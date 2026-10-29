Сандерленд - Брентфорд 28 октября обзор матча
Дата публикации: 29-10-2026
Сандерленд
3 : 2
Брентфорд
События матча Сандерленд - Брентфорд
26'
⚽
Шемсдин Тальби (1 - 0)
29'
⚽
Тимур Тутеров (2 - 0)
39'
⚽
Малик Фофана (3 - 0)
42'
⚽
Каллум Уилсон (3 - 1)
46'
⇄
Крис Ригг / Хабиб Диарра
59'
⇄
Данго Уаттара / Каллум Уилсон
59'
⇄
Аарон Хики / Микаэль Кайоде
59'
⇄
Матиас Йенсен / Мамаду Сангаре
60'
⇄
Тома Мёнье / Тимур Тутеров
60'
⇄
Люк О'Нин / Омар Альдерете
71'
⇄
Кевин Шаде / Джейдон Энтони
71'
⇄
Кристоффер Айер / Натан Коллинз
74'
Кевин Шаде
80'
⇄
Том Проктор / Шемсдин Тальби
83'
Витали Янельт
85'
Янник Шустер
89'
Крис Ригг
90+4'
⚽
Игор Тьяго (3 - 2)
90+4'
⇄
Феликс Скотт / Жослен Та Би
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Брентфорд
Лондон
|31
|вр
|Мелькер Элльборг
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|15
|зщ
|Омар Альдерете
60'
|6
|зщ
|Дайанн Металье
|8
|пз
|Алан Браун
|19
|пз
|Хабиб Диарра
46'
|29
|пз
|Jules Ahoka
|7
|пз
|Шемсдин Тальби
80'
|39
|пз
|Малик Фофана
|37
|нп
|Жоселен Та Би
90+4'
|57
|нп
|Тимур Тутеров
60'
|11
|пз
|Кристофер Ригг
46'
|12
|зщ
|Тома Мёнье
60'
|13
|зщ
|Люк О'Найен
60'
|77
|Tom Proctor
80'
|49
|Felix Scott
90+4'
|12
|вр
|Хаукон Рафн Валдимарссон
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
59'
|44
|зщ
|Янник Шустер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
71'
|25
|зщ
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|18
|пз
|Мамаду Сангаре
59'
|27
|пз
|Витали Янельт
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|19
|нп
|Джейдон Энтони
71'
|9
|нп
|Игор Тьяго
|13
|нп
|Каллум Уилсон
59'
|2
|зщ
|Аарон Хики
59'
|11
|пз
|Данго Уаттара
59'
|8
|пз
|Матиас Йенсен
59'
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
71'
|7
|пз
|Кевин Шаде
71'
Запасные
|21
|вр
|Саймон Мур
|48
|зщ
|Дженсон Джонс
|40
|пз
|Джек Уиттакер
|47
|нп
|Трей Самуэль-Огунсуйи
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|23
|зщ
|Кин Льюис-Поттер
|39
|нп
|Густаво Нунес
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Кит Эндрюс
Голы
Шемсдин Тальби
1:0
27'
Тимур Тутеров
Жоселен Та Би
2:0
29'
Малик Фофана
Жоселен Та Би
3:0
39'
Каллум Уилсон
Витали Янельт
3:1
42'
Игор Тьяго
Матиас Йенсен
3:2
90+4'
Наказания
Кевин Шаде
74'
Витали Янельт
83'
Янник Шустер
85'
Кристофер Ригг
89'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сандерленд - Брентфорд, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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