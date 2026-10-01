ЦСКА - Локомотив М 29 Октября прямая трансляция

29 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России , Группа D. 5-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд ЦСКА Москва Локомотив М Москва Главные тренеры Дмитрий Игоревич Игдисамов Михаил Михайлович Галактионов История личных встреч 22.08.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 5-й тур 3 : 2 04.08.2026 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур 1 : 1 4 : 5 14.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 0 17.05.2026 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур 3 : 1 21.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 3 : 2 18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 3 : 0 01.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур 0 : 0 2 : 4 30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур 2 : 1 19.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур 2 : 2 18.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур 0 : 1 Турнирная таблица Группа A № Команда И О 1 Спартак М 4 10 2 Оренбург 5 10 3 Рубин 4 4 4 Родина 5 3 Группа B № Команда И О 1 Краснодар 5 10 2 Динамо М 5 9 3 Факел 5 6 4 Ахмат 5 5 Группа C № Команда И О 1 Зенит 4 11 2 Балтика 4 6 3 Крылья Советов 4 6 4 Динамо Мх 4 1 Группа D № Команда И О 1 Ростов 4 9 2 Акрон 4 7 3 ЦСКА 4 5 4 Локомотив М 4 3