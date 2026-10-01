Аль-Наср - Аль-Холуд 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Аль-Аввал (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
29 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Холуд
Ар-Расс
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|30.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|0 : 3
|14.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|2-й тур
|2 : 0
|14.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|25-й тур
|3 : 1
|25.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|10
|27
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|10
|25
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|11
|25
| 4
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|10
|23
|5
|Аль-Ахли
|10
|21
|6
|Неом
|11
|19
|7
|Аль-Иттифак
|11
|18
|8
|Аль-Дирия
|11
|15
|9
|Эр-Рияд
|10
|12
|10
|Аль-Халидж
|11
|12
|11
|Аль-Холуд
|10
|12
|12
|Аль-Шабаб
|10
|11
|13
|Аль-Хазм
|11
|10
|14
|Аль-Фейсали
|11
|10
|15
|Аль-Фейха
|11
|8
| 16
Зона вылета
|Аль-Фатех
|11
|6
| 17
Зона вылета
|Аль-Таавун
|11
|4
| 18
Зона вылета
|Абха
|10
|2
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