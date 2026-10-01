Крылья Советов - Динамо Мх 29 Октября прямая трансляция
29 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Крылья Советов
Самара
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Сергей Александрович Булатов
|Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
|16.08.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 4
|04.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|08.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 0
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|3 : 3 5 : 3
|01.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|01.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|4
|10
|2
|Оренбург
|5
|10
|3
|Рубин
|4
|4
|4
|Родина
|5
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|10
|2
|Динамо М
|5
|9
|3
|Факел
|5
|6
|4
|Ахмат
|5
|5
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|11
|2
|Балтика
|4
|6
|3
|Крылья Советов
|4
|6
|4
|Динамо Мх
|4
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|4
|9
|2
|Акрон
|4
|7
|3
|ЦСКА
|4
|5
|4
|Локомотив М
|4
|3
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