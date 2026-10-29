Сандерленд - Брентфорд 28 октября обзор матча Дата публикации: 29-10-2026 Сандерленд 3 : 2 Брентфорд События матча Сандерленд - Брентфорд 26' ⚽ Шемсдин Тальби (1 - 0) 29' ⚽ Тимур Тутеров (2 - 0) 39' ⚽ Малик Фофана (3 - 0) 42' ⚽ Каллум Уилсон (3 - 1) 46' ⇄ Крис Ригг / Хабиб Диарра 59' ⇄ Данго Уаттара / Каллум Уилсон 59' ⇄ Аарон Хики / Микаэль Кайоде 59' ⇄ Матиас Йенсен / Мамаду Сангаре 60' ⇄ Тома Мёнье / Тимур Тутеров 60' ⇄ Люк О'Нин / Омар Альдерете 71' ⇄ Кевин Шаде / Джейдон Энтони 71' ⇄ Кристоффер Айер / Натан Коллинз 74' Кевин Шаде 80' ⇄ Том Проктор / Шемсдин Тальби 83' Витали Янельт 85' Янник Шустер 89' Крис Ригг 90+4' ⚽ Игор Тьяго (3 - 2) 90+4' ⇄ Феликс Скотт / Жослен Та Би Составы команд Сандерленд Сандерленд Брентфорд Лондон 31 вр Мелькер Элльборг 4 зщ Кевин Дансо 15 зщ Омар Альдерете 60' 6 зщ Дайанн Металье 8 пз Алан Браун 19 пз Хабиб Диарра 46' 29 пз Jules Ahoka 7 пз Шемсдин Тальби 80' 39 пз Малик Фофана 37 нп Жоселен Та Би 90+4' 57 нп Тимур Тутеров 60' 11 пз Кристофер Ригг 46' 12 зщ Тома Мёнье 60' 13 зщ Люк О'Найен 60' 77 Tom Proctor 80' 49 Felix Scott 90+4' 12 вр Хаукон Рафн Валдимарссон 33 зщ Микаель Кайоде 59' 44 зщ Янник Шустер 22 зщ Нейтан Коллинз 71' 25 зщ Эль-Хаджи Малик Диуф 18 пз Мамаду Сангаре 59' 27 пз Витали Янельт 24 нп Миккель Дамсгор 19 нп Джейдон Энтони 71' 9 нп Игор Тьяго 13 нп Каллум Уилсон 59' 2 зщ Аарон Хики 59' 11 пз Данго Уаттара 59' 8 пз Матиас Йенсен 59' 20 зщ Кристоффер Аер 71' 7 пз Кевин Шаде 71' Запасные 21 вр Саймон Мур 48 зщ Дженсон Джонс 40 пз Джек Уиттакер 47 нп Трей Самуэль-Огунсуйи 1 вр Кивин Келлехер 4 зщ Сепп ван ден Берг 23 зщ Кин Льюис-Поттер 39 нп Густаво Нунес Главные тренеры Режис Ле Брис Кит Эндрюс Голы Шемсдин Тальби 1:0 27' Тимур Тутеров Жоселен Та Би 2:0 29' Малик Фофана Жоселен Та Би 3:0 39' Каллум Уилсон Витали Янельт 3:1 42' Игор Тьяго Матиас Йенсен 3:2 90+4' Наказания Кевин Шаде 74' Витали Янельт 83' Янник Шустер 85' Кристофер Ригг 89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сандерленд - Брентфорд, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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