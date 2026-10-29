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Голы Олисе, Дэвиса и Сайбари помогли «Баварии» разгромить «Магдебург»

Дата публикации: 29-10-2026 00:55

Голы Олисе, Дэвиса и Сайбари помогли «Баварии» разгромить «Магдебург» 

Мюнхенская «Бавария» уверенно обыграла «Магдебург» в матче 1/16 финала Кубка Германии сезона-2026/2027. Встреча состоялась в среду, 28 октября, на стадионе «Альянц Арена» и завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:1. Мюнхенцы забили шесть мячей, не позволив сопернику навязать борьбу после перерыва.

Олисе и Сайбари обеспечили преимущество до перерыва

«Бавария» открыла счёт уже на 10-й минуте. Олисе завершил атаку после передачи Исмаэля Сайбари и вывел хозяев вперёд. Однако «Магдебург» быстро ответил: на 15-й минуте Матеуш Жуковски воспользовался пасом Фелипе Чавеса и восстановил равновесие.

Мюнхенцы не позволили гостям развить успех. На 21-й минуте Сайбари сам оказался в роли автора гола, замкнув передачу Олисе и вновь выведя «Баварию» вперёд. На перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу хозяев.

После перерыва «Бавария» забила ещё четыре мяча

Второй тайм начался с очередного гола мюнхенцев. На 51-й минуте Олисе реализовал пенальти и оформил дубль, увеличив преимущество своей команды до двух мячей.

На 70-й минуте Альфонсо Дэвис довёл счёт до 4:1. Канадский защитник завершил атаку после точного паса Леннарта Карла. Уже через три минуты Натаниэль Браун забил пятый мяч «Баварии», окончательно сняв вопросы об исходе встречи.

Точку в матче поставил Давид Сантуш. Он поразил ворота «Магдебурга» после передачи Йосипа Станишича и установил окончательный результат — 6:1.

Мюнхенцы уверенно прошли в следующий раунд

Несмотря на быстрый ответ «Магдебурга» после первого пропущенного мяча, «Бавария» контролировала ход встречи и после перерыва значительно увеличила преимущество. Олисе отметился дублем, а ещё четыре гола позволили мюнхенцам завершить матч с крупным счётом.

Победа со счётом 6:1 вывела «Баварию» в 1/8 финала Кубка Германии. «Магдебург» завершил выступление в турнире на стадии 1/16 финала.

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