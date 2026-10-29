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Фулхэм - Кристал Пэлас 28 октября обзор матча

Дата публикации: 29-10-2026
Фулхэм
Фулхэм
0 : 1
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
События матча Фулхэм - Кристал Пэлас
19'
Сандер Берге
37'
Эдди Нкетия (0 - 1)
50'
Джефферсон Лерма
58'
Джошуа Кинг / Сесар Паласиос
58'
Том Кэрни / Уго Ларссон
58'
Тимоти Кастань / Кенни Тете
61'
Тайрик Митчелл / Бен Чилуэлл
61'
Адам Уортон / Шейк Дукуре
63'
Эван Гессанд
71'
Дуайт Макнил / Эдди Нкетия
72'
Гонсало Гарсия / Алекс Ивоби
77'
Йереми Пино / Дарио Осорио
77'
Даити Камада / Эван Гессанд
82'
Кевин / Оскар Бобб
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
23ФранцияврБенжамен Леком
2НидерландызщКенни Тете
58'
5ДаниязщЙоаким Андерсен
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
16НорвегияпзСандер Берге
15ШвецияпзХуго Ларссон
58'
14НорвегияпзОскар Бобб
82'
8ИспанияпзСесар Паласиос
58'
17НигерияпзАлекс Айуоби
72'
9БразилиянпРодриго Мунис
21БельгиязщТимоти Кастань
58'
24АнглияпзДжош Кинг
58'
10ШотландияпзТом Кейрни
58'
7ИспаниянпГонсало Гарсия
72'
11Бразилияпз Кевин
82'
1АнглияврДин Хендерсон
26СШАзщКрис Ричардс
21ИталиязщХонест Аханор
33АнглиязщБен Чилуэлл
61'
30ИспанияпзОскар Мингеса
8КолумбияпзХефферсон Лерма
19АнглияпзУилл Хьюз
28МалипзШейк Дукуре
61'
24ЧилипзДарио Осорио
77'
29Кот-д&#039;ИвуарпзЭванн Гессан
77'
9АнглиянпЭдди Нкетиа
71'
3АнглияпзТайрик Митчелл
61'
20АнглияпзАдам Уортон
61'
11АнглиянпДуайт Макнил
71'
10ИспанияпзЙереми Пино
77'
18ЯпонияпзДаити Камада
77'
Запасные
1ГерманияврБернд Лено
4ИспаниязщХорхе Куэнка
6АнглияпзХаррисон Рид
20ИспанияпзМануэль Анхель
44АргентинаврВальтер Бенитес
5ФранциязщАксель Дисаси
25ИзраильзщАнан Халаили
12СШАпзСавьер Госо
Главные тренеры
ИспанияАльваро Арбелоа
ФранцияПьер Саж
Голы
Эдди Нкетиа
Оскар Мингеса
0:1
37'
Наказания
Сандер Берге
19'
Хефферсон Лерма
50'
Эванн Гессан
63'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фулхэм - Кристал Пэлас, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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