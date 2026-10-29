Борнмут - Астон Вилла 28 октября обзор матча Дата публикации: 29-10-2026 Борнмут 3 : 0 Астон Вилла События матча Борнмут - Астон Вилла 7' ⚽ Амин Адли (1 - 0) 12' Эмилиано Буэндия 16' Хуанлу Санчес 25' Бен Доук 33' Брайан Маджо 46' ⇄ Джастин Клюйверт / Маркус Тавернье 46' ⇄ Раян / Амин Адли 51' ⚽ Льюис Кук (2 - 0) 54' Жоау Гомес 58' ⇄ Алехандро Гарначо / Джордж Хеммингс 58' ⇄ Алиссон Эдвард Франко да Роша / Ибраим Мбайе 63' ⇄ Дэвид Брукс / Бен Доук 63' ⇄ Тайлер Адамс / Райан Кристи 67' Льюис Кук 69' ⚽ Альваро Родригес (3 - 0) 70' ⇄ Росс Баркли / Эмилиано Буэндия 70' ⇄ Джон Макгинн / Леон Горецка 75' ⇄ Тэмми Абрахам / Брайан Маджо 80' ⇄ Эли Жуниор Крупи / Альваро Родригес Составы команд Борнмут Борнмут Астон Вилла Бирмингем 20 вр Микеле Ди Грегорио 6 зщ Хулио Солер 14 зщ Антониу Силва 18 зщ Бафоде Диаките 24 зщ Хуанлу Санчес 4 пз Льюис Кук 10 пз Райан Кристи 63' 16 пз Маркус Таверньер 46' 11 нп Бен Гэннон-Доук 63' 21 нп Амин Адли 46' 30 нп Альваро Родригес 80' 19 пз Джастин Клюйверт 46' 37 пз Райан 46' 12 пз Тайлер Адамс 63' 7 нп Дэвид Брукс 63' 22 нп Эли Крупи 80' 40 вр Марко Бизот 4 зщ Тейлор Харвуд-Беллис 5 зщ Тайрон Мингз 22 зщ Ян Матсен 26 зщ Ламар Богард 10 пз Эмилиано Буэндия 70' 27 пз Леон Горецка 70' 35 пз Жоао Гомес 53 пз Джордж Хеммингс 58' 19 нп Ибрагим Мбайе 58' 39 нп Брайан Маджо 75' 17 пз Алехандро Гарначо 58' 47 нп Алиссон 58' 7 пз Джон Макгинн 70' 6 пз Росс Баркли 70' 18 нп Тэмми Абрахам 75' Запасные 1 вр Джордже Петрович 3 зщ Адриен Трюффер 5 зщ Джеймс Хилл 15 зщ Адам Смит 1 вр Дзион Судзуки 2 зщ Мэтти Кэш 48 зщ Моду Сиссе 8 пз Бубакар Камара Главные тренеры Марко Розе Унаи Эмери Голы Амин Адли Хулио Солер 1:0 7' Льюис Кук Бен Гэннон-Доук 2:0 51' Альваро Родригес Тайлер Адамс 3:0 69' Наказания Эмилиано Буэндия 12' Хуанлу Санчес 16' Бен Гэннон-Доук 25' Брайан Маджо 33' Жоао Гомес 54' Льюис Кук 67'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Борнмут - Астон Вилла, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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