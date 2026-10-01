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Карпаты - Александрия 29 Октября прямая трансляция

29 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Карпаты
Александрия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Карпаты
Львов
Александрия
Александрия
Главные тренеры
Испания Франсиско Фернандес
Украина Владимир Богданович Шаран
История личных встреч
11.04.2026 Украина — Премьер-лига 23-й тур Карпаты2 : 0Александрия
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Александрия0 : 2Карпаты
11.05.2025 Украина — Премьер-лига 28-й тур Карпаты2 : 1Александрия
09.11.2024 Украина — Премьер-лига 13-й тур Александрия3 : 0Карпаты
04.03.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур Карпаты0 : 4Александрия
06.10.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 10-й тур Александрия2 : 1Карпаты
21.10.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 12-й тур Александрия2 : 1Карпаты
22.07.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 1-й тур Карпаты0 : 2Александрия
28.04.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. 7-й тур Карпаты1 : 2Александрия
18.03.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. 2-й тур Александрия1 : 1Карпаты
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Карпаты
0%
Ничья
0%
Александрия
0%

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