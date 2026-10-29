Манчестер Сити - Брайтон 28 октября обзор матча
Дата публикации: 29-10-2026
Манчестер Сити
2 : 24 : 3
Брайтон
События матча Манчестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион
11'
Михаэль Свобода
30'
⚽
Малик Ялькуйе (0 - 1)
32'
Аюб Буадди
40'
⚽
Матео Ковачич (1 - 1)
46'
⇄
Раян Аит-Нури / Аюб Буадди
46'
⇄
Райан Макаду / Флойд Самба
47'
⚽
Джорджиньо Рюттер (1 - 2)
61'
⇄
Жереми Доку / Аллан
72'
⚽
Витор Рейс (2 - 2)
76'
⇄
Абдукодир Хусанов / Рико Льюис
76'
⇄
Янкуба Минте / Диего Гомес
76'
⇄
Максим Де Кёйпер / Джек Хиншелвуд
81'
⇄
Мэтт О’Райли / Джорджиньо Рюттер
81'
⇄
Матс Виффер / Малик Ялькуйе
85'
⇄
Льюис Данк / Михаэль Свобода
87'
⇄
Энцо Фернандес / Нико О'Райли
90+1'
Матс Виффер
90+2'
Льюис Данк
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|28
|вр
|Херонимо Рульи
|22
|зщ
|Витор Рейс
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|33
|зщ
|Нико О'Райли
87'
|82
|пз
|Рико Льюис
76'
|32
|пз
|Айюб Буадди
46'
|8
|пз
|Матео Ковачич
|47
|пз
|Фил Фоден
|10
|пз
|Райан Шерки
|37
|пз
|Аллан
61'
|75
|пз
|Флойд Самба
46'
|21
|зщ
|Райан Аит-Нури
46'
|56
|нп
|Райан Макайду
46'
|11
|пз
|Жереми Доку
61'
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
76'
|17
|пз
|Энцо Фернандес
87'
|23
|вр
|Джейсон Стил
|3
|зщ
|Жауэн Аджам
|20
|зщ
|Коштинья
|21
|зщ
|Оливье Боскальи
|30
|зщ
|Михаэль Свобода
85'
|8
|пз
|Джек Хиншелвуд
76'
|13
|пз
|Паскаль Грос
|26
|пз
|Ясин Аяри
|35
|пз
|Малик Ялькуе
81'
|25
|нп
|Диего Гомес
76'
|10
|нп
|Жоржиньо Рюттер
81'
|29
|пз
|Максим Де Кёйпер
76'
|11
|нп
|Янкуба Минте
76'
|27
|зщ
|Матс Виффер
81'
|33
|пз
|Мэттью О'Райли
81'
|5
|зщ
|Льюис Данк
85'
Запасные
|13
|вр
|Маркус Беттинелли
|61
|зщ
|Кейден Брейтуэйт
|7
|пз
|Илиман Ндиайе
|76
|Dexter Oliver
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|15
|нп
|Ибрахим Осман
|12
|нп
|Промис Дэвид
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Фабиан Марк Хюрцелер
Голы
Малик Ялькуе
Жоржиньо Рюттер
0:1
30'
Матео Ковачич
Фил Фоден
1:1
40'
Жоржиньо Рюттер
Жауэн Аджам
1:2
47'
Витор Рейс
Райан Шерки
2:2
72'
Послематчевые пенальти
Фил Фоден
1:0
Паскаль Грос
1:1
Энцо Фернандес
2:1
Мэттью О'Райли
2:2
Жереми Доку
3:2
Максим Де Кёйпер
3:3
Матео Ковачич
3:3
Ясин Аяри
3:3
Райан Шерки
4:3
Льюис Данк
4:3
Наказания
Михаэль Свобода
11'
Айюб Буадди
32'
Матс Виффер
90+1'
Льюис Данк
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Сити - Брайтон, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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