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Фрозиноне - Лечче 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16310
29 Октября 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Фрозиноне
Лечче

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Лечче
Лечче
22 Италия вр Лоренцо Пальмизани
3 Италия зщ Габриэле Кальвани
30 Италия зщ Иларио Монтеризи
20 Габон пз Энтони Ойоно
14 Италия пз Джакомо Кало
73 Италия пз Патрицио Мазини
10 Австрия пз Романо Шмид
71 Сербия пз Алекса Терзич
7 Алжир нп Фарес Геджемис
17 Грузия нп Георгий Квернадзе
9 Италия нп Антонио Раймондо
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Португалия зщ Данилу Вейга
3 Ирландия зщ Корри Ндаба
25 Италия зщ Антонино Галло
5 Германия зщ Джамиль Зиберт
77 Франция пз Мохамед Каба
79 Мавритания пз Умар Нгом
14 Марокко пз Юссеф Мале
11 Кот-д&#039;Ивуар нп Конан Н'Дри
69 Франция нп Виллем Жеббель
7 Швеция нп Амар Фатах
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Фрозиноне1 : 1Лечче
16.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур Лечче2 : 1Фрозиноне
02.04.2022 Италия - Серия B Серия B. 32-й тур Лечче1 : 0Фрозиноне
20.11.2021 Италия - Серия B Серия B. 13-й тур Фрозиноне0 : 0Лечче
20.03.2021 Италия - Серия B Серия B. 30-й тур Фрозиноне0 : 3Лечче
12.12.2020 Италия - Серия B Серия B. 11-й тур Лечче2 : 2Фрозиноне
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лацио925
2
Лига чемпионов
Интер М822
3
Лига чемпионов
Рома921
4
Лига чемпионов
Комо920
5
Лига Европы
Милан818
6
Лига конференций
Ювентус814
7 Фрозиноне814
8 Торино913
9 Кальяри913
10 Наполи811
11 Аталанта810
12 Лечче89
13 Болонья88
14 Сассуоло98
15 Монца87
16 Дженоа87
17 Удинезе84
18
Зона вылета
Фиорентина84
19
Зона вылета
Парма84
20
Зона вылета
Венеция83
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фрозиноне
0%
Ничья
0%
Лечче
0%

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