19:19 ()
Свернуть список

ЦСКА - Локомотив М 29 Октября прямая трансляция

29 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 5-й тур
ЦСКА
Локомотив М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
ЦСКА
Москва
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Дмитрий Игоревич Игдисамов
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
22.08.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 5-й тур ЦСКА3 : 2Локомотив М
04.08.2026 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур Локомотив М1 : 1 4 : 5ЦСКА
14.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Локомотив М1 : 0ЦСКА
17.05.2026 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур ЦСКА3 : 1Локомотив М
21.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 ЦСКА3 : 2Локомотив М
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Локомотив М3 : 0ЦСКА
01.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур Локомотив М0 : 0 2 : 4ЦСКА
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур ЦСКА2 : 1Локомотив М
19.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Локомотив М2 : 2ЦСКА
18.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур ЦСКА0 : 1Локомотив М
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М410
2 Оренбург510
3 Рубин44
4 Родина53
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар510
2 Динамо М59
3 Факел56
4 Ахмат55
Группа C
КомандаИО
1 Зенит411
2 Балтика46
3 Крылья Советов46
4 Динамо Мх41
Группа D
КомандаИО
1 Ростов49
2 Акрон47
3 ЦСКА45
4 Локомотив М43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
ЦСКА
0%
Ничья
0%
Локомотив М
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close