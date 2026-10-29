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Сандерленд - Брентфорд 28 октября обзор матча

Дата публикации: 29-10-2026
Сандерленд
Сандерленд
3 : 2
Брентфорд
Брентфорд
События матча Сандерленд - Брентфорд
26'
Шемсдин Тальби (1 - 0)
29'
Тимур Тутеров (2 - 0)
39'
Малик Фофана (3 - 0)
42'
Каллум Уилсон (3 - 1)
46'
Крис Ригг / Хабиб Диарра
59'
Данго Уаттара / Каллум Уилсон
59'
Аарон Хики / Микаэль Кайоде
59'
Матиас Йенсен / Мамаду Сангаре
60'
Тома Мёнье / Тимур Тутеров
60'
Люк О'Нин / Омар Альдерете
71'
Кевин Шаде / Джейдон Энтони
71'
Кристоффер Айер / Натан Коллинз
74'
Кевин Шаде
80'
Том Проктор / Шемсдин Тальби
83'
Витали Янельт
85'
Янник Шустер
89'
Крис Ригг
90+4'
Игор Тьяго (3 - 2)
90+4'
Феликс Скотт / Жослен Та Би
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Брентфорд
Лондон
31ШвецияврМелькер Элльборг
4АвстриязщКевин Дансо
15ПарагвайзщОмар Альдерете
60'
6ФранциязщДайанн Металье
8ИрландияпзАлан Браун
19СенегалпзХабиб Диарра
46'
29ДР КонгопзJules Ahoka
7МароккопзШемсдин Тальби
80'
39БельгияпзМалик Фофана
37Кот-д&#039;ИвуарнпЖоселен Та Би
90+4'
57УкраинанпТимур Тутеров
60'
11АнглияпзКристофер Ригг
46'
12БельгиязщТома Мёнье
60'
13АнглиязщЛюк О'Найен
60'
77АнглияTom Proctor
80'
49АнглияFelix Scott
90+4'
12ИсландияврХаукон Рафн Валдимарссон
33ИталиязщМикаель Кайоде
59'
44АвстриязщЯнник Шустер
22ИрландиязщНейтан Коллинз
71'
25СенегалзщЭль-Хаджи Малик Диуф
18МалипзМамаду Сангаре
59'
27ГерманияпзВитали Янельт
24ДаниянпМиккель Дамсгор
19АнглиянпДжейдон Энтони
71'
9БразилиянпИгор Тьяго
13АнглиянпКаллум Уилсон
59'
2ШотландиязщАарон Хики
59'
11Буркина-ФасопзДанго Уаттара
59'
8ДанияпзМатиас Йенсен
59'
20НорвегиязщКристоффер Аер
71'
7ГерманияпзКевин Шаде
71'
Запасные
21АнглияврСаймон Мур
48АнглиязщДженсон Джонс
40АнглияпзДжек Уиттакер
47БельгиянпТрей Самуэль-Огунсуйи
1ИрландияврКивин Келлехер
4НидерландызщСепп ван ден Берг
23АнглиязщКин Льюис-Поттер
39БразилиянпГуставо Нунес
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
ИрландияКит Эндрюс
Голы
Шемсдин Тальби
1:0
27'
Тимур Тутеров
Жоселен Та Би
2:0
29'
Малик Фофана
Жоселен Та Би
3:0
39'
Каллум Уилсон
Витали Янельт
3:1
42'
Игор Тьяго
Матиас Йенсен
3:2
90+4'
Наказания
Кевин Шаде
74'
Витали Янельт
83'
Янник Шустер
85'
Кристофер Ригг
89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сандерленд - Брентфорд, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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