Манчестер Сити - Брайтон 28 октября обзор матча Дата публикации: 29-10-2026 Манчестер Сити 2 : 2 4 : 3 Брайтон События матча Манчестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион 11' Михаэль Свобода 30' ⚽ Малик Ялькуйе (0 - 1) 32' Аюб Буадди 40' ⚽ Матео Ковачич (1 - 1) 46' ⇄ Раян Аит-Нури / Аюб Буадди 46' ⇄ Райан Макаду / Флойд Самба 47' ⚽ Джорджиньо Рюттер (1 - 2) 61' ⇄ Жереми Доку / Аллан 72' ⚽ Витор Рейс (2 - 2) 76' ⇄ Абдукодир Хусанов / Рико Льюис 76' ⇄ Янкуба Минте / Диего Гомес 76' ⇄ Максим Де Кёйпер / Джек Хиншелвуд 81' ⇄ Мэтт О’Райли / Джорджиньо Рюттер 81' ⇄ Матс Виффер / Малик Ялькуйе 85' ⇄ Льюис Данк / Михаэль Свобода 87' ⇄ Энцо Фернандес / Нико О'Райли 90+1' Матс Виффер 90+2' Льюис Данк Составы команд Манчестер Сити Манчестер Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув 28 вр Херонимо Рульи 22 зщ Витор Рейс 6 зщ Марк-Израэль Гехи 33 зщ Нико О'Райли 87' 82 пз Рико Льюис 76' 32 пз Айюб Буадди 46' 8 пз Матео Ковачич 47 пз Фил Фоден 10 пз Райан Шерки 37 пз Аллан 61' 75 пз Флойд Самба 46' 21 зщ Райан Аит-Нури 46' 56 нп Райан Макайду 46' 11 пз Жереми Доку 61' 45 зщ Абдукодир Хусанов 76' 17 пз Энцо Фернандес 87' 23 вр Джейсон Стил 3 зщ Жауэн Аджам 20 зщ Коштинья 21 зщ Оливье Боскальи 30 зщ Михаэль Свобода 85' 8 пз Джек Хиншелвуд 76' 13 пз Паскаль Грос 26 пз Ясин Аяри 35 пз Малик Ялькуе 81' 25 нп Диего Гомес 76' 10 нп Жоржиньо Рюттер 81' 29 пз Максим Де Кёйпер 76' 11 нп Янкуба Минте 76' 27 зщ Матс Виффер 81' 33 пз Мэттью О'Райли 81' 5 зщ Льюис Данк 85' Запасные 13 вр Маркус Беттинелли 61 зщ Кейден Брейтуэйт 7 пз Илиман Ндиайе 76 Dexter Oliver 1 вр Барт Вербрюгген 44 зщ Лука Вушкович 15 нп Ибрахим Осман 12 нп Промис Дэвид Главные тренеры Энцо Мареска Фабиан Марк Хюрцелер Голы Малик Ялькуе Жоржиньо Рюттер 0:1 30' Матео Ковачич Фил Фоден 1:1 40' Жоржиньо Рюттер Жауэн Аджам 1:2 47' Витор Рейс Райан Шерки 2:2 72' Послематчевые пенальти Фил Фоден 1:0 Паскаль Грос 1:1 Энцо Фернандес 2:1 Мэттью О'Райли 2:2 Жереми Доку 3:2 Максим Де Кёйпер 3:3 Матео Ковачич 3:3 Ясин Аяри 3:3 Райан Шерки 4:3 Льюис Данк 4:3 Наказания Михаэль Свобода 11' Айюб Буадди 32' Матс Виффер 90+1' Льюис Данк 90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Сити - Брайтон, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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