар Павлович / Конрад Лаймер
68'
⇄
Саша Боэ / Майкл Олисе
70'
⚽
Альфонсо Дэвис (4 - 1)
73'
⚽
Натаниэль Браун (5 - 1)
75'
⇄
Тим Биндер / Исмаэль Сайбари
75'
⇄
Магнус Баарс / Эммануэль Ийоха
75'
⇄
Леон Мергнер / Лука Хюрюляйнен
80'
Фалько Михель
82'
⇄
Давид Дайбер / Том Бишоф
84'
Натаниэль Браун
85'
⇄
Ричмонд Тачи / Торбен Мюзель
86'
Ансельмо Гарсия Макналти
89'
Александар Павлович
90+1'
Пьер Наджомбе
90+3'
⚽
Давид Дайбер (6 - 1)
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Магдебург
Магдебург
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|4
|зщ
|Жонатан Та
|21
|зщ
|Хироки Ито
|11
|зщ
|Натаниэль Браун
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
67'
|8
|пз
|Том Бишоф
82'
|17
|пз
|Майкл Олисе
67'
|42
|пз
|Леннарт Карл
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
74'
|7
|нп
|Серж Гнабри
46'
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
46'
|23
|зщ
|Саша Боэ
67'
|45
|пз
|Александар Павлович
67'
|46
|нп
|Тим Биндер
74'
|47
|пз
|Давид Сантуш
82'
|1
|вр
|Доминик Райман
|28
|зщ
|Pierre Nadjombe
|5
|зщ
|Тобиас Мюллер
|3
|зщ
|Ансельмо Гарсия Макналти
|17
|зщ
|Александер Нолленбергер
63'
|38
|пз
|Лука Хюрюляйнен
76'
|11
|пз
|Фелипе Чавес
63'
|26
|пз
|Торбен Мюзель
85'
|8
|нп
|Эммануэль Ийоха
75'
|22
|нп
|Матеуш Жуковски
|23
|нп
|Baris Atik
|21
|пз
|Фалько Михель
63'
|7
|нп
|Эберт Бокхорн
63'
|35
|Magnus Baars
75'
|33
|зщ
|Leon Mergner
76'
|29
|нп
|Ричмонд Тачи
85'
Запасные
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|9
|нп
|Гарри Кейн
|30
|вр
|Ноа Круи
|6
|зщ
|Пауль Еккель
|15
|зщ
|Даниэль Хебер
|9
|нп
|Роко Шимич
Главные тренеры
|Венсан Компани
Голы
Майкл Олисе
Исмаэль Сайбари
1:0
10'
Матеуш Жуковски
Фелипе Чавес
1:1
15'
Исмаэль Сайбари
Майкл Олисе
2:1
21'
Майкл Олисе
3:1
51'
Альфонсо Дэвис
Леннарт Карл
4:1
70'
Натаниэль Браун
Альфонсо Дэвис
5:1
73'
Давид Сантуш
Йосип Станишич
6:1
90+3'
Наказания
Фалько Михель
80'
Натаниэль Браун
84'
Ансельмо Гарсия Макналти
86'
Александар Павлович
89'
Pierre Nadjombe
90+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бавария - Магдебург, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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