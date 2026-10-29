Дженоа - Ювентус 28 октября обзор матча
Дата публикации: 29-10-2026
Дженоа
2 : 0
Ювентус
События матча Дженоа - Ювентус
12'
⚽
Кингсли Эхизибу (1 - 0)
28'
⚽
Томмазо Бальданци (2 - 0)
41'
⇄
Марио Митай / Микаэль Эллертссон
46'
⇄
Эдон Жегрова / Керим Алайбегович
46'
⇄
Ник Вольтемаде / Федерико Гатти
59'
⇄
Жереми Бога / Пап Матар Сарр
59'
⇄
Хуан Кабаль / Андреа Камбьязо
69'
⇄
Жуниор Мессиас / Томмазо Бальданци
69'
⇄
Франц-Итан Мейхтри / Кингсли Эхизибу
70'
Эдон Жегрова
77'
⇄
Тён Копмейнерс / Дуглас Луис
82'
⇄
Лоренцо Коломбо / Милутин Осмаич
82'
⇄
Сэмюэль Виафе / Александро Аморим
Составы команд
Дженоа
Генуя
Ювентус
Турин
|1
|вр
|Юстин Бейло
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|3
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
69'
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
41'
|18
|пз
|Милутин Осмаич
81'
|8
|пз
|Томмазо Бальданци
69'
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|4
|пз
|Аморим
81'
|9
|нп
|Витор Оливейра
|2
|зщ
|Марио Митай
41'
|11
|пз
|Франц-Этан Майхтри
69'
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
69'
|71
|пз
|Самуэль Виафе
81'
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
81'
|25
|вр
|Гульельмо Викарио
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|3
|зщ
|Бремер
|4
|зщ
|Федерико Гатти
46'
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|20
|зщ
|Андреа Камбьязо
59'
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|12
|пз
|Дуглас Луис
77'
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
59'
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
|17
|нп
|Керим-Сэм Алайбегович
46'
|11
|нп
|Эдон Жегрова
46'
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
46'
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
59'
|13
|пз
|Жереми Бога
59'
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
77'
Запасные
|39
|вр
|Даниэле Соммарива
|99
|вр
|Франц Штольц
|34
|зщ
|Себастьян Отоа
|31
|зщ
|Давид Пучка
|21
|пз
|Robinho Junior
|20
|пз
|Стефано Сабелли
|97
|пз
|Джибриль Соу
|25
|пз
|Хамед Жуниор Траоре
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|14
|Lukas Klisys
|23
|вр
|Карло Пинсольо
|33
|вр
|Нето
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|41
|пз
|Аугусто Овусу
|43
|пз
|Филиппо Паньюкко
|47
|Arman Durmisi
Главные тренеры
|Даниэле Де Росси
|Лучано Спаллетти
Голы
Кингсли Эхизибуэ
Томмазо Бальданци
1:0
12'
Томмазо Бальданци
2:0
28'
Наказания
Эдон Жегрова
70'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Дженоа - Ювентус, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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