Борнмут - Астон Вилла 28 октября обзор матча
Дата публикации: 29-10-2026
Борнмут
3 : 0
Астон Вилла
События матча Борнмут - Астон Вилла
7'
⚽
Амин Адли (1 - 0)
12'
Эмилиано Буэндия
16'
Хуанлу Санчес
25'
Бен Доук
33'
Брайан Маджо
46'
⇄
Джастин Клюйверт / Маркус Тавернье
46'
⇄
Раян / Амин Адли
51'
⚽
Льюис Кук (2 - 0)
54'
Жоау Гомес
58'
⇄
Алехандро Гарначо / Джордж Хеммингс
58'
⇄
Алиссон Эдвард Франко да Роша / Ибраим Мбайе
63'
⇄
Дэвид Брукс / Бен Доук
63'
⇄
Тайлер Адамс / Райан Кристи
67'
Льюис Кук
69'
⚽
Альваро Родригес (3 - 0)
70'
⇄
Росс Баркли / Эмилиано Буэндия
70'
⇄
Джон Макгинн / Леон Горецка
75'
⇄
Тэмми Абрахам / Брайан Маджо
80'
⇄
Эли Жуниор Крупи / Альваро Родригес
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Астон Вилла
Бирмингем
|20
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|6
|зщ
|Хулио Солер
|14
|зщ
|Антониу Силва
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|24
|зщ
|Хуанлу Санчес
|4
|пз
|Льюис Кук
|10
|пз
|Райан Кристи
63'
|16
|пз
|Маркус Таверньер
46'
|11
|нп
|Бен Гэннон-Доук
63'
|21
|нп
|Амин Адли
46'
|30
|нп
|Альваро Родригес
80'
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
46'
|37
|пз
|Райан
46'
|12
|пз
|Тайлер Адамс
63'
|7
|нп
|Дэвид Брукс
63'
|22
|нп
|Эли Крупи
80'
|40
|вр
|Марко Бизот
|4
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|22
|зщ
|Ян Матсен
|26
|зщ
|Ламар Богард
|10
|пз
|Эмилиано Буэндия
70'
|27
|пз
|Леон Горецка
70'
|35
|пз
|Жоао Гомес
|53
|пз
|Джордж Хеммингс
58'
|19
|нп
|Ибрагим Мбайе
58'
|39
|нп
|Брайан Маджо
75'
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
58'
|47
|нп
|Алиссон
58'
|7
|пз
|Джон Макгинн
70'
|6
|пз
|Росс Баркли
70'
|18
|нп
|Тэмми Абрахам
75'
Запасные
|1
|вр
|Джордже Петрович
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|5
|зщ
|Джеймс Хилл
|15
|зщ
|Адам Смит
|1
|вр
|Дзион Судзуки
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|48
|зщ
|Моду Сиссе
|8
|пз
|Бубакар Камара
Главные тренеры
|Марко Розе
|Унаи Эмери
Голы
Амин Адли
Хулио Солер
1:0
7'
Льюис Кук
Бен Гэннон-Доук
2:0
51'
Альваро Родригес
Тайлер Адамс
3:0
69'
Наказания
Эмилиано Буэндия
12'
Хуанлу Санчес
16'
Бен Гэннон-Доук
25'
Брайан Маджо
33'
Жоао Гомес
54'
Льюис Кук
67'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Борнмут - Астон Вилла, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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