Байер - Нюрнберг 28 октября обзор матча Дата публикации: 29-10-2026 Байер 5 : 2 Нюрнберг События матча Байер 04 - Нюрнберг 13' ⚽ Рафаэль Лубах (0 - 1) 30' ⚽ Сигурд Хауген (0 - 2) 41' ⚽ Эдмон Тапсоба (1 - 2) 46' ⇄ Ибрагим Маза / Малик Тиллман 46' ⇄ Патрик Шик / Афонсу Морейра 46' ⇄ Эсекьель Фернандес / Роберт Андрих 49' ⚽ Эдмон Тапсоба (2 - 2) 60' ⇄ Пит Скобель / Сигурд Хауген 60' ⇄ Эрик Порстнер / Андреа Черезоли 68' ⇄ Джарелл Куанса / Нейтан Телла 70' ⚽ Патрик Шик (3 - 2) Пенальти 73' Эсекьель Фернандес 76' ⇄ Яннис Масурас / Тим Яниш 76' ⇄ Раян Гриб / Рафаэль Лубах 78' ⚽ Йонас Хофманн (4 - 2) 81' Яннис Масурас 86' Лукас Васкес 87' ⇄ Марк Корнвакс Бархуан / Хавьер Фернандес 87' ⇄ Виктор Око Бонифейс / Йонас Хофманн 89' ⚽ Лукас Васкес (5 - 2) Составы команд Байер Леверкузен Нюрнберг Нюрнберг 28 вр Янис Бласвих 12 зщ Эдмон Тапсоба 2 зщ Факундо Медина 3 зщ Мигель Гутьеррес 17 пз Лукас Васкес 8 пз Роберт Андрих 46' 24 пз Алеш Гарсия 7 пз Йонас Хофман 87' 10 пз Малик Тилльман 46' 9 пз Афонсу Морейра 46' 23 нп Нейтан Телла 68' 6 пз Игнасио Фернандес 46' 30 нп Ибрахим Маза 46' 14 нп Патрик Шик 46' 4 зщ Джарелл Куанса 68' 22 нп Виктор Бонифасе 87' 1 вр Ян Райхерт 32 зщ Tim Janisch 76' 4 зщ Алексиос Калогеропулос 20 зщ Fynn Otto 14 зщ Andrea Ceresoli 60' 6 пз Адам Мархиев 10 пз Юлиан Юстван 8 пз Хавьер Фернандес 87' 18 пз Рафаэль Лубах 76' 11 нп Вильям Бёвинг 9 нп Сигурд Хауген 60' 41 зщ Eric Porstner 60' 19 нп Piet Scobel 60' 21 зщ Яннис Масурас 76' 7 пз Райян Грьеб 76' 35 Marc Kornwachs 87' Запасные 1 вр Марк Флеккен 15 зщ Тим Эрман 39 пз Кенан Доганай 42 нп Монтрелл Калбрет 13 вр Робин Лисевски 5 зщ Стёпа Мкртчян 16 Marko Soldic 28 Can Moustfa Главные тренеры Карлес Мартинес Голы Рафаэль Лубах Вильям Бёвинг 0:1 13' Сигурд Хауген Вильям Бёвинг 0:2 30' Эдмон Тапсоба Алеш Гарсия 1:2 41' Эдмон Тапсоба 2:2 49' Патрик Шик 3:2 70' Йонас Хофман Алеш Гарсия 4:2 78' Лукас Васкес 5:2 89' Наказания Игнасио Фернандес 73' Яннис Масурас 81' Лукас Васкес 86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Байер - Нюрнберг, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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