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Дженоа - Ювентус 28 октября обзор матча

Дата публикации: 29-10-2026
Дженоа
Дженоа
2 : 0
Ювентус
Ювентус
События матча Дженоа - Ювентус
12'
Кингсли Эхизибу (1 - 0)
28'
Томмазо Бальданци (2 - 0)
41'
Марио Митай / Микаэль Эллертссон
46'
Эдон Жегрова / Керим Алайбегович
46'
Ник Вольтемаде / Федерико Гатти
59'
Жереми Бога / Пап Матар Сарр
59'
Хуан Кабаль / Андреа Камбьязо
69'
Жуниор Мессиас / Томмазо Бальданци
69'
Франц-Итан Мейхтри / Кингсли Эхизибу
70'
Эдон Жегрова
77'
Тён Копмейнерс / Дуглас Луис
82'
Лоренцо Коломбо / Милутин Осмаич
82'
Сэмюэль Виафе / Александро Аморим
Составы команд
Дженоа
Генуя
Ювентус
Турин
1НидерландыврЮстин Бейло
22МексиказщХоан Васкес
5НорвегиязщЛео Эстигор
27ИталиязщАлессандро Маркандалли
3НидерландызщКингсли Эхизибуэ
69'
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
41'
18ЧерногорияпзМилутин Осмаич
81'
8ИталияпзТоммазо Бальданци
69'
32ДанияпзМортен Френнруп
4Бразилияпз Аморим
81'
9ПортугалиянпВитор Оливейра
2АлбаниязщМарио Митай
41'
11ШвейцарияпзФранц-Этан Майхтри
69'
10БразилиянпЖуниор Мессьяс
69'
71ИталияпзСамуэль Виафе
81'
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
81'
25ИталияврГульельмо Викарио
26КолумбиязщДжон Лукуми
3Бразилиязщ Бремер
4ИталиязщФедерико Гатти
46'
15ФранциязщПьер Калюлю
20ИталиязщАндреа Камбьязо
59'
22СШАпзУэстон Маккенни
12БразилияпзДуглас Луис
77'
29СенегалпзПапе Матар Сарр
59'
9ФранциянпРандаль Коло Муани
17Босния и ГерцеговинанпКерим-Сэм Алайбегович
46'
11КосовонпЭдон Жегрова
46'
27ГерманиянпНик Вольтемаде
46'
32КолумбиязщХуан Давид Кабаль Мурильо
59'
13Кот-д&#039;ИвуарпзЖереми Бога
59'
8НидерландыпзТён Копмейнерс
77'
Запасные
39ИталияврДаниэле Соммарива
99АвстрияврФранц Штольц
34ДаниязщСебастьян Отоа
31АвстриязщДавид Пучка
21БразилияпзRobinho Junior
20ИталияпзСтефано Сабелли
97ШвейцарияпзДжибриль Соу
25Кот-д&#039;ИвуарпзХамед Жуниор Траоре
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
14ЛитваLukas Klisys
23ИталияврКарло Пинсольо
33Бразилиявр Нето
6АнглиязщЛлойд Келли
24ИталиязщДаниэле Ругани
41ИталияпзАугусто Овусу
43ИталияпзФилиппо Паньюкко
47АлбанияArman Durmisi
Главные тренеры
ИталияДаниэле Де Росси
ИталияЛучано Спаллетти
Голы
Кингсли Эхизибуэ
Томмазо Бальданци
1:0
12'
Томмазо Бальданци
2:0
28'
Наказания
Эдон Жегрова
70'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Дженоа - Ювентус, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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