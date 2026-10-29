Фулхэм - Кристал Пэлас 28 октября обзор матча Дата публикации: 29-10-2026 Фулхэм 0 : 1 Кристал Пэлас События матча Фулхэм - Кристал Пэлас 19' Сандер Берге 37' ⚽ Эдди Нкетия (0 - 1) 50' Джефферсон Лерма 58' ⇄ Джошуа Кинг / Сесар Паласиос 58' ⇄ Том Кэрни / Уго Ларссон 58' ⇄ Тимоти Кастань / Кенни Тете 61' ⇄ Тайрик Митчелл / Бен Чилуэлл 61' ⇄ Адам Уортон / Шейк Дукуре 63' Эван Гессанд 71' ⇄ Дуайт Макнил / Эдди Нкетия 72' ⇄ Гонсало Гарсия / Алекс Ивоби 77' ⇄ Йереми Пино / Дарио Осорио 77' ⇄ Даити Камада / Эван Гессанд 82' ⇄ Кевин / Оскар Бобб Составы команд Фулхэм Лондон Кристал Пэлас Лондон 23 вр Бенжамен Леком 2 зщ Кенни Тете 58' 5 зщ Йоаким Андерсен 3 зщ Кэлвин Бейсси 33 зщ Энтони Робинсон 16 пз Сандер Берге 15 пз Хуго Ларссон 58' 14 пз Оскар Бобб 82' 8 пз Сесар Паласиос 58' 17 пз Алекс Айуоби 72' 9 нп Родриго Мунис 21 зщ Тимоти Кастань 58' 24 пз Джош Кинг 58' 10 пз Том Кейрни 58' 7 нп Гонсало Гарсия 72' 11 пз Кевин 82' 1 вр Дин Хендерсон 26 зщ Крис Ричардс 21 зщ Хонест Аханор 33 зщ Бен Чилуэлл 61' 30 пз Оскар Мингеса 8 пз Хефферсон Лерма 19 пз Уилл Хьюз 28 пз Шейк Дукуре 61' 24 пз Дарио Осорио 77' 29 пз Эванн Гессан 77' 9 нп Эдди Нкетиа 71' 3 пз Тайрик Митчелл 61' 20 пз Адам Уортон 61' 11 нп Дуайт Макнил 71' 10 пз Йереми Пино 77' 18 пз Даити Камада 77' Запасные 1 вр Бернд Лено 4 зщ Хорхе Куэнка 6 пз Харрисон Рид 20 пз Мануэль Анхель 44 вр Вальтер Бенитес 5 зщ Аксель Дисаси 25 зщ Анан Халаили 12 пз Савьер Госо Главные тренеры Альваро Арбелоа Пьер Саж Голы Эдди Нкетиа Оскар Мингеса 0:1 37' Наказания Сандер Берге 19' Хефферсон Лерма 50' Эванн Гессан 63'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фулхэм - Кристал Пэлас, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Сандерленд - Брентфорд 28 октября обзор матча

Футбол | Кубок Англии 2026/27 | Видео... Футбол | Кубок Англии 2026/27 | Видео...

Хольштайн - Хоффенхайм 28 октября обзор матча

Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео... Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...

Бавария - Магдебург 28 октября обзор матча

Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео... Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...

Байер - Нюрнберг 28 октября обзор матча

Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео... Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...