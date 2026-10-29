«Ювентус» не справился с «Дженоа» и остался на седьмом месте в Серии А 

«Дженоа» одержала победу над «Ювентусом» в матче 9-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Оба мяча генуэзцы забили ещё в первом тайме, обеспечив себе комфортное преимущество.

Эхизибуэ открыл счёт на 12-й минуте

Хозяева активно начали встречу и сумели выйти вперёд уже на 12-й минуте. Защитник «Дженоа» Кингсли Эхизибуэ поразил ворота туринской команды, задав тон дальнейшему развитию матча.

«Ювентус» попытался ответить, однако закрепить контроль над игрой гостям не удалось. На 28-й минуте полузащитник Томмазо Бальданци забил второй мяч «Дженоа» и увеличил преимущество своей команды до двух голов.

После этого счёт больше не менялся. Генуэзцы сохранили добытый в первой половине встречи перевес и довели матч до победы.

«Ювентус» остаётся на седьмом месте

После девяти сыгранных туров «Ювентус» имеет в активе 14 очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» набрала 10 очков и располагается на 13-м месте.

Победа позволила генуэзцам пополнить очковый запас, тогда как туринский клуб упустил возможность улучшить своё положение в чемпионате. Для «Ювентуса» поражение стало неприятным результатом на фоне борьбы за более высокие позиции.

Следующие матчи команд

В следующем туре «Дженоа» 1 ноября сыграет на выезде с «Лечче». «Ювентус» в тот же день проведёт домашний матч против «Наполи» в Турине.

Встречу в Генуе обслуживала судейская бригада во главе с Даниэле Довери из Рима. Два гола, забитые в первом тайме, принесли «Дженоа» победу над одним из ведущих клубов Италии.