03:52 ()
Свернуть список

Манчестер Сити - Брайтон 28 октября обзор матча

Дата публикации: 29-10-2026
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 : 24 : 3
Брайтон
Брайтон
События матча Манчестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион
11'
Михаэль Свобода
30'
Малик Ялькуйе (0 - 1)
32'
Аюб Буадди
40'
Матео Ковачич (1 - 1)
46'
Раян Аит-Нури / Аюб Буадди
46'
Райан Макаду / Флойд Самба
47'
Джорджиньо Рюттер (1 - 2)
61'
Жереми Доку / Аллан
72'
Витор Рейс (2 - 2)
76'
Абдукодир Хусанов / Рико Льюис
76'
Янкуба Минте / Диего Гомес
76'
Максим Де Кёйпер / Джек Хиншелвуд
81'
Мэтт О’Райли / Джорджиньо Рюттер
81'
Матс Виффер / Малик Ялькуйе
85'
Льюис Данк / Михаэль Свобода
87'
Энцо Фернандес / Нико О'Райли
90+1'
Матс Виффер
90+2'
Льюис Данк
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
28АргентинаврХеронимо Рульи
22БразилиязщВитор Рейс
6АнглиязщМарк-Израэль Гехи
33АнглиязщНико О'Райли
87'
82АнглияпзРико Льюис
76'
32МароккопзАйюб Буадди
46'
8ХорватияпзМатео Ковачич
47АнглияпзФил Фоден
10ФранцияпзРайан Шерки
37Бразилияпз Аллан
61'
75АнглияпзФлойд Самба
46'
21АлжирзщРайан Аит-Нури
46'
56АнглиянпРайан Макайду
46'
11БельгияпзЖереми Доку
61'
45УзбекистанзщАбдукодир Хусанов
76'
17АргентинапзЭнцо Фернандес
87'
23АнглияврДжейсон Стил
3АлжирзщЖауэн Аджам
20Португалиязщ Коштинья
21ФранциязщОливье Боскальи
30АвстриязщМихаэль Свобода
85'
8АнглияпзДжек Хиншелвуд
76'
13ГерманияпзПаскаль Грос
26ШвецияпзЯсин Аяри
35Кот-д&#039;ИвуарпзМалик Ялькуе
81'
25ПарагвайнпДиего Гомес
76'
10ФранциянпЖоржиньо Рюттер
81'
29БельгияпзМаксим Де Кёйпер
76'
11ГамбиянпЯнкуба Минте
76'
27НидерландызщМатс Виффер
81'
33ДанияпзМэттью О'Райли
81'
5АнглиязщЛьюис Данк
85'
Запасные
13АнглияврМаркус Беттинелли
61АнглиязщКейден Брейтуэйт
7СенегалпзИлиман Ндиайе
76АнглияDexter Oliver
1НидерландыврБарт Вербрюгген
44ХорватиязщЛука Вушкович
15ГананпИбрахим Осман
12КанаданпПромис Дэвид
Главные тренеры
ИталияЭнцо Мареска
ГерманияФабиан Марк Хюрцелер
Голы
Малик Ялькуе
Жоржиньо Рюттер
0:1
30'
Матео Ковачич
Фил Фоден
1:1
40'
Жоржиньо Рюттер
Жауэн Аджам
1:2
47'
Витор Рейс
Райан Шерки
2:2
72'
Послематчевые пенальти
Фил Фоден
1:0
Паскаль Грос
1:1
Энцо Фернандес
2:1
Мэттью О'Райли
2:2
Жереми Доку
3:2
Максим Де Кёйпер
3:3
Матео Ковачич
3:3
Ясин Аяри
3:3
Райан Шерки
4:3
Льюис Данк
4:3
Наказания
Михаэль Свобода
11'
Айюб Буадди
32'
Матс Виффер
90+1'
Льюис Данк
90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Сити - Брайтон, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Борнмут - Астон Вилла 28 октября обзор матча
    Борнмут - Астон Вилла 28 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Англии 2026/27 | Видео...
  • Фулхэм - Кристал Пэлас 28 октября обзор матча
    Фулхэм - Кристал Пэлас 28 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Англии 2026/27 | Видео...
  • Сандерленд - Брентфорд 28 октября обзор матча
    Сандерленд - Брентфорд 28 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Англии 2026/27 | Видео...
  • Хольштайн - Хоффенхайм 28 октября обзор матча
    Хольштайн - Хоффенхайм 28 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...
  • Бавария - Магдебург 28 октября обзор матча
    Бавария - Магдебург 28 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close