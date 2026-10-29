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Байер - Нюрнберг 28 октября обзор матча

Дата публикации: 29-10-2026
Байер
Байер
5 : 2
Нюрнберг
Нюрнберг
События матча Байер 04 - Нюрнберг
13'
Рафаэль Лубах (0 - 1)
30'
Сигурд Хауген (0 - 2)
41'
Эдмон Тапсоба (1 - 2)
46'
Ибрагим Маза / Малик Тиллман
46'
Патрик Шик / Афонсу Морейра
46'
Эсекьель Фернандес / Роберт Андрих
49'
Эдмон Тапсоба (2 - 2)
60'
Пит Скобель / Сигурд Хауген
60'
Эрик Порстнер / Андреа Черезоли
68'
Джарелл Куанса / Нейтан Телла
70'
Патрик Шик (3 - 2)Пенальти
73'
Эсекьель Фернандес
76'
Яннис Масурас / Тим Яниш
76'
Раян Гриб / Рафаэль Лубах
78'
Йонас Хофманн (4 - 2)
81'
Яннис Масурас
86'
Лукас Васкес
87'
Марк Корнвакс Бархуан / Хавьер Фернандес
87'
Виктор Око Бонифейс / Йонас Хофманн
89'
Лукас Васкес (5 - 2)
Составы команд
Байер
Леверкузен
Нюрнберг
Нюрнберг
28ГерманияврЯнис Бласвих
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
2АргентиназщФакундо Медина
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
17ИспанияпзЛукас Васкес
8ГерманияпзРоберт Андрих
46'
24ИспанияпзАлеш Гарсия
7ГерманияпзЙонас Хофман
87'
10СШАпзМалик Тилльман
46'
9ПортугалияпзАфонсу Морейра
46'
23НигериянпНейтан Телла
68'
6АргентинапзИгнасио Фернандес
46'
30АлжирнпИбрахим Маза
46'
14ЧехиянпПатрик Шик
46'
4АнглиязщДжарелл Куанса
68'
22НигериянпВиктор Бонифасе
87'
1ГерманияврЯн Райхерт
32ГерманиязщTim Janisch
76'
4ГрециязщАлексиос Калогеропулос
20ГерманиязщFynn Otto
14ИталиязщAndrea Ceresoli
60'
6ФинляндияпзАдам Мархиев
10ГерманияпзЮлиан Юстван
8ИспанияпзХавьер Фернандес
87'
18ГерманияпзРафаэль Лубах
76'
11ДаниянпВильям Бёвинг
9НорвегиянпСигурд Хауген
60'
41ГерманиязщEric Porstner
60'
19ГерманиянпPiet Scobel
60'
21ГрециязщЯннис Масурас
76'
7ФранцияпзРайян Грьеб
76'
35ГерманияMarc Kornwachs
87'
Запасные
1НидерландыврМарк Флеккен
15ГерманиязщТим Эрман
39ФранцияпзКенан Доганай
42ГерманиянпМонтрелл Калбрет
13ПольшаврРобин Лисевски
5АрмениязщСтёпа Мкртчян
16ГерманияMarko Soldic
28СирияCan Moustfa
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
Голы
Рафаэль Лубах
Вильям Бёвинг
0:1
13'
Сигурд Хауген
Вильям Бёвинг
0:2
30'
Эдмон Тапсоба
Алеш Гарсия
1:2
41'
Эдмон Тапсоба
2:2
49'
Патрик Шик
3:2
70'
Йонас Хофман
Алеш Гарсия
4:2
78'
Лукас Васкес
5:2
89'
Наказания
Игнасио Фернандес
73'
Яннис Масурас
81'
Лукас Васкес
86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Байер - Нюрнберг, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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