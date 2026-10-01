19:20 ()
Свернуть список

Аль-Наср - Аль-Холуд 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Аль-Аввал (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
29 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 12-й тур
Аль-Наср
Аль-Холуд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Холуд
Ар-Расс
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
30.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур Аль-Холуд0 : 3Аль-Наср
14.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур Аль-Наср2 : 0Аль-Холуд
14.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 25-й тур Аль-Наср3 : 1Аль-Холуд
25.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур Аль-Холуд3 : 3Аль-Наср
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль1027
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср1025
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия1125
4
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад1023
5 Аль-Ахли1021
6 Неом1119
7 Аль-Иттифак1118
8 Аль-Дирия1115
9 Эр-Рияд1012
10 Аль-Халидж1112
11 Аль-Холуд1012
12 Аль-Шабаб1011
13 Аль-Хазм1110
14 Аль-Фейсали1110
15 Аль-Фейха118
16
Зона вылета
Аль-Фатех116
17
Зона вылета
Аль-Таавун114
18
Зона вылета
Абха102
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Аль-Наср
0%
Ничья
0%
Аль-Холуд
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close