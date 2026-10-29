03:53 ()
Свернуть список

Борнмут - Астон Вилла 28 октября обзор матча

Дата публикации: 29-10-2026
Борнмут
Борнмут
3 : 0
Астон Вилла
Астон Вилла
События матча Борнмут - Астон Вилла
7'
Амин Адли (1 - 0)
12'
Эмилиано Буэндия
16'
Хуанлу Санчес
25'
Бен Доук
33'
Брайан Маджо
46'
Джастин Клюйверт / Маркус Тавернье
46'
Раян / Амин Адли
51'
Льюис Кук (2 - 0)
54'
Жоау Гомес
58'
Алехандро Гарначо / Джордж Хеммингс
58'
Алиссон Эдвард Франко да Роша / Ибраим Мбайе
63'
Дэвид Брукс / Бен Доук
63'
Тайлер Адамс / Райан Кристи
67'
Льюис Кук
69'
Альваро Родригес (3 - 0)
70'
Росс Баркли / Эмилиано Буэндия
70'
Джон Макгинн / Леон Горецка
75'
Тэмми Абрахам / Брайан Маджо
80'
Эли Жуниор Крупи / Альваро Родригес
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Астон Вилла
Бирмингем
20ИталияврМикеле Ди Грегорио
6АргентиназщХулио Солер
14ПортугалиязщАнтониу Силва
18ФранциязщБафоде Диаките
24ИспаниязщХуанлу Санчес
4АнглияпзЛьюис Кук
10ШотландияпзРайан Кристи
63'
16АнглияпзМаркус Таверньер
46'
11ШотландиянпБен Гэннон-Доук
63'
21МарокконпАмин Адли
46'
30УругвайнпАльваро Родригес
80'
19НидерландыпзДжастин Клюйверт
46'
37Бразилияпз Райан
46'
12СШАпзТайлер Адамс
63'
7УэльснпДэвид Брукс
63'
22ФранциянпЭли Крупи
80'
40НидерландыврМарко Бизот
4АнглиязщТейлор Харвуд-Беллис
5АнглиязщТайрон Мингз
22НидерландызщЯн Матсен
26НидерландызщЛамар Богард
10АргентинапзЭмилиано Буэндия
70'
27ГерманияпзЛеон Горецка
70'
35БразилияпзЖоао Гомес
53АнглияпзДжордж Хеммингс
58'
19СенегалнпИбрагим Мбайе
58'
39ЛюксембургнпБрайан Маджо
75'
17АргентинапзАлехандро Гарначо
58'
47Бразилиянп Алиссон
58'
7ШотландияпзДжон Макгинн
70'
6АнглияпзРосс Баркли
70'
18АнглиянпТэмми Абрахам
75'
Запасные
1СербияврДжордже Петрович
3ФранциязщАдриен Трюффер
5АнглиязщДжеймс Хилл
15АнглиязщАдам Смит
1ЯпонияврДзион Судзуки
2ПольшазщМэтти Кэш
48СенегалзщМоду Сиссе
8ФранцияпзБубакар Камара
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ИспанияУнаи Эмери
Голы
Амин Адли
Хулио Солер
1:0
7'
Льюис Кук
Бен Гэннон-Доук
2:0
51'
Альваро Родригес
Тайлер Адамс
3:0
69'
Наказания
Эмилиано Буэндия
12'
Хуанлу Санчес
16'
Бен Гэннон-Доук
25'
Брайан Маджо
33'
Жоао Гомес
54'
Льюис Кук
67'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Борнмут - Астон Вилла, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Фулхэм - Кристал Пэлас 28 октября обзор матча
    Фулхэм - Кристал Пэлас 28 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Англии 2026/27 | Видео...
  • Сандерленд - Брентфорд 28 октября обзор матча
    Сандерленд - Брентфорд 28 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Англии 2026/27 | Видео...
  • Хольштайн - Хоффенхайм 28 октября обзор матча
    Хольштайн - Хоффенхайм 28 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...
  • Бавария - Магдебург 28 октября обзор матча
    Бавария - Магдебург 28 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...
  • Байер - Нюрнберг 28 октября обзор матча
    Байер - Нюрнберг 28 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close