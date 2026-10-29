Фулхэм - Кристал Пэлас 28 октября обзор матча
Дата публикации: 29-10-2026
Фулхэм
0 : 1
Кристал Пэлас
События матча Фулхэм - Кристал Пэлас
19'
Сандер Берге
37'
⚽
Эдди Нкетия (0 - 1)
50'
Джефферсон Лерма
58'
⇄
Джошуа Кинг / Сесар Паласиос
58'
⇄
Том Кэрни / Уго Ларссон
58'
⇄
Тимоти Кастань / Кенни Тете
61'
⇄
Тайрик Митчелл / Бен Чилуэлл
61'
⇄
Адам Уортон / Шейк Дукуре
63'
Эван Гессанд
71'
⇄
Дуайт Макнил / Эдди Нкетия
72'
⇄
Гонсало Гарсия / Алекс Ивоби
77'
⇄
Йереми Пино / Дарио Осорио
77'
⇄
Даити Камада / Эван Гессанд
82'
⇄
Кевин / Оскар Бобб
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
|23
|вр
|Бенжамен Леком
|2
|зщ
|Кенни Тете
58'
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|16
|пз
|Сандер Берге
|15
|пз
|Хуго Ларссон
58'
|14
|пз
|Оскар Бобб
82'
|8
|пз
|Сесар Паласиос
58'
|17
|пз
|Алекс Айуоби
72'
|9
|нп
|Родриго Мунис
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
58'
|24
|пз
|Джош Кинг
58'
|10
|пз
|Том Кейрни
58'
|7
|нп
|Гонсало Гарсия
72'
|11
|пз
|Кевин
82'
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|21
|зщ
|Хонест Аханор
|33
|зщ
|Бен Чилуэлл
61'
|30
|пз
|Оскар Мингеса
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|28
|пз
|Шейк Дукуре
61'
|24
|пз
|Дарио Осорио
77'
|29
|пз
|Эванн Гессан
77'
|9
|нп
|Эдди Нкетиа
71'
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
61'
|20
|пз
|Адам Уортон
61'
|11
|нп
|Дуайт Макнил
71'
|10
|пз
|Йереми Пино
77'
|18
|пз
|Даити Камада
77'
Запасные
|1
|вр
|Бернд Лено
|4
|зщ
|Хорхе Куэнка
|6
|пз
|Харрисон Рид
|20
|пз
|Мануэль Анхель
|44
|вр
|Вальтер Бенитес
|5
|зщ
|Аксель Дисаси
|25
|зщ
|Анан Халаили
|12
|пз
|Савьер Госо
Главные тренеры
|Альваро Арбелоа
|Пьер Саж
Голы
Эдди Нкетиа
Оскар Мингеса
0:1
37'
Наказания
Сандер Берге
19'
Хефферсон Лерма
50'
Эванн Гессан
63'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фулхэм - Кристал Пэлас, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Сандерленд - Брентфорд 28 октября обзор матча
Футбол | Кубок Англии 2026/27 | Видео...
Футбол | Кубок Англии 2026/27 | Видео...
Хольштайн - Хоффенхайм 28 октября обзор матча
Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...
Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...
Бавария - Магдебург 28 октября обзор матча
Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...
Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...
Байер - Нюрнберг 28 октября обзор матча
Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...
Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...
Ганновер-96 - Кайзерслаутерн 28 октября обзор матча
Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...
Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...