Фрозиноне - Лечче 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16310
29 Октября 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Лечче
Лечче
|22
|вр
|Лоренцо Пальмизани
|3
|зщ
|Габриэле Кальвани
|30
|зщ
|Иларио Монтеризи
|20
|пз
|Энтони Ойоно
|14
|пз
|Джакомо Кало
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|10
|пз
|Романо Шмид
|71
|пз
|Алекса Терзич
|7
|нп
|Фарес Геджемис
|17
|нп
|Георгий Квернадзе
|9
|нп
|Антонио Раймондо
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|3
|зщ
|Корри Ндаба
|25
|зщ
|Антонино Галло
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
|77
|пз
|Мохамед Каба
|79
|пз
|Умар Нгом
|14
|пз
|Юссеф Мале
|11
|нп
|Конан Н'Дри
|69
|нп
|Виллем Жеббель
|7
|нп
|Амар Фатах
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|02.04.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 32-й тур
|1 : 0
|20.11.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 13-й тур
|0 : 0
|20.03.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 30-й тур
|0 : 3
|12.12.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 11-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|9
|25
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|22
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|9
|21
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|9
|20
| 5
Лига Европы
|Милан
|8
|18
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|8
|14
|7
|Фрозиноне
|8
|14
|8
|Торино
|9
|13
|9
|Кальяри
|9
|13
|10
|Наполи
|8
|11
|11
|Аталанта
|8
|10
|12
|Лечче
|8
|9
|13
|Болонья
|8
|8
|14
|Сассуоло
|9
|8
|15
|Монца
|8
|7
|16
|Дженоа
|8
|7
|17
|Удинезе
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|8
|4
| 19
Зона вылета
|Парма
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|8
|3
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