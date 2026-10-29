Бавария - Магдебург 28 октября обзор матча Дата публикации: 29-10-2026 Бавария 6 : 1 Магдебург События матча Бавария - Магдебург 10' ⚽ Майкл Олисе (1 - 0) 15' ⚽ Матеуш Жуковский (1 - 1) 21' ⚽ Исмаэль Сайбари (2 - 1) 46' ⇄ Альфонсо Дэвис / Серж Гнабри 50' ⚽ Майкл Олисе (3 - 1) Пенальти 63' ⇄ Герберт Бокхорн / Александр Нолленбергер 63' ⇄ Фалько Михель / Фелипе Чавес 68' ⇄ Александар Павлович / Конрад Лаймер 68' ⇄ Саша Боэ / Майкл Олисе 70' ⚽ Альфонсо Дэвис (4 - 1) 73' ⚽ Натаниэль Браун (5 - 1) 75' ⇄ Тим Биндер / Исмаэль Сайбари 75' ⇄ Магнус Баарс / Эммануэль Ийоха 75' ⇄ Леон Мергнер / Лука Хюрюляйнен 80' Фалько Михель 82' ⇄ Давид Дайбер / Том Бишоф 84' Натаниэль Браун 85' ⇄ Ричмонд Тачи / Торбен Мюзель 86' Ансельмо Гарсия Макналти 89' Александар Павлович 90+1' Пьер Наджомбе 90+3' ⚽ Давид Дайбер (6 - 1) Составы команд Бавария Мюнхен Магдебург Магдебург 40 вр Йонас Урбиг 44 зщ Йосип Станишич 4 зщ Жонатан Та 21 зщ Хироки Ито 11 зщ Натаниэль Браун 27 зщ Конрад Лаймер 67' 8 пз Том Бишоф 82' 17 пз Майкл Олисе 67' 42 пз Леннарт Карл 34 пз Исмаэль Сайбари 74' 7 нп Серж Гнабри 46' 19 зщ Альфонсо Дэвис 46' 23 зщ Саша Боэ 67' 45 пз Александар Павлович 67' 46 нп Тим Биндер 74' 47 пз Давид Сантуш 82' 1 вр Доминик Райман 28 зщ Pierre Nadjombe 5 зщ Тобиас Мюллер 3 зщ Ансельмо Гарсия Макналти 17 зщ Александер Нолленбергер 63' 38 пз Лука Хюрюляйнен 76' 11 пз Фелипе Чавес 63' 26 пз Торбен Мюзель 85' 8 нп Эммануэль Ийоха 75' 22 нп Матеуш Жуковски 23 нп Baris Atik 21 пз Фалько Михель 63' 7 нп Эберт Бокхорн 63' 35 Magnus Baars 75' 33 зщ Leon Mergner 76' 29 нп Ричмонд Тачи 85' Запасные 26 вр Свен Ульрайх 2 зщ Деотшанкюль Юпамекано 3 зщ Ким Мин Джэ 9 нп Гарри Кейн 30 вр Ноа Круи 6 зщ Пауль Еккель 15 зщ Даниэль Хебер 9 нп Роко Шимич Главные тренеры Венсан Компани Голы Майкл Олисе Исмаэль Сайбари 1:0 10' Матеуш Жуковски Фелипе Чавес 1:1 15' Исмаэль Сайбари Майкл Олисе 2:1 21' Майкл Олисе 3:1 51' Альфонсо Дэвис Леннарт Карл 4:1 70' Натаниэль Браун Альфонсо Дэвис 5:1 73' Давид Сантуш Йосип Станишич 6:1 90+3' Наказания Фалько Михель 80' Натаниэль Браун 84' Ансельмо Гарсия Макналти 86' Александар Павлович 89' Pierre Nadjombe 90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бавария - Магдебург, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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