Байер - Нюрнберг 28 октября обзор матча
Дата публикации: 29-10-2026
Байер
5 : 2
Нюрнберг
События матча Байер 04 - Нюрнберг
13'
⚽
Рафаэль Лубах (0 - 1)
30'
⚽
Сигурд Хауген (0 - 2)
41'
⚽
Эдмон Тапсоба (1 - 2)
46'
⇄
Ибрагим Маза / Малик Тиллман
46'
⇄
Патрик Шик / Афонсу Морейра
46'
⇄
Эсекьель Фернандес / Роберт Андрих
49'
⚽
Эдмон Тапсоба (2 - 2)
60'
⇄
Пит Скобель / Сигурд Хауген
60'
⇄
Эрик Порстнер / Андреа Черезоли
68'
⇄
Джарелл Куанса / Нейтан Телла
70'
⚽
Патрик Шик (3 - 2)Пенальти
73'
Эсекьель Фернандес
76'
⇄
Яннис Масурас / Тим Яниш
76'
⇄
Раян Гриб / Рафаэль Лубах
78'
⚽
Йонас Хофманн (4 - 2)
81'
Яннис Масурас
86'
Лукас Васкес
87'
⇄
Марк Корнвакс Бархуан / Хавьер Фернандес
87'
⇄
Виктор Око Бонифейс / Йонас Хофманн
89'
⚽
Лукас Васкес (5 - 2)
Составы команд
Байер
Леверкузен
Нюрнберг
Нюрнберг
|28
|вр
|Янис Бласвих
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|2
|зщ
|Факундо Медина
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|17
|пз
|Лукас Васкес
|8
|пз
|Роберт Андрих
46'
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|7
|пз
|Йонас Хофман
87'
|10
|пз
|Малик Тилльман
46'
|9
|пз
|Афонсу Морейра
46'
|23
|нп
|Нейтан Телла
68'
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
46'
|30
|нп
|Ибрахим Маза
46'
|14
|нп
|Патрик Шик
46'
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
68'
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
87'
|1
|вр
|Ян Райхерт
|32
|зщ
|Tim Janisch
76'
|4
|зщ
|Алексиос Калогеропулос
|20
|зщ
|Fynn Otto
|14
|зщ
|Andrea Ceresoli
60'
|6
|пз
|Адам Мархиев
|10
|пз
|Юлиан Юстван
|8
|пз
|Хавьер Фернандес
87'
|18
|пз
|Рафаэль Лубах
76'
|11
|нп
|Вильям Бёвинг
|9
|нп
|Сигурд Хауген
60'
|41
|зщ
|Eric Porstner
60'
|19
|нп
|Piet Scobel
60'
|21
|зщ
|Яннис Масурас
76'
|7
|пз
|Райян Грьеб
76'
|35
|Marc Kornwachs
87'
Запасные
|1
|вр
|Марк Флеккен
|15
|зщ
|Тим Эрман
|39
|пз
|Кенан Доганай
|42
|нп
|Монтрелл Калбрет
|13
|вр
|Робин Лисевски
|5
|зщ
|Стёпа Мкртчян
|16
|Marko Soldic
|28
|Can Moustfa
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
Голы
Рафаэль Лубах
Вильям Бёвинг
0:1
13'
Сигурд Хауген
Вильям Бёвинг
0:2
30'
Эдмон Тапсоба
Алеш Гарсия
1:2
41'
Эдмон Тапсоба
2:2
49'
Патрик Шик
3:2
70'
Йонас Хофман
Алеш Гарсия
4:2
78'
Лукас Васкес
5:2
89'
Наказания
Игнасио Фернандес
73'
Яннис Масурас
81'
Лукас Васкес
86'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Байер - Нюрнберг, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Ганновер-96 - Кайзерслаутерн 28 октября обзор матча
Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...
Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...
Дженоа - Ювентус 28 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Монца - Наполи 28 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
«Милан» упустил преимущество и пропустил четыре мяча от «Болоньи»
«Милан» потерпел поражение от «Болоньи» в матче 9-го тура чемпионата Италии сезона-2026/2027. Встреча состоялась в среду, 28 октября, на стадионе...
«Милан» потерпел поражение от «Болоньи» в матче 9-го тура чемпионата Италии сезона-2026/2027. Встреча состоялась в среду, 28 октября, на стадионе...
Венеция - Интер 28 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...