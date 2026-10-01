Аль-Наср - Аль-Холуд 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Аль-Аввал (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000 29 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига , 12-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Холуд Ар-Расс Главные тренеры Ангелос Постекоглу История личных встреч 30.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур 0 : 3 14.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур 2 : 0 14.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 25-й тур 3 : 1 25.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур 3 : 3 Турнирная таблица № Команда И О 1 Элитная Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль 10 27 2 Элитная Лига чемпионов АФК Аль-Наср 10 25 3 Элитная Лига чемпионов АФК Аль-Кадисия 11 25 4 Элитная Лига чемпионов АФК Аль-Иттихад 10 23 5 Аль-Ахли 10 21 6 Неом 11 19 7 Аль-Иттифак 11 18 8 Аль-Дирия 11 15 9 Эр-Рияд 10 12 10 Аль-Халидж 11 12 11 Аль-Холуд 10 12 12 Аль-Шабаб 10 11 13 Аль-Хазм 11 10 14 Аль-Фейсали 11 10 15 Аль-Фейха 11 8 16 Зона вылета Аль-Фатех 11 6 17 Зона вылета Аль-Таавун 11 4 18 Зона вылета Абха 10 2