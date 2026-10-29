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Бавария - Магдебург 28 октября обзор матча

Дата публикации: 29-10-2026
Бавария
Бавария
6 : 1
Магдебург
Магдебург
События матча Бавария - Магдебург
10'
Майкл Олисе (1 - 0)
15'
Матеуш Жуковский (1 - 1)
21'
Исмаэль Сайбари (2 - 1)
46'
Альфонсо Дэвис / Серж Гнабри
50'
Майкл Олисе (3 - 1)Пенальти
63'
Герберт Бокхорн / Александр Нолленбергер
63'
Фалько Михель / Фелипе Чавес
68'
Александар Павлович / Конрад Лаймер
68'
Саша Боэ / Майкл Олисе
70'
Альфонсо Дэвис (4 - 1)
73'
Натаниэль Браун (5 - 1)
75'
Тим Биндер / Исмаэль Сайбари
75'
Магнус Баарс / Эммануэль Ийоха
75'
Леон Мергнер / Лука Хюрюляйнен
80'
Фалько Михель
82'
Давид Дайбер / Том Бишоф
84'
Натаниэль Браун
85'
Ричмонд Тачи / Торбен Мюзель
86'
Ансельмо Гарсия Макналти
89'
Александар Павлович
90+1'
Пьер Наджомбе
90+3'
Давид Дайбер (6 - 1)
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Магдебург
Магдебург
40ГерманияврЙонас Урбиг
44ХорватиязщЙосип Станишич
4ГерманиязщЖонатан Та
21ЯпониязщХироки Ито
11ГерманиязщНатаниэль Браун
27АвстриязщКонрад Лаймер
67'
8ГерманияпзТом Бишоф
82'
17ФранцияпзМайкл Олисе
67'
42ГерманияпзЛеннарт Карл
34МароккопзИсмаэль Сайбари
74'
7ГерманиянпСерж Гнабри
46'
19КанадазщАльфонсо Дэвис
46'
23ФранциязщСаша Боэ
67'
45ГерманияпзАлександар Павлович
67'
46ГерманиянпТим Биндер
74'
47ПортугалияпзДавид Сантуш
82'
1ГерманияврДоминик Райман
28ГерманиязщPierre Nadjombe
5ГерманиязщТобиас Мюллер
3ИрландиязщАнсельмо Гарсия Макналти
17ГерманиязщАлександер Нолленбергер
63'
38ФинляндияпзЛука Хюрюляйнен
76'
11ПерупзФелипе Чавес
63'
26ГерманияпзТорбен Мюзель
85'
8ГерманиянпЭммануэль Ийоха
75'
22ПольшанпМатеуш Жуковски
23ТурциянпBaris Atik
21ГерманияпзФалько Михель
63'
7ГерманиянпЭберт Бокхорн
63'
35ГерманияMagnus Baars
75'
33ГерманиязщLeon Mergner
76'
29ГерманиянпРичмонд Тачи
85'
Запасные
26ГерманияврСвен Ульрайх
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
9АнглиянпГарри Кейн
30ГерманияврНоа Круи
6ГерманиязщПауль Еккель
15ГерманиязщДаниэль Хебер
9ХорватиянпРоко Шимич
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
Голы
Майкл Олисе
Исмаэль Сайбари
1:0
10'
Матеуш Жуковски
Фелипе Чавес
1:1
15'
Исмаэль Сайбари
Майкл Олисе
2:1
21'
Майкл Олисе
3:1
51'
Альфонсо Дэвис
Леннарт Карл
4:1
70'
Натаниэль Браун
Альфонсо Дэвис
5:1
73'
Давид Сантуш
Йосип Станишич
6:1
90+3'
Наказания
Фалько Михель
80'
Натаниэль Браун
84'
Ансельмо Гарсия Макналти
86'
Александар Павлович
89'
Pierre Nadjombe
90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бавария - Магдебург, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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