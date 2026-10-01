Фрозиноне - Лечче 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16310 29 Октября 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А , 9-й тур Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Фрозиноне Фрозиноне Лечче Лечче 22 вр Лоренцо Пальмизани 3 зщ Габриэле Кальвани 30 зщ Иларио Монтеризи 20 пз Энтони Ойоно 14 пз Джакомо Кало 73 пз Патрицио Мазини 10 пз Романо Шмид 71 пз Алекса Терзич 7 нп Фарес Геджемис 17 нп Георгий Квернадзе 9 нп Антонио Раймондо 30 вр Владимиро Фальконе 17 зщ Данилу Вейга 3 зщ Корри Ндаба 25 зщ Антонино Галло 5 зщ Джамиль Зиберт 77 пз Мохамед Каба 79 пз Умар Нгом 14 пз Юссеф Мале 11 нп Конан Н'Дри 69 нп Виллем Жеббель 7 нп Амар Фатах Главные тренеры Эусебио Ди Франческо История личных встреч 03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур 1 : 1 16.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур 2 : 1 02.04.2022 Италия - Серия B Серия B. 32-й тур 1 : 0 20.11.2021 Италия - Серия B Серия B. 13-й тур 0 : 0 20.03.2021 Италия - Серия B Серия B. 30-й тур 0 : 3 12.12.2020 Италия - Серия B Серия B. 11-й тур 2 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Лацио 9 25 2 Лига чемпионов Интер М 8 22 3 Лига чемпионов Рома 9 21 4 Лига чемпионов Комо 9 20 5 Лига Европы Милан 8 18 6 Лига конференций Ювентус 8 14 7 Фрозиноне 8 14 8 Торино 9 13 9 Кальяри 9 13 10 Наполи 8 11 11 Аталанта 8 10 12 Лечче 8 9 13 Болонья 8 8 14 Сассуоло 9 8 15 Монца 8 7 16 Дженоа 8 7 17 Удинезе 8 4 18 Зона вылета Фиорентина 8 4 19 Зона вылета Парма 8 4 20 Зона вылета Венеция 8 3