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Крылья Советов - Динамо Мх 29 Октября прямая трансляция

29 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 5-й тур
Крылья Советов
Динамо Мх

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Крылья Советов
Самара
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Россия Сергей Александрович Булатов
Россия Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
16.08.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 4-й тур Крылья Советов1 : 4Динамо Мх
04.08.2026 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Динамо Мх1 : 2Крылья Советов
08.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Крылья Советов2 : 0Динамо Мх
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Динамо Мх2 : 0Крылья Советов
15.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Динамо Мх4 : 0Крылья Советов
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур Крылья Советов3 : 3 5 : 3Динамо Мх
01.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Крылья Советов0 : 1Динамо Мх
01.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур Динамо Мх1 : 0Крылья Советов
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М410
2 Оренбург510
3 Рубин44
4 Родина53
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар510
2 Динамо М59
3 Факел56
4 Ахмат55
Группа C
КомандаИО
1 Зенит411
2 Балтика46
3 Крылья Советов46
4 Динамо Мх41
Группа D
КомандаИО
1 Ростов49
2 Акрон47
3 ЦСКА45
4 Локомотив М43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Крылья Советов
0%
Ничья
0%
Динамо Мх
0%

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