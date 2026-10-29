Дженоа - Ювентус 28 октября обзор матча Дата публикации: 29-10-2026 Дженоа 2 : 0 Ювентус События матча Дженоа - Ювентус 12' ⚽ Кингсли Эхизибу (1 - 0) 28' ⚽ Томмазо Бальданци (2 - 0) 41' ⇄ Марио Митай / Микаэль Эллертссон 46' ⇄ Эдон Жегрова / Керим Алайбегович 46' ⇄ Ник Вольтемаде / Федерико Гатти 59' ⇄ Жереми Бога / Пап Матар Сарр 59' ⇄ Хуан Кабаль / Андреа Камбьязо 69' ⇄ Жуниор Мессиас / Томмазо Бальданци 69' ⇄ Франц-Итан Мейхтри / Кингсли Эхизибу 70' Эдон Жегрова 77' ⇄ Тён Копмейнерс / Дуглас Луис 82' ⇄ Лоренцо Коломбо / Милутин Осмаич 82' ⇄ Сэмюэль Виафе / Александро Аморим Составы команд Дженоа Генуя Ювентус Турин 1 вр Юстин Бейло 22 зщ Хоан Васкес 5 зщ Лео Эстигор 27 зщ Алессандро Маркандалли 3 зщ Кингсли Эхизибуэ 69' 77 пз Микаэль-Эгиль Эллертссон 41' 18 пз Милутин Осмаич 81' 8 пз Томмазо Бальданци 69' 32 пз Мортен Френнруп 4 пз Аморим 81' 9 нп Витор Оливейра 2 зщ Марио Митай 41' 11 пз Франц-Этан Майхтри 69' 10 нп Жуниор Мессьяс 69' 71 пз Самуэль Виафе 81' 29 нп Лоренцо Коломбо 81' 25 вр Гульельмо Викарио 26 зщ Джон Лукуми 3 зщ Бремер 4 зщ Федерико Гатти 46' 15 зщ Пьер Калюлю 20 зщ Андреа Камбьязо 59' 22 пз Уэстон Маккенни 12 пз Дуглас Луис 77' 29 пз Папе Матар Сарр 59' 9 нп Рандаль Коло Муани 17 нп Керим-Сэм Алайбегович 46' 11 нп Эдон Жегрова 46' 27 нп Ник Вольтемаде 46' 32 зщ Хуан Давид Кабаль Мурильо 59' 13 пз Жереми Бога 59' 8 пз Тён Копмейнерс 77' Запасные 39 вр Даниэле Соммарива 99 вр Франц Штольц 34 зщ Себастьян Отоа 31 зщ Давид Пучка 21 пз Robinho Junior 20 пз Стефано Сабелли 97 пз Джибриль Соу 25 пз Хамед Жуниор Траоре 92 нп Стефан Эль-Шаарави 14 Lukas Klisys 23 вр Карло Пинсольо 33 вр Нето 6 зщ Ллойд Келли 24 зщ Даниэле Ругани 41 пз Аугусто Овусу 43 пз Филиппо Паньюкко 47 Arman Durmisi Главные тренеры Даниэле Де Росси Лучано Спаллетти Голы Кингсли Эхизибуэ Томмазо Бальданци 1:0 12' Томмазо Бальданци 2:0 28' Наказания Эдон Жегрова 70'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Дженоа - Ювентус, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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