Карпаты - Александрия 29 Октября прямая трансляция

29 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Кубок Украины , 1/8 финала

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Карпаты Львов Александрия Александрия Главные тренеры Франсиско Фернандес Владимир Богданович Шаран История личных встреч 11.04.2026 Украина — Премьер-лига 23-й тур 2 : 0 04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 0 : 2 11.05.2025 Украина — Премьер-лига 28-й тур 2 : 1 09.11.2024 Украина — Премьер-лига 13-й тур 3 : 0 04.03.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур 0 : 4 06.10.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 10-й тур 2 : 1 21.10.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 12-й тур 2 : 1 22.07.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 1-й тур 0 : 2 28.04.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. 7-й тур 1 : 2 18.03.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. 2-й тур 1 : 1