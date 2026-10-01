Карпаты - Александрия 29 Октября прямая трансляция
29 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Карпаты
Львов
Александрия
Александрия
Главные тренеры
|Франсиско Фернандес
|Владимир Богданович Шаран
История личных встреч
|11.04.2026
|Украина — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|11.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|09.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|04.03.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 21-й тур
|0 : 4
|06.10.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 10-й тур
|2 : 1
|21.10.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 12-й тур
|2 : 1
|22.07.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 1-й тур
|0 : 2
|28.04.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. 7-й тур
|1 : 2
|18.03.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. 2-й тур
|1 : 1
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